Anticonceptivo con estrógenos puede proteger el cerebro de las mujeres a medida que envejecen

JUEVES, 25 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres que toman la píldora parecen tener un cerebro más sano a medida que envejecen, según un nuevo estudio.

Tomar anticonceptivos hormonales siendo una mujer joven parece proteger el cerebro, manteniendo el tamaño de las regiones vitales para la memoria, la cognición y la información, según informan los investigadores en el número del 1 de julio de la revista NeuroImage.

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Los cerebros de las mujeres también se beneficiaron si tomaron píldoras anticonceptivas durante sus años reproductivos y luego terapia hormonal al entrar en la menopausia, según muestran los resultados.

"Está mostrando un efecto protector: el uso de terapias hormonales basadas en estrógenos fue beneficioso para el cerebro en mujeres mayores", dijo la coautora principal Amber Watts, profesora de psicología en la Universidad de Kansas, en un comunicado de prensa.

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"Lo único de este artículo es que analizamos el uso de medicamentos hormonales tanto en la adultez temprana como en la mediana edad, y el uso de ambos se asoció con la salud cerebral en mujeres adultas", dijo Watts.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron escáneres cerebrales de 459 mujeres que participaron en un estudio sobre ejercicio y salud cerebral. Como parte del estudio, se preguntó a las mujeres sobre su uso de anticonceptivos y terapia hormonal de la menopausia .

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"El estrógeno es neuroprotector", dijo Watts. "Es beneficioso para la integridad de la materia blanca. Ayuda a proteger las neuronas y fortalece las conexiones neuronales. También es importante para la función vascular.

"Una de las cosas que nos equivocamos sobre el estrógeno es que la gente piensa en el estrógeno como algo que tiene que ver con la reproducción", continuó. "Pero en realidad, el estrógeno es muy importante para muchos sistemas corporales diferentes. Es importante para el cerebro, es importante para el corazón, es importante para la densidad ósea y es importante para el sistema inmunitario."

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Los resultados mostraron que las mujeres que usaron anticonceptivos tuvieron un mayor volumen cerebral en edad mayor que aquellas que no lo hicieron.

El uso combinado de anticonceptivos y terapia hormonal de la menopausia también se asoció con mayores volúmenes cerebrales en mujeres mayores, según los investigadores.

Además, las mujeres que experimentaron la menopausia a una edad avanzada también presentaban materia cerebral más densa en múltiples regiones vulnerables a la enfermedad de Alzheimer, según el estudio. La menopausia tardía significa que estuvieron expuestos a hormonas ováricas naturales durante un periodo más prolongado, señalaron los investigadores.

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Estas nuevas pruebas deberían animar a las mujeres a recurrir a la terapia hormonal durante la menopausia, según los investigadores.

"Ha habido una controversia sobre el uso de la terapia hormonal. Hubo un estudio en 2002 llamado Women's Health Initiative, y sus resultados asustaron a todos y dejaron de usar terapia con estrógenos", dijo Watts.

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"Durante mucho tiempo, la gente dejó de recetar y usar esas terapias, pensando que eso llevaría a resultados negativos", continuó. "Desde entonces, se ha revisado mucho esos hallazgos y se ha descubierto que había algunos problemas y que no se aplicaban a todo el mundo."

Las mujeres representan casi dos tercios de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, según los investigadores. Estos hallazgos indican que el anticonceptivo y la terapia hormonal podrían ayudar a proteger a estas mujeres, aunque se necesita más investigación para comprender plenamente la posible conexión.

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"No creo que la gente se pare a pensar en eso", dijo Watts. "Cuando piensan en tomar anticonceptivos con el propósito de regular sus ciclos o para anticonceptivos, no creo que lo que la gente piense sea: '¿Cómo afectará esto a mi salud más adelante?' "

Más información

La Asociación de Alzheimer tiene más información sobre las mujeres y la enfermedad de Alzheimer.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Kansas, 23 de junio de 2026