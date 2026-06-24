Salud

Dermatólogos analizaron cómo la caspa puede agravar la pérdida de cabello y qué tratamientos ayudan a revertirla

Un informe de Women’s Health examinó la relación entre determinadas alteraciones del pelo y el deterioro de la fibra capilar. Especialistas explicaron cuáles son las señales que permiten identificar esta asociación y qué estrategias recomiendan para recuperar el equilibrio cutáneo

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Una mujer con cabello oscuro y manos sobre el cuero cabelludo que presenta caspa. Se ve su reflejo en un espejo con marco de madera.
La caspa puede aumentar la caída del cabello cuando causa inflamación, irritación o picazón en el cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caspa puede contribuir a la caída del cabello cuando genera inflamación, irritación o picazón en el cuero cabelludo, aunque no suele figurar entre las causas más frecuentes de este problema.

Según explicó la dermatóloga Alexandra Bowles a Women’s Health, la pérdida asociada a esta afección suele ser reversible una vez que se controla el trastorno subyacente y se restablece la salud del cuero cabelludo.

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La magnitud del problema se refleja en su elevada prevalencia. Según Cleveland Clinic, más de la mitad de las mujeres experimentará una pérdida significativa de cabello en algún momento de su vida. Factores como la predisposición genética, las fluctuaciones hormonales, el estrés y determinadas carencias nutricionales pueden intervenir en este proceso.

Caída de cabello, alopecia, salud capilar, factores hormonales, pérdida progresiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La caída del cabello asociada a la caspa puede revertirse si se trata la afección de base y el cuero cabelludo recupera un estado sano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la mayor caída coincide con descamación, picazón, enrojecimiento o molestias en el cuero cabelludo, la caspa puede estar contribuyendo al problema. Esa coincidencia temporal es una de las pistas clínicas que los especialistas consideran para vincular ambos cuadros.

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Qué ocurre en el cuero cabelludo: el papel de la inflamación

La dermatóloga Joyce Park explicó a Women’s Health que la caspa es una afección muy común del cuero cabelludo caracterizada por descamación, picazón y, en ocasiones, enrojecimiento. También advirtió que no se trata simplemente de piel seca: en su aparición intervienen la producción de sebo, el microbioma del cuero cabelludo, la genética y la inflamación.

Recordó que la caspa se considera una forma de dermatitis seborreica, una afección inflamatoria vinculada a una alteración del microbioma cutáneo por el crecimiento excesivo de una levadura natural llamada Malassezia.

Primer plano de un cuero cabelludo con cabello oscuro y escamas blancas y amarillentas visibles en la raíz y la piel. La piel del cuero cabelludo se ve seca.
La caspa es una forma leve de dermatitis seborreica y se relaciona con una alteración del microbioma cutáneo por el crecimiento excesivo de Malassezia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia es que la caspa suele ser leve y limitarse al cuero cabelludo, mientras que la dermatitis seborreica puede mostrar inflamación visible y afectar otras zonas con abundantes glándulas sebáceas.

Según la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, esas áreas incluyen las cejas, los pliegues alrededor de la nariz, la zona detrás de las orejas, el pecho y la parte superior de la espalda. Ese alcance más amplio ayuda a distinguir la dermatitis seborreica de la caspa limitada al cuero cabelludo.

Por qué la inflamación y la picazón favorecen la pérdida de cabello

Bowles señaló que, en algunas personas, el crecimiento excesivo de Malassezia asociado con la caspa y la dermatitis seborreica puede desencadenar inflamación.

Aunque la evidencia científica que identifica la caspa como causa directa de la caída del cabello es escasa y se concentra más en su relación con la dermatitis seborreica, la investigación sugiere que la inflamación del cuero cabelludo puede empujar de forma prematura a los folículos pilosos hacia la fase de caída de su ciclo.

Una mujer con cabello castaño y suéter beige se rasca el cuero cabelludo con la mano derecha, mientras frunce el ceño.
El rascado repetido por la picazón de la caspa puede lesionar el cuero cabelludo, agravar la rotura del cabello y aumentar su desprendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese proceso vuelve más notoria la pérdida, sobre todo cuando la caspa es más persistente o intensa. Park resumió ese vínculo con una idea central: “Siempre les recuerdo a mis pacientes que un cabello sano comienza con un cuero cabelludo sano. Cuando el cuero cabelludo está inflamado, el cabello también tiende a sufrir”.

La picazón añade otro mecanismo de daño. Bowles advirtió que rascarse de manera repetida puede lesionar el cuero cabelludo y los folículos pilosos, lo que agrava la rotura del cabello y aumenta su desprendimiento.

Cómo se trata la caspa para recuperar un crecimiento saludable

El primer paso consiste en tratar la caspa y la inflamación que la acompaña. Park explicó que, una vez que mejora el estado del cuero cabelludo, la caída del cabello también suele mejorar.

Entre los ingredientes recomendados por los dermatólogos figuran el ketoconazol, el piritionato de zinc, el sulfuro de selenio y el ácido salicílico. Según Bowles, estas sustancias ayudan a reducir el crecimiento excesivo de levaduras, calmar la inflamación y eliminar el exceso de escamas y grasa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los shampoos formulados con agentes antifúngicos y exfoliantes suelen emplearse para controlar la caspa persistente y sus síntomas asociados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista subrayó que cuanto antes se trate la inflamación, mayores serán las posibilidades de restablecer un entorno saludable para el crecimiento del cabello. Una vez que el cuero cabelludo se normaliza, puede ponerse el foco en estimular la aparición de pelo nuevo.

En esa etapa, Bowles mencionó la terapia con luz roja, además de cápsulas y sérums para favorecer el crecimiento. Si el adelgazamiento persiste después de que la caspa haya mejorado, agregó que el minoxidil tópico puede ser útil; se trata del único medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para la alopecia femenina.

Women’s Health también citó ejemplos de productos orientados a la caspa: un champú con 1% de ketoconazol, indicado para controlar descamación, caspa y picazón mediante la acción sobre Malassezia, y otro formulado con 1% de sulfuro de selenio, pensado para cueros cabelludos muy grasos con descamación, ya que ese ingrediente ralentiza el crecimiento de hongos y regula el desprendimiento de células muertas.

Las especialistas insistieron en que la caída del cabello suele ser multifactorial. Por eso, incluso cuando la caspa está presente, recomiendan una evaluación completa con un dermatólogo certificado para determinar la causa exacta y diseñar un plan de tratamiento personalizado.

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