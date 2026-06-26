Salud

Historial de síntomas de conmoción cerebral vinculado a un aumento de las probabilidades de tinnitus

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JUEVES, 25 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Un mayor historial de síntomas de conmoción se asocia con un aumento de las probabilidades de tinnitus, y las asociaciones con cognición, depresión y ansiedad son mayores entre quienes padecen tinnitus, según un estudio publicado en línea el 19 de junio en Sports Medicine Open.

Niki A. Konstantinides, Ph.D., de la Facultad de Medicina de Harvard en Boston, y sus colegas realizaron un estudio transversal con antiguos jugadores de fútbol americano de estilo americano que contrataron con una liga profesional después de 1960 y completaron cuestionarios autoadministrados entre 2019 y 2025. Se evaluaron la exposición al fútbol americano, la disfunción auditiva y la salud mental, y la exposición acumulada a lesiones craneales se midió en función de signos y síntomas de conmoción auto-reportados durante el juego.

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Los investigadores encontraron que un mayor historial de síntomas de conmoción se asoció con un aumento de las probabilidades de tinnitus entre 1.085 participantes (quintil más alto frente al más bajo: razón de probabilidades, 2,90). Las asociaciones entre la historia de síntomas de conmoción cerebral y los resultados neuroconductuales no estuvieron mediadas por el tinnitus. Los participantes que informaron de tinnitus tenían asociaciones más amplias con la percepción cognitiva, la depresión y la ansiedad.

"Este hallazgo sugiere la posibilidad de que, si los síntomas del tinnitus pudieran evitarse o reducirse, los efectos adversos del historial previo de conmociones cerebrales en los resultados neuroconductuales también podrían mitigarse, proporcionando una posible intervención para quienes tienen antecedentes de lesiones en la cabeza", escriben los autores.

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Un autor reveló vínculos con la industria deportiva; Un segundo autor reveló vínculos con la industria de la tecnología sanitaria.

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