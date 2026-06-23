Qué es la regla 60/60, la estrategia recomendada por expertos para cuidar la audición al usar auriculares

El uso de auriculares se volvió una costumbre cotidiana para escuchar música, hablar por teléfono y consumir podcasts en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de auriculares se ha consolidado como una costumbre cotidiana en la vida moderna. Ya sea para disfrutar de la música, hablar por teléfono o sumergirse en podcasts, estos dispositivos acompañan a millones de personas en sus rutinas diarias. El avance de la tecnología y la facilidad de acceso han hecho que escuchar audio a través de auriculares sea más común que nunca, integrándose tanto en el ocio como en las actividades laborales y de estudio.

Dentro de esta tendencia, escuchar música a un volumen elevado es una práctica especialmente frecuente, sobre todo entre adolescentes y jóvenes adultos. La posibilidad de aislarse del entorno y experimentar el sonido de manera más intensa resulta atractiva para usuarios de todas las edades. Sin embargo, a pesar de la popularidad de este hábito, existe un desconocimiento generalizado acerca de los riesgos al oído que puede implicar para la salud auditiva.

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La percepción de que estos aparatos son inofensivos y forman parte de la vida diaria contribuye a que muchos usuarios no consideren los efectos potenciales del volumen y la duración de la exposición al sonido. Así, el placer de escuchar música fuerte suele imponerse frente a la conciencia de los posibles peligros, permaneciendo estos últimos fuera del radar de la mayoría de quienes utilizan estos dispositivos con frecuencia.

Los dispositivos portátiles pueden alcanzar hasta 120 dBA, mientras que los CDC fijan en 85 dB el límite seguro para evitar daño auditivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es importante el volumen en los auriculares

Escuchar música o cualquier tipo de audio a un volumen elevado a través de auriculares representa un peligro real para la salud auditiva. Cuando el sonido es demasiado fuerte, las delicadas estructuras internas del oído, en particular las células ciliadas, pueden sufrir daños irreversibles. Estas células, responsables de transmitir las vibraciones sonoras al cerebro, no se regeneran una vez que resultan afectadas, lo que puede derivar en una pérdida auditiva permanente.

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El riesgo radica en que los dispositivos portátiles actuales pueden alcanzar niveles de sonido de hasta 120 dBA, equiparables al volumen de un concierto de rock, según advierte la Universidad de Utah. La exposición a estos niveles puede causar daños en cuestión de segundos. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que el límite seguro para evitar daños auditivos se encuentra en 85 dB, equivalente al ruido de una máquina de cortar el pasto. Superar este umbral, aunque sea por periodos breves, puede provocar lesiones en el oído interno.

El exceso de sonido no solo afecta las células ciliadas, sino también la conexión entre estas y las células nerviosas, interrumpiendo el proceso de transmisión del sonido, según explica Harvard. Como resultado, no solo se pierde sensibilidad auditiva, sino que pueden aparecer síntomas como zumbidos, dificultad para entender conversaciones o la necesidad de aumentar el volumen de otros dispositivos.

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El volumen alto en auriculares puede dañar de forma irreversible las células ciliadas del oído interno y causar pérdida auditiva permanente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se dijo, escuchar audio a un volumen alto con auriculares es peligroso porque puede dañar de manera permanente las células ciliadas del oído interno, esenciales para la transmisión sonora al cerebro. Este daño, según especialistas, puede causar desde una pérdida auditiva temporal hasta una discapacidad permanente, dependiendo de la intensidad y el tiempo de exposición.

En este contexto, tanto la Clínica Cleveland como la Universidad de Utah y Harvard coinciden en que el uso irresponsable de auriculares, en especial a volúmenes altos, es una causa creciente de problemas auditivos en la población. Las consecuencias pueden ir desde molestias leves y pasajeras hasta una pérdida auditiva irreversible, que impacta la calidad de vida y la comunicación cotidiana del usuario.

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Un estudio de Cureus realizado en 2025 entre estudiantes de medicina evaluó el impacto del uso de auriculares en la salud auditiva. Detectó que quienes escuchaban música a volúmenes superiores al 80% durante más de cuatro horas diarias presentaban síntomas como dolor de oído, intolerancia a sonidos fuertes y pérdida auditiva sensorineural temprana. El daño fue mayor en quienes combinaban volumen alto y uso prolongado.

Otra investigación, también de Cureus, analizó adultos jóvenes que usaban auriculares y halló que el 83% presentaba pérdida auditiva subclínica, asociada al uso prolongado y a altos volúmenes. El riesgo aumentó entre quienes utilizaban auriculares por motivos recreativos, educativos o laborales. Además, se reportaron otros problemas como infecciones, molestias y dificultades de atención.

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Cuándo es seguro escuchar con auriculares

Los especialistas recomiendan usar auriculares al 60% del volumen máximo durante una hora y hacer pausas para reducir el riesgo de daño auditivo e infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de auriculares puede ser seguro siempre que se respeten ciertos límites de volumen y duración. Los especialistas recomiendan mantener el volumen en o por debajo del 60% de la capacidad máxima del dispositivo. Este rango suele situarse entre 65 y 85 dBA, una intensidad comparable a una conversación normal o al ruido del tráfico urbano moderado. Según Harvard y la Universidad de Utah, escuchar a este nivel permite disfrutar del audio sin que exista riesgo significativo de daño auditivo, incluso durante varias horas.

La seguridad también depende del tiempo de exposición. De acuerdo con la Clínica Cleveland, es aconsejable aplicar la regla 60/60: utilizar los auriculares al 60% del volumen máximo durante un máximo de una hora, seguido de un descanso de al menos 10 o 15 minutos antes de reanudar el uso. Esta pausa es necesaria incluso si el volumen es bajo, ya que el uso prolongado puede bloquear el conducto auditivo, favoreciendo la acumulación de humedad y el desarrollo de infecciones.

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Escuchar con auriculares es seguro cuando el volumen no supera los 85 dB y se limita la duración continua a menos de una hora, permitiendo descansos regulares. Así se reduce el riesgo de lesiones en las estructuras auditivas, tanto en adultos como en niños.

La clave está en la comodidad auditiva: si el sonido es claro y se percibe sin esfuerzo, sin necesidad de elevar el volumen para aislar ruidos externos, es probable que se mantenga en un rango seguro. Los expertos también destacan la importancia de evitar entornos excesivamente ruidosos, ya que en ellos suele incrementarse el volumen de los auriculares para compensar el ruido ambiental, lo que eleva el riesgo de daño auditivo.

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