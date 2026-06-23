Los 5 hábitos cotidianos en la cocina que más incendios provocan, según una experta

La prevención y la intervención temprana pueden reducir consecuencias ante un incendio en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una experta citada por EatingWell advirtió que incendios en la cocina pueden originarse por cinco hábitos cotidianos en casa, con uno por encima del resto.

La advertencia recoge recomendaciones de Susan McKelvey, responsable de comunicaciones de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios en Estados Unidos, sobre prácticas frecuentes alrededor de la estufa y el horno.

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1. Dejar la estufa o el horno sin supervisión

La cocción sin supervisión concentra el mayor riesgo de incendios domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

McKelvey afirmó al medio citado que la cocción sin supervisión es, con diferencia, la principal causa de incendios en el hogar y de muertes relacionadas con esos fuegos.

También precisó que esa falta de vigilancia incluye los casos en que una persona se distrae, sale de la habitación o se queda dormida mientras cocina.

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2. Dejar materiales inflamables cerca de la zona de cocción

Mantener materiales combustibles lejos del calor reduce accidentes en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hábito de riesgo es dejar objetos combustibles junto a la estufa o a otros aparatos de cocción.

McKelvey indicó que los materiales abandonados o desechados ocuparon el segundo lugar entre las causas de incendios de cocina y el cuarto en muertes y lesiones.

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La recomendación es mantener cualquier objeto que pueda arder, como paños de cocina, guantes para horno, envoltorios de alimentos y toallas de papel, al menos a 90 centímetros de la estufa y de otros equipos de cocción.

El medio también aconseja desechar de inmediato los envoltorios de papel o plástico usados durante la preparación.

3. Creer que la cocina eléctrica es menos riesgosa

La seguridad en el hogar depende de hábitos consistentes durante la preparación de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra idea equivocada es pensar que una cocina eléctrica implica menos peligro por no tener llama visible.

McKelvey advirtió que las cocinas o superficies de cocción estuvieron implicadas en el 53% de los incendios de cocina reportados en el hogar, en el 88% de las muertes y en el 74% de las lesiones.

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Añadió que los hogares con cocinas eléctricas registraron un riesgo mayor de incendios de cocina y de pérdidas asociadas que aquellos con cocinas de gas.

La ausencia de llama visible no elimina el peligro en superficies de cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios de la American Burn Association han documentado que la mayoría de las quemaduras domésticas se originan en la cocina, siendo los incendios la principal causa de lesiones graves en niños pequeños y adultos mayores.

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El organismo advierte que la exposición a llamas, líquidos calientes y superficies a elevada temperatura puede provocar quemaduras de primer, segundo y tercer grado, con potencial riesgo de complicaciones como infecciones, cicatrices permanentes y daños en las vías respiratorias si se inhalan gases tóxicos.

4. Cocinar con los mangos de las ollas hacia afuera

Girar los mangos de ollas y sartenes minimiza golpes y derrames accidentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Orientar los mangos de ollas y sartenes hacia afuera facilita que alguien los golpee o los vuelque por accidente. Esa posición también puede provocar una reacción peligrosa si se declara un incendio por grasa y la persona intenta mover el recipiente.

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McKelvey recomendó girar los mangos hacia la parte posterior de la estufa y tener una tapa cerca mientras se cocina. Si empieza un pequeño incendio por grasa, indicó que se debe deslizar la tapa sobre la sartén y apagar el quemador.

5. Dejar a niños y mascotas en la zona de riesgo

La presencia de niños y mascotas cerca de líquidos calientes incrementa el riesgo de accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto hábito consiste en permitir que niños pequeños o mascotas permanezcan en la zona activa de la cocina mientras hay cocción o líquidos calientes.

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McKelvey pidió crear un área libre de niños y mascotas de al menos 90 centímetros alrededor del espacio de cocción y de cualquier otro punto donde se preparen o transporten alimentos o líquidos calientes.

La Mayo Clinic subraya que la prevención es la estrategia más eficaz para evitar accidentes graves en la cocina. Entre sus recomendaciones, destaca mantener la atención plena durante la cocción y crear espacios seguros. La distracción y la presencia de niños o animales en el área activa se asocian a un incremento significativo de lesiones.

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Además, recalca que una intervención temprana ante un incendio puede reducir considerablemente las consecuencias para la salud.