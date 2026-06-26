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Muy pocos hombres hablan con su médico sobre el cribado del cáncer de próstata

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JUEVES, 25 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Muy pocos hombres de mediana edad están hablando con su médico sobre el cribado del cáncer de próstata, aunque tienen que decidir si se someten o no a la prueba, según un nuevo estudio.

Solo alrededor del 6% de los hombres ha tenido una conversación documentada con su médico de cabecera sobre el cribado del cáncer de próstata, aunque las directrices recomiendan esta charla para todos los hombres entre 55 y 69 años, según informaron recientemente investigadores en el Southern Medical Journal.

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"Una de las mayores conclusiones fue la sorprendentemente baja tasa de conversaciones documentadas sobre la toma de decisiones compartidas", dijo el investigador principal , el Dr. Nicholas Shungu, médico de medicina familiar en la Medical University of South Carolina (MUSC), en un comunicado de prensa.

"El otro hallazgo clave fue que, cuando esas conversaciones se documentaron, era mucho más probable que se realizaran cribados", añadió.

De hecho, los resultados mostraron que el cribado se duplicó entre los hombres que hablaron del tema con su médico, en comparación con los que no lo hicieron.

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A diferencia de las mamografías o colonoscopias, el cribado del cáncer de próstata no se recomienda universalmente para todos los hombres de mediana edad, según los investigadores en notas de fondo.

En su lugar, las directrices recomiendan que los hombres hablen sobre el cribado con su médico y tomen una decisión informada basada en sus preferencias personales.

Esto se debe a que el análisis de sangre PSA (antígeno prostático específico) utilizado para el cribado no es perfecto, según los investigadores.

La próstata produce naturalmente más PSA con la edad de los hombres, lo que puede aumentar los niveles sanguíneos incluso si no hay cáncer. Algunos hombres sin cáncer pueden acabar sometiéndose a biopsias innecesarias debido a un alto nivel de PSA.

Además, muchos cánceres de próstata crecen lentamente y puede que nunca provoquen síntomas ni se conviertan en una amenaza mortal, según los investigadores. Si se tratan, los hombres podrían acabar innecesariamente con problemas como incontinencia o disfunción eréctil.

Sin embargo, el panorama ha cambiado en los últimos años, dijo Shungu. Herramientas más recientes, como la resonancia prostática no invasiva, pueden ayudar a los médicos a juzgar si un paciente necesita más pruebas, y muchos cánceres de bajo riesgo pueden ser monitorizados de forma segura mediante vigilancia activa.

Estos avances --y un reciente aumento de casos de cáncer de próstata-- hacen que sea más importante que nunca que los hombres hablen sobre el cribado con su médico.

"Nos hemos alejado de la idea de que todo el mundo deba ser examinado automáticamente o no hacerlo", dijo Shungu. "La recomendación ahora es que pacientes y clínicos tengan una conversación y decidan juntos qué es lo correcto para cada individuo."

Para comprobar si esas conversaciones se están produciendo, los investigadores revisaron los historiales médicos de 600 hombres de entre 45 y 69 años tratados en las clínicas de medicina familiar de MUSC en 2019 y 2020.

"Diferentes organizaciones de directrices recomiendan edades ligeramente distintas para iniciar las discusiones de filtrado, especialmente para grupos de mayor riesgo como los hombres negros", dijo Shungu. "Queríamos ser bastante amplios en quién incluímos para poder captar la población para la que deberían tener lugar estas conversaciones."

Los resultados mostraron que solo el 6% de los hombres tuvo una conversación documentada, aunque los investigadores señalaron que algunas charlas podrían haberse realizado sin que un médico lo señalara en los registros médicos.

Cuando tuvo lugar una discusión, casi el 72% de todos los hombres y el 85% de los hombres negros se hicieron una prueba PSA, encontraron los investigadores.

Cuando los hombres y sus médicos no hablaron, solo alrededor de un tercio (36%) se hicieron una prueba PSA.

"Cuando ocurrieron estas conversaciones, la mayoría de los hombres decidió que querían ser examinados", dijo Shungu. "Eso nos dice que estas discusiones realmente importan."

Los hombres pueden tomar la iniciativa y plantearla ellos mismos durante una visita a la oficina, dijo.

"Mucha gente asume que si su médico no menciona el cribado de cáncer de próstata, no debe ser importante. Pero a veces simplemente no hay tiempo suficiente durante una visita", dijo Shungu. "Los pacientes siempre serán sus mejores defensores y deberían sentirse empoderados para preguntar al respecto y asegurarse de que la conversación tenga lugar para poder tomar la decisión más informada posible."

Más información

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. tiene más información sobre las directrices de cribado del cáncer de próstata.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Médica de Carolina del Sur, 22 de junio de 2026

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