Panamá
Agregar Infobae enGoogle

En Panamá las comunidades indígenas de la comarca Guna de Wargandí firman acta de consentimiento para implementar proyecto ambiental

Proyectan conservar los ecosistemas forestales de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, así como reducir la deforestación y la degradación de los bosques

El acuerdo sienta las bases para que las comunidades participen directamente en el monitoreo y ejecución de las actividades del proyecto. (Cortesía)
El acuerdo sienta las bases para que las comunidades participen directamente en el monitoreo y ejecución de las actividades del proyecto. (Cortesía)
Guardar

La firma de los acuerdos de Consentimiento Libre, Previo e Informado por parte de las comunidades indígenas de Nurra, Wala y Mortí, pertenecientes a la comarca Guna de Wargandí, marca el punto de partida para la puesta en marcha del proyecto Biomas Críticos de Panamá.

Este programa, impulsado por el Ministerio de Ambiente, la FAO y la Fundación ANCON, busca transformar a los habitantes locales en participantes activos de la conservación de los ecosistemas forestales de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia.

Durante los próximos cinco años, la iniciativa enfocará sus esfuerzos en la protección de los bosques, la reducción de la deforestación y la promoción de prácticas productivas sostenibles.

PUBLICIDAD

El objetivo central consiste en mejorar el bienestar de las comunidades indígenas y, al mismo tiempo, preservar uno de los espacios con mayor riqueza biológica de Panamá.

El acuerdo sienta las bases para que las comunidades participen directamente en el monitoreo y ejecución de las actividades del proyecto.

Jóvenes de las comunidades indígenas de Nurra, Wala y Mortí, durante la firma del acuerdo. (Cortesía)
Jóvenes de las comunidades indígenas de Nurra, Wala y Mortí, durante la firma del acuerdo. (Cortesía)

Según explicó Carlos Espinosa Peña, director Forestal de MiAmbiente, el proceso previo incluyó semanas de diálogo y recorridos en los pueblos, que permitieron consensuar tanto los alcances como la participación local.

“Con la firma de estos acuerdos damos un paso importante para iniciar la implementación del proyecto”, dijo.

El proyecto Biomas Críticos de Panamá tiene como meta fortalecer las organizaciones comunitarias y perfeccionar los sistemas de producción agrícola.

Entre las acciones previstas se encuentra el impulso al cultivo de productos como plátano, tubérculos, cacao y café, además de la incorporación de árboles de alto valor comercial, tanto para madera como para otros productos.

PUBLICIDAD

Esta estrategia pretende diversificar las fuentes de ingreso y disminuir la presión sobre los bosques, al ofrecer alternativas económicas alineadas con la conservación.

Las comunidades de la comarca Guna de Wargandí se apuntaron para desarrollar el proyecto Biomas Críticos de Panamá. (Cortesía(
Las comunidades de la comarca Guna de Wargandí se apuntaron para desarrollar el proyecto Biomas Críticos de Panamá. (Cortesía(

Las comunidades indígenas de la comarca Guna de Wargandí han dado su consentimiento formal para integrarse al proyecto Biomas Críticos de Panamá.

Esta iniciativa, que involucra a autoridades locales, organismos internacionales y organizaciones ambientales, busca proteger los bosques del Darién y mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante prácticas sostenibles y la participación directa en la gestión de los recursos naturales.

La participación de la Fundación ANCON como socio ejecutor será fundamental para llevar adelante las acciones en el territorio, con la supervisión técnica de la FAO y el acompañamiento de la Dirección Nacional Forestal.

Jorge González, representante asistente de Programas de la FAO en Panamá, subrayó que el éxito dependerá del compromiso de las comunidades y del liderazgo de las autoridades ambientales.

Desde la Fundación ANCON, Adrián Benedetti, resaltó que el proyecto propone unir el conocimiento científico con los saberes ancestrales indígenas para fortalecer el manejo sostenible del territorio.

Sentado en su hamaca, un líder tradicional indígena firma el acuerdo, enfocado en la protección de los bosques y la reducción de la deforestación. (Cortesía)
Sentado en su hamaca, un líder tradicional indígena firma el acuerdo, enfocado en la protección de los bosques y la reducción de la deforestación. (Cortesía)

“La combinación del conocimiento tradicional con la ciencia permitirá construir una visión compartida para proteger estos bosques”, afirmó Benedetti.

El plan contempla también medidas para proteger ríos y bosques, fortalecer la gobernanza comunitaria y promover nuevas alternativas económicas compatibles con la conservación ambiental.

De este modo, el proyecto aspira a equilibrar el desarrollo local con la protección de un entorno natural de valor incalculable.

Con esta alianza, se informó que el Ministerio de Ambiente, la FAO, la Fundación ANCON y las comunidades de Nurra, Wala y Mortí consolidan un modelo de trabajo conjunto basado en el respeto, la participación y la comunicación, con la meta de asegurar la conservación del bioma de Darién y el bienestar de sus pobladores.

Temas Relacionados

ComunidadesIndígenasWargandíFirmanAcuerdoProyectoAmbientalFAOConsentimientoImplementarMiAmbienteANCON

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gioconda Belli acusa a Rosario Murillo de impulsar el fin del sistema electoral en Nicaragua

En un artículo de opinión en The New York Times, la escritora vinculó la maniobra con una sucesión familiar tras la eventual muerte de Daniel Ortega y con el temor a perder incluso comicios manipulados

Gioconda Belli acusa a Rosario Murillo de impulsar el fin del sistema electoral en Nicaragua

Panamá refuerza vigilancia y llamado preventivo ante alerta internacional por posible presencia de benceno en juguetes blandos

Autoridades realizan verificaciones y análisis de muestras para determinar si existen productos con sustancias químicas de riesgo en el mercado panameño

Panamá refuerza vigilancia y llamado preventivo ante alerta internacional por posible presencia de benceno en juguetes blandos

Tribunal Superior Electoral rechaza medida que buscaba frenar el financiamiento público a partidos en 2026 en Dominicana

La instancia desestimó el pedido de Proyecto Visión Nación y José Cristopher Ramírez al concluir que no se probaron los requisitos del artículo 160 mientras continúa abierto el expediente TSE-01-0021-2026

Tribunal Superior Electoral rechaza medida que buscaba frenar el financiamiento público a partidos en 2026 en Dominicana

Costa Rica destina USD 506 millones para comprar medicamentos durante 2026

La CCSS busca garantizar el abastecimiento en toda su red de servicios, mientras negocia compras de alto costo que entre 2021 y 2025 generaron ahorros por $117,2 millones.

Costa Rica destina USD 506 millones para comprar medicamentos durante 2026

Recuperan el cuerpo de una niña de 11 años tras un operativo en un puente de El Salvador

Participaron la Fuerza Naval, Comandos de Salvamento, Bomberos y Protección Civil en la búsqueda en Sonsonate, El Salvador, mientras la Policía investiga las causas

Recuperan el cuerpo de una niña de 11 años tras un operativo en un puente de El Salvador

TECNO

Del móvil a la mesa: cómo la app de la freidora de aire evita que se queme la cena

Del móvil a la mesa: cómo la app de la freidora de aire evita que se queme la cena

SpaceX recupera terreno en Wall Street tras anuncio de megafábrica de chips en Texas

Cómo detecta Apple Maps las retenciones y por qué a veces no logra registrarlas

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

ENTRETENIMIENTO

Brad Pitt habló de Troya y del precio de construir un cuerpo para la pantalla: “No quería levantar una pesa más”

Brad Pitt habló de Troya y del precio de construir un cuerpo para la pantalla: “No quería levantar una pesa más”

12 horas de rodaje, 8 de fiesta y solo 4 de sueño: así fue la extenuante rutina de Jack Nicholson en El resplandor

Jeffrey Dean Morgan recordó el impacto de Negan en The Walking Dead: “Todavía recibo odio y las personas me detestan”

La estrella de ‘K-Pop Demon Hunters’ señala a Leonardo DiCaprio como el causante de su “error” durante su actuación en los BAFTA

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

MUNDO

Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza

Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra Ucrania: al menos nueve muertos y 20 heridos

Trump defendió a Infantino y advirtió que la FIFA cometería un “terrible error” si decide reemplazarlo de la presidencia

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”