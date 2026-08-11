Más de 18 mil motociclistas resultaron lesionados en Costa Rica durante el primer semestre de 2026

Más de 18,000 motociclistas resultaron lesionados en accidentes de tránsito durante los primeros seis meses de 2026. Fuente: MOPT

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Los accidentes de tránsito mantienen una tendencia creciente en Costa Rica y los motociclistas son quienes concentran la mayor parte de las víctimas. Entre enero y junio de 2026, 18,036 motociclistas resultaron lesionados en accidentes de tránsito, una cifra que representa un aumento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos corresponden a registros del Instituto Nacional de Seguros (INS) y reflejan el impacto que tienen los accidentes de tránsito sobre los usuarios de motocicleta, uno de los grupos más vulnerables en carretera.

Durante los primeros seis meses de 2025, el INS contabilizó 15,404 motociclistas lesionados. Para el mismo periodo de 2026, la cifra ascendió a 18,036, es decir, 2,632 casos más en tan solo un año.

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El incremento ocurre en un contexto en el que también aumentó la cantidad total de accidentes registrados en el país.

Según los datos de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), entre enero y junio de 2025 se contabilizaron 22,082 accidentes de tránsito, mientras que durante los primeros seis meses de 2026 la cifra llegó a 25,186.

Esto significa que se produjeron 3,104 accidentes más que durante el mismo periodo del año anterior.

Los accidentes relacionados con motocicletas representaron el 67% de las emergencias en carretera registradas durante este periodo, una proporción que evidencia el peso que tienen estos vehículos dentro de las estadísticas de siniestralidad vial.

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San José concentra la mayor cantidad de accidentes

En cuanto a la distribución territorial, San José continúa siendo la provincia con mayor cantidad de eventos de accidentalidad.

Durante los primeros seis meses del año se contabilizaron 8,784 accidentes en esa provincia, de acuerdo con los registros disponibles.

En segundo lugar aparece Alajuela, que se acerca a los 5,000 accidentes durante el mismo periodo.

La concentración de eventos en estas dos provincias refleja el alto volumen de circulación vehicular y la cantidad de desplazamientos que se producen diariamente en las principales zonas urbanas y carreteras del país.

Los accidentes registrados son atendidos mediante el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), póliza que forma parte del Marchamo y que brinda cobertura para las personas afectadas en accidentes de tránsito.

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Precisamente, la atención de estos casos representa una importante inversión para el sistema asegurador.

El INS informó que durante los primeros seis meses de 2026 destinó ₡25,174,143,808 (USD 55 millones) para la atención de los accidentes de tránsito registrados durante ese periodo.

San José registró 8,784 accidentes de tránsito entre enero y junio de 2026, según los datos suministrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo encendió las alarmas

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades corresponde a lo ocurrido durante mayo de 2026, cuando la participación de motociclistas dentro de los accidentes de tránsito alcanzó niveles particularmente elevados.

Durante ese mes, los motociclistas representaron el 80.4%, equivalente a 3,097 casos, del total de accidentes registrados en carretera.

Los vehículos particulares ocuparon el segundo lugar, con un 16.3% de los casos.

La diferencia entre ambos grupos muestra la alta incidencia que tienen las motocicletas dentro de las estadísticas de accidentes durante este periodo.

Pero el problema no se limita a la cantidad de personas lesionadas.

Los motociclistas también encabezan las estadísticas relacionadas con las muertes provocadas por accidentes de tránsito. De acuerdo con los datos suministrados, este grupo representó el 71% de las personas fallecidas en carretera.

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La cifra pone nuevamente el foco sobre la vulnerabilidad de quienes utilizan motocicletas, debido a que, a diferencia de los ocupantes de automóviles, cuentan con una menor protección física ante una colisión.

En mayo de 2026, los motociclistas concentraron el 80.4% de los accidentes registrados, con 3,097 casos. Fuente: UCR

Una problemática que crece

El aumento de los accidentes y de las personas lesionadas ocurre pese a los esfuerzos de las instituciones encargadas de la seguridad vial y la atención de emergencias.

Los datos del primer semestre muestran que la problemática no solo involucra a quienes conducen motocicletas, sino que tiene un impacto directo sobre el sistema de salud, los servicios de emergencia y el seguro obligatorio.

Los 25.186 accidentes contabilizados entre enero y junio de 2026 representan la magnitud del problema: en promedio, se registraron más de 4.000 accidentes de tránsito por mes durante el periodo.

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Dentro de ese escenario, los motociclistas aparecen como el grupo con mayor exposición a consecuencias graves.

El incremento de 15.404 a 18.036 motociclistas lesionados en apenas un año plantea además un desafío para las autoridades responsables de la seguridad en carretera, especialmente en materia de prevención, conducción responsable y reducción de conductas de riesgo.

Las estadísticas también muestran que la problemática tiene un fuerte componente territorial, con San José y Alajuela concentrando una parte importante de los accidentes.

Mientras las autoridades continúan trabajando en estrategias para reducir la siniestralidad, las cifras del primer semestre de 2026 dejan un dato especialmente preocupante: los motociclistas no solo representan una proporción considerable de los accidentes, sino que también concentran la mayoría de las víctimas mortales.

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Con 18.036 personas lesionadas y una participación del 71% en las muertes por accidentes de tránsito, la seguridad de los motociclistas se mantiene como uno de los principales desafíos de Costa Rica en materia de seguridad vial