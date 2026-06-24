Salud

El doctor Daniel López Rosetti sobre el rol de las neuronas espejo: “La empatía tiene explicación neurológica”

El médico abordó este fenómeno desde la neurociencia en Infobae en Vivo a las Nueve. Ilustró cómo intervienen los procesos biológicos en la capacidad humana para comprender a los demás

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El doctor Daniel López Rosetti explicó en Infobae a las Nueve cómo el descubrimiento de las neuronas espejo permitió entender la empatía desde la neurociencia

En una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo, el cardiólogo Daniel López Rosetti relató cómo la empatía se explica desde la neurociencia y el papel de las neuronas espejo, basándose en investigaciones pioneras realizadas en la Universidad de Parma, Italia.

Durante su participación en el programa Infobae a las Nueve, López Rosetti dialogó con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, donde profundizó sobre el proceso que permite a los seres humanos “ponerse en el lugar del otro”.

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El especialista recurrió a la historia del descubrimiento de las neuronas espejo en macacos, un hallazgo que, según sus palabras, “cambió la historia” de la comprensión cerebral de la empatía.

El hallazgo de las neuronas espejo y la banana que cambió la historia

El descubrimiento de las neuronas espejo surgió por casualidad cuando un investigador comió una banana frente a un macaco
El descubrimiento de las neuronas espejo surgió por casualidad cuando un investigador comió una banana frente a un macaco

“Es impresionante saber cómo se descubrió”, afirmó López Rosetti al reconstruir el experimento en la Universidad de Parma.

“Lo que pasó fue así: cuando el mono comía la banana, se activaban determinadas neuronas. Pero cuando vio al investigador comer una banana, se activaban las mismas neuronas que en él se hubiesen activado si el mono hubiese tomado la banana para comerla”.

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Según detalló, este fenómeno fue registrado accidentalmente cuando un investigador, delante de un macaco conectado a electrodos, comenzó a comer una banana, provocando la misma respuesta cerebral que si el animal estuviera alimentándose.

El especialista aclaró que estas neuronas, denominadas “mirror neurons” o neuronas espejo, se activan “cuando el mono veía hacer una acción en el otro que él podía hacer”. López Rosetti explicó: “Eso se comprobó, después se hizo en otro tipo de estudios en seres humanos”.

La empatía y su correlato en los humanos

Dos personas sentadas frente a frente con contacto visual; cerebros anatómicos de colores vivos sobre sus cabezas y ondas de luz que los conectan.
El cardiólogo señaló que la empatía no se explica solo con neuronas espejo, pero estas permiten comprender el aprendizaje observacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según López Rosetti, este mecanismo está presente también en las personas: “Por eso cuando vos ves que si jugás tenis y te gusta, cuando ves un tenista que hace un topping, lo sentís más porque es el que hubieras hecho vos. Si jugás fútbol y ves el gol del otro día de Messi, hasta por ahí movés la pierna”. Y puntualizó: “Tenés neuronas espejo”. Para el cardiólogo, estas bases biológicas ayudan a explicar cómo el aprendizaje y la empatía se vinculan al observar acciones ajenas.

El especialista destacó que la empatía “no se explica completamente solo con las neuronas espejo”, pero representan una base para entender cómo las personas logran comprender y compartir emociones ajenas. “Lo primero que se estudió en el año 92 fue para darle explicación neural a la empatía”, subrayó.

De las emociones básicas a los sentimientos y la conciencia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
López Rosetti indicó que los sentimientos como el amor, la fe y la esperanza son construcciones cognitivas que pueden durar toda la vida(Imagen Ilustrativa Infobae)

López Rosetti profundizó en la evolución del cerebro humano para comprender el desarrollo de la empatía: “El cerebro se fue desarrollando en la teoría de la evolución de abajo para arriba”. Describió cómo las emociones básicas, como el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa, surgieron primero en el sistema nervioso, funcionando como mecanismos de supervivencia.

Más adelante, explicó la diferencia entre emociones y sentimientos: “La emoción dura muy poquito. Un gol de Messi te da alegría durante sesenta, noventa, ciento ochenta segundos. Pero el sentimiento es más evolucionado y ahí tenés felicidad por el gol. El amor, la culpa, la vergüenza, el orgullo, el odio, la fe, la esperanza, no son emociones básicas. Son construcciones emocionales cognitivas que te pueden durar toda la vida”.

El cardiólogo también se refirió a los avances en neurociencia y neuropsiquiatría, remarcando el aporte de la resonancia magnética funcional para mapear la actividad cerebral ante recuerdos y emociones: “Hoy estamos en una etapa superadora de neuropsiquiatría, donde cada vez sabemos más, pero es más difícil medir”.

Vista macro de neuronas humanas en render 3D, con conexiones y destellos eléctricos azules y puntos naranjas. Fondo oscuro con desenfoque hacia los bordes.
López Rosetti detalló que ver a otro comer una banana activó en el mono las mismas neuronas que si él mismo la estuviera comiendo. Así se descubrieron las neuronas espejo, que explican la empatía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ejemplos que utilizó, López Rosetti ilustró la especialización de las áreas cerebrales: “El ojo tiene retina y de ahí va un nervio, que es un cable, al área visual. El oído envía un nervio al área auditiva. Si mezclás los cables, sucede que vas a escuchar el relámpago y ver el trueno. Porque lo único que puede hacer el lóbulo occipital es ver imágenes y lo único que puede hacer la auditiva es escuchar sonidos”.

La explicación del fenómeno empático quedó sintetizada por López Rosetti en una conclusión: “La empatía tiene explicación neurológica”, pero advirtió que su estudio completo abarca procesos aún más complejos, como la conciencia y la abstracción.

La entrevista completa al doctor Daniel López Rosetti

El especialista diferenció entre emociones y sentimientos, aclarando que las primeras duran instantes y los segundos pueden ser permanentes

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