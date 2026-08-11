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Dirección de Control de Drogas de Dominicana reforzó la inspección de buques de recreo con apoyo de Francia

La capacitación, organizada con la Embajada de Francia, abordó perfiles de riesgo, técnicas de inspección y recopilación de inteligencia

La DNCD reforzó la inspección de buques de recreo tras un taller con Francia en Santo Domingo (Foto cortesía DNCD)
La DNCD reforzó la inspección de buques de recreo tras un taller con Francia en Santo Domingo (Foto cortesía DNCD)
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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) refuerza las capacidades de sus agentes en la inspección de buques de recreo tras la conclusión de un taller especializado realizado en la Academia de Control de Drogas en Santo Domingo.

La formación, organizada en conjunto con la Embajada de Francia y coordinada por la Dirección de Cooperación de Seguridad y Defensa (DCSD) junto a la Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos de Francia, tuvo como propósito principal dotar a los participantes de nuevas herramientas para combatir el tráfico de drogas por vía marítima y las redes de crimen organizado.

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Según informó la Dirección de Comunicaciones de la DNCD, el taller abordó métodos para la identificación de embarcaciones con perfiles de riesgo, así como técnicas innovadoras de inspección y recopilación de inteligencia. Estos conocimientos resultan fundamentales para fortalecer las acciones de interdicción y mejorar la detección de actividades ilícitas que utilizan embarcaciones recreativas como vía para el transporte de estupefacientes.

Durante la ceremonia de clausura, el inspector especial Rafael Ubiera Peralta, director de Asuntos Internacionales de la DNCD, encabezó el acto en representación del vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD. En la mesa principal también estuvieron presentes Sébastien Duran, agregado aduanero de Francia en Miami, en representación de la embajadora Sonia Barbry, y Cyrille Gros, agregado policial de la Embajada de Francia.

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La DNCD reforzó la inspección de buques de recreo tras un taller con Francia en Santo Domingo (Foto cortesía DNCD)
La DNCD reforzó la inspección de buques de recreo tras un taller con Francia en Santo Domingo (Foto cortesía DNCD)

El reporte de la Dirección de Comunicaciones de la DNCD detalló que la colaboración internacional fue uno de los ejes centrales de la capacitación, con la participación activa de expertos del Servicio Guardacostas de Aduanas de Martinica. Los especialistas Stéphane Desmars-Saint-Pierre, contralor de Aduanas, y Johan Lemois, agente de Aduanas, recibieron certificados de reconocimiento por su labor y profesionalidad durante el taller. La entidad dominicana subrayó que la cooperación con organismos extranjeros permite acceder a experiencias y técnicas de vanguardia en la lucha contra el narcotráfico.

El taller incluyó sesiones prácticas en las que los agentes pusieron en marcha protocolos para la inspección de buques de recreo, enfocándose en la identificación de patrones sospechosos y la recopilación eficiente de información para tareas de inteligencia. La Dirección de Comunicaciones de la DNCD enfatizó que este tipo de formación resulta clave para anticipar y contrarrestar nuevos métodos empleados por las organizaciones criminales en el tráfico marítimo de drogas.

La DNCD manifestó su intención de mantener y profundizar la cooperación internacional, así como el intercambio de conocimientos especializados, como parte de sus estrategias para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. La entidad reiteró que el trabajo conjunto con instituciones extranjeras incrementa la efectividad de las operaciones de interdicción y contribuye a la seguridad regional.

Golpe a la delincuencia

Este domingo un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público, agencias de inteligencia del Estado y la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo resultó en la incautación de 303 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína. El hallazgo se produjo durante una inspección en la terminal portuaria del municipio de Boca Chica, en la provincia Santo Domingo.

La DNCD reforzó la inspección de buques de recreo tras un taller con Francia en Santo Domingo (Foto cortesía DNCD)
La DNCD reforzó la inspección de buques de recreo tras un taller con Francia en Santo Domingo (Foto cortesía DNCD)

Según informó la DNCD, la operación se inició tras recibir informes de inteligencia que alertaban sobre irregularidades en un contenedor de tránsito. Durante la verificación, los agentes detectaron anomalías en la parte baja de la unidad de carga. Ante estas inconsistencias, activaron los protocolos de inspección y procedieron a la revisión física del furgón. De acuerdo con el manifiesto de carga, el furgón transportaba madera, tenía origen en Perú y tenía como destino final el Reino Unido.

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