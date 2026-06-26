Náuseas severas en el embarazo vinculadas a un mayor riesgo de complicaciones

JUEVES, 25 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las náuseas severas durante el embarazo podrían aumentar el riesgo de complicaciones tanto para la madre como para el bebé, según un nuevo estudio.

Alrededor del 1% al 3% de los embarazos están gravemente afectados por la hiperémesis gravídica (HG), término médico para las náuseas y vómitos sostenidos durante el embarazo, según informaron recientemente investigadores en el American Journal of Epidemiology.

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Como resultado, los embarazos de mujeres hospitalizadas por HG tienen un mayor riesgo de complicaciones, según los investigadores.

"Descubrimos que la hiperémesis gravídica se relacionaba con un mayor riesgo de parto prematuro, anemia, bebés más pequeños de lo esperado, preeclampsia, hipertensión gestacional y desprendimiento placentario", dijo la investigadora principal Rebecca Gardner, doctoranda en epidemiología e investigación clínica en Stanford Medicine, California.

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"La hospitalización por HG realmente señala un embarazo como un mayor riesgo de una serie de complicaciones graves", dijo Gardner en un comunicado de prensa.

La HG es peor que las náuseas más leves que afectan hasta al 80% de todos los embarazos, según los investigadores.

"La hiperémesis gravídica no es solo náuseas matutinas fuertes; es lo suficientemente grave como para causar deshidratación y una pérdida de peso significativa", dijo Gardner.

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Las mujeres con EG tienen dificultades para alimentarse, mantenerse hidratadas y absorber suficientes nutrientes para mantenerse a sí mismas y a su feto durante la gestación, según los investigadores.

"Sabemos por otros estudios que las mujeres con HG no reciben tantos nutrientes", dijo Gardner. "Esto podría afectar el desarrollo placentario, lo que creemos que conduce a un mayor riesgo para algunos de los resultados que buscamos, como la preeclampsia y que los bebés sean más pequeños de lo esperado al nacer."

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron casi 2,5 millones de nacimientos de un solo bebé en California entre 2007 y 2011. Alrededor del 2% de esos partos fueron madres que acudieron a urgencias o fueron hospitalizadas por HG.

Los resultados mostraron que las mujeres con HG eran:

18% más de probabilidades de tener preeclampsia 25% más de probabilidades de dar a luz antes 37% más de probabilidades de ser anémico 14% más de probabilidades de experimentar un desprendimiento placentario, en el que la placenta se desprende parcial o completamente del útero

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Las mujeres hospitalizadas por HG durante el segundo trimestre del embarazo tenían más probabilidades de experimentar complicaciones que aquellas hospitalizadas durante el primer trimestre, según el estudio.

Los investigadores afirmaron que estos resultados respaldan las nuevas directrices adoptadas en 2018 que fomentan el tratamiento de las náuseas durante el embarazo de forma más rápida y agresiva. Ahora dos medicamentos están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para tratar las náuseas y los vómitos durante el embarazo.

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"Para los médicos, creo que estos datos significan que los embarazos con hospitalización por HG pueden requerir una vigilancia más estrecha para ciertas complicaciones", dijo Gardner.

"Las mujeres embarazadas deben saber que la mayoría de los embarazos con HG siguen generando resultados saludables para la madre y el bebé, pero la HG debe tomarse en serio", añadió. "Es importante defenderte preguntando a tu médico si necesitas más control o medicación contra las náuseas. Esto no es solo algo que hay que superar."

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Más información

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos tiene más información sobre náuseas y vómitos durante el embarazo.

FUENTE: Stanford Medicine, comunicado de prensa, 22 de junio de 2026