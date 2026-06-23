La movilidad articular no es lo mismo que la flexibilidad muscular

La movilidad es la capacidad de mover una articulación de forma activa y con control a través de su rango de movimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el universo del entrenamiento, “ser flexible” suele presentarse como un objetivo universal: tocarse la punta de los pies, abrir la cadera o bajar más en una sentadilla.

La movilidad es la capacidad de mover una articulación de forma activa a través de su rango de movimiento, con control. En términos prácticos: no es lo mismo que un isquiotibial “dé” cuando alguien te empuja la pierna, a poder levantarla vos solo sin que la espalda compense o la rodilla se queje. Según explica Medical News Today en una revisión de 2024, la flexibilidad es la capacidad pasiva de elongar un músculo, mientras que la movilidad implica mover activamente la articulación con control y fuerza.

PUBLICIDAD

Esa diferencia explica una trampa frecuente: estirar mucho y moverse poco. Una persona puede tener buena flexibilidad pasiva y, al mismo tiempo, poca movilidad. Esa brecha suele sentirse como rigidez, chasquidos, pinchazos difusos o la frase “me siento duro, pero el médico dice que estoy bien”. Según Medical News Today, es posible tener buena flexibilidad pasiva, pero carecer de movilidad activa, lo que puede limitar el rendimiento y favorecer molestias o lesiones.

Por qué la movilidad puede ayudar a evitar lesiones

Cuando el tobillo o la cadera no tienen movilidad, la rodilla y la zona lumbar suelen compensar durante el movimiento - crédito Freepik

Muchas molestias típicas en gente que entrena “normal” no siempre se explican por falta de fuerza, sino por falta de control en ciertos rangos de movimiento. En la práctica, eso puede verse cuando una articulación no llega bien a una posición —o llega, pero sin estabilidad— y el cuerpo busca un atajo para completar el gesto. El resultado suele ser una suma de compensaciones que, con el tiempo, se traduce en sobrecargas, tirones o dolores que aparecen “de la nada”. Entrenar tanto la movilidad como la flexibilidad puede contribuir a un mejor desempeño físico y reducir el riesgo de molestias, especialmente en quienes pasan muchas horas sentados, de acuerdo con una revisión publicada en PMC en 2023.

PUBLICIDAD

La lógica es en cadena: si el tobillo no se mueve, la rodilla compensa. Si la cadera no rota, la zona lumbar improvisa. Y si el hombro no tiene el rango o el control suficiente, otras estructuras terminan asumiendo trabajo extra. La evidencia científica muestra que la movilidad activa y el control articular ayudan a prevenir compensaciones y molestias, de acuerdo con el portal Athleex y guías científicas recientes.

Un indicador simple para distinguir flexibilidad de movilidad es una prueba sentada: levantar una rodilla hacia el pecho sin redondear la espalda ni ayudarse con las manos. Si hace falta impulso, el cuerpo se va hacia atrás o aparece una tirantez generalizada, puede faltar movilidad de cadera más que “estiramiento general”. La clave no es solo si la pierna sube, sino cómo lo hace: si el movimiento sale con control, sin compensaciones y sin que otra zona “pague” el esfuerzo.

PUBLICIDAD

Cómo mejorar movilidad con rutinas breves en casa

La movilidad suele mejorar con dosis pequeñas y frecuentes, mediante movimiento activo y respiración en rutinas breves en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad suele responder mejor a dosis pequeñas y frecuentes que a sesiones largas una vez por semana. Dos minutos entre reuniones pueden rendir más que 20 al final del día, porque el objetivo no es “forzar” un rango, sino practicar el movimiento con control para que el cuerpo lo recupere como algo disponible en la vida diaria. En ese sentido, la constancia pesa más que la intensidad: sumar micro-rutinas ayuda a “despertar” articulaciones que pasan muchas horas quietas por trabajo, traslados o pantallas.

Una estrategia aplicable es alternar movimiento activo y respiración. Por ejemplo: círculos lentos de hombros, rotaciones torácicas suaves en la silla o balanceos controlados de cadera al levantarte. La clave está en la calidad: ir lento, evitar el impulso y buscar un rango que sea cómodo, sin “trampa” de compensaciones. La lógica es simple: si el cuerpo aprende a moverse mejor en un rango seguro, ese rango tiende a sentirse más accesible cuando llega el momento de entrenar o de moverse con carga.

PUBLICIDAD

Si el estiramiento da alivio momentáneo pero la rigidez vuelve en una hora, el texto sugiere reemplazar parte de esos estiramientos por movimientos controlados dentro de rangos cómodos. La idea no es dejar de estirar, sino ajustar el enfoque: no quedarse solo con la flexibilidad pasiva, sino sumar movilidad activa para que el rango disponible sea “usable” y no dependa de que alguien te empuje o de una postura sostenida.

Los estiramientos largos pueden ser útiles para bajar tensión puntual (después de estar sentado, tras un vuelo o al final del entrenamiento). Pero si la meta es “moverte con libertad”, la recomendación es priorizar movilidad antes de entrenar y a lo largo del día.

PUBLICIDAD