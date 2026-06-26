El auge de la pérdida de peso por GLP-1 se vincula al aumento de llamadas de control de intoxicaciones

JUEVES, 25 de junio de 2026 (HealthDay News) -- A medida que aumenta el uso de medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso, también lo hacen las llamadas a los centros de control de intoxicaciones de EE. UU., según un nuevo estudio.

Un equipo liderado por Jordan Miller , de la Universidad de Texas en San Antonio, analizó informes enviados al Sistema Nacional de Datos de Venenos que involucraban fármacos GLP-1 antes y después de la aprobación en 2021 de la semaglutida para el tratamiento de la obesidad.

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Antes de la aprobación, los centros registraban aproximadamente entre 1.000 y 1.500 casos anualmente. Después de mediados de 2021, el volumen de llamadas casi se duplicó. Y para 2023, los centros de intoxicación registraron más de 8.000 llamadas relacionadas con GLP-1.

Cuando los investigadores examinaron el aumento con medicamentos específicos, la semaglutida representó el 64% de todas las llamadas relacionadas con GLP-1, según los resultados.

Una investigadora calificó su dominio como "asombroso", aunque señaló que el hallazgo coincide con la amplia atención mediática del fármaco.

La mayoría de los casos resultaron de dosificaciones no intencionadas o errores terapéuticos más que de un uso deliberado indebido.

Dos de los errores más comunes fueron que los pacientes se inyectaban semaglutida diariamente en lugar de semanalmente y que los pacientes comenzaran con la dosis completa de inmediato en lugar de aumentar gradualmente el tratamiento como se recomendaba.

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La mayoría de los casos involucraron síntomas gastrointestinales leves. Sin embargo, la proporción de pacientes derivados a un centro sanitario aumentó del 23% al 33,5% durante el periodo del estudio.

Los autores afirman que muchos de estos errores eran prevenibles y podrían reducirse mediante una mejor educación del paciente.

Los hallazgos se publicaron recientemente en el Journal of Medical Toxicology.

Más información

Los Centros de Intoxicación de América tienen más información sobre GLP-1 y sobredosis.

FUENTE: HealthDay TV, 25 de junio de 2026