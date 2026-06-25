La OMS evalúa enviar suministros médicos a Venezuela tras los terremotos

Un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 provocó al menos 164 muertos y cerca de 1.000 heridos en Venezuela, según datos oficiales (Photo by Federico PARRA / AFP)

Un sismo doble de magnitud 7,2 y 7,5 dejó al menos 188 muertos y 1.520 heridos en Venezuela, según los balances oficiales más recientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) analizan desplegar recursos médicos, equipos de emergencia y suministros para apoyar la respuesta sanitaria ante la crisis derivada del desastre.

Hospitales colapsados, cortes de electricidad y cientos de personas atrapadas bajo escombros configuran el escenario de emergencia al que se enfrentan las autoridades venezolanas y los organismos internacionales.

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La magnitud del desastre exigió una reacción coordinada. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, expresó en X: “Mis más profundas condolencias a quienes han perdido seres queridos en los mortales terremotos en Venezuela. Las necesidades sanitarias están aumentando a medida que evoluciona la respuesta, incluyendo la gestión de víctimas masivas, atención de lesiones y traumatismos y apoyo a los centros de salud afectados por los cortes de electricidad”. Es decir, la capacidad médica local se encuentra sobrepasada y se requieren equipos especializados para responder a la emergencia.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI

La OPS, brazo regional de la OMS, podría movilizar equipos de respuesta y mantiene contacto estrecho con los responsables de emergencias venezolanos. El objetivo es apoyar la atención inmediata de los heridos y garantizar el funcionamiento básico del sistema sanitario. Jarbas Barbosa, director de la OPS, informó en X que el personal regional: “Está sobre el terreno, listo para ayudar a mantener el funcionamiento del sistema de salud”.

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Un sistema sanitario al límite

Antes de la catástrofe, Venezuela ya enfrentaba un contexto sanitario frágil, con cerca de ocho millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria. Tras los sismos, la situación alcanzó un nuevo nivel de gravedad. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) advirtió que la catástrofe “amenaza con agravar las vulnerabilidades ya existentes”.

El colapso de hospitales y la interrupción de servicios básicos complicaron la atención a los heridos. Las prioridades son la gestión de víctimas, la atención a traumatismos y el restablecimiento de servicios esenciales en centros de salud. La OPS indicó que se mantiene en “estrecho contacto” con los equipos de emergencia locales para “mitigar las interrupciones en los servicios de salud” y proveer suministros médicos.

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La gestión de víctimas masivas, atención de lesiones y el apoyo a centros de salud son las prioridades inmediatas tras el desastre EFE/ Ronald Pena R.

El llamado de la OMS y la OPS se suma a una movilización internacional sin precedentes. La ONU está “completamente movilizada” y coordina el envío de equipos de búsqueda y rescate de múltiples países para apoyar a las autoridades venezolanas en la localización de sobrevivientes y la atención de heridos. Tom Fletcher, coordinador humanitario de la ONU, subrayó que “los próximos días requerirán un enorme esfuerzo colectivo para apoyar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades afectadas”.

La coordinación incluye la llegada de personal médico, rescatistas y ayuda técnica, así como la liberación de fondos para suministros de emergencia. La OMS puntualizó que la respuesta sanitaria prioriza la gestión de grandes cantidades de heridos y el apoyo a hospitales afectados por cortes eléctricos.

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Cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas. EFE/ Rayner Peña

De acuerdo con los reportes oficiales, los terremotos han dejado al menos 188 fallecidos y cerca de 1.520 heridos, cifras sujetas a actualización conforme avanzan las tareas de rescate. La OPS y la OMS se enfocan en la provisión de insumos médicos, la movilización de personal adicional y la asistencia técnica para la recuperación del sistema sanitario.

El despliegue internacional contempla también la colaboración de organizaciones humanitarias y la activación de mecanismos de respuesta rápida. La OCHA, confirmó el envío de un equipo de respuesta para reforzar la presencia sobre el terreno y garantizar una coordinación eficaz entre los diferentes actores de la ayuda.

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