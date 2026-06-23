Advierten por el aumento de diagnósticos de sífilis en jóvenes de 15 a 39 años

Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, advirtió que por cada caso de VIH se detectan siete de sífilis en Argentina

En una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, abordó el mayor registro de sífilis de la historia argentina, con 46.799 casos confirmados en 2025, una tendencia que preocupa al ámbito sanitario y pone el foco en la prevención.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Cahn advirtió: “En 2025, por cada caso de VIH, se detectaron siete de sífilis. El problema es alarmante y lo venimos viendo hace años”.

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El especialista remarcó que el 76 % de los diagnósticos corresponde a personas de 15 a 39 años, con un pico en el segmento de 20 a 24 y prevalencia en mujeres jóvenes.

El crecimiento de la sífilis y el rol del estigma social

Cahn subrayó que el preservativo es la única vía efectiva para prevenir la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual

El disparador del debate fue un video viral de una joven con una lesión en el labio, que denunció: “He leído comentarios tan abominables, tan desagradables de personas que toman las infecciones de sífilis y de otras tantas como un juego o un tipo de burla. Me parece desagradable”.

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La protagonista reclamó dejar atrás el estigma: “No te avergüences. Hacéte los estudios que te tengas que hacer. Buscá la manera de cuidarte y de sanarte”.

Cahn explicó el contexto detrás del brote: “Con la sífilis, a muchos todavía les sorprende. Es una infección que tiene más de 200, 300 años, pero aparece como una novedad y es un llamado de atención fuerte”.

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Agregó que se trata de una enfermedad de fácil detección y tratamiento: “Es un pinchacito en el dedo, como en el VIH. Hay un test dúo que permite detectar ambas infecciones, a diferencia de clamidia o gonorrea, que requieren técnicas de PCR, más caras y complejas”.

El director de Fundación Huésped puntualizó la necesidad de actuar sin esperar síntomas: “En muchos casos, las llagas o chancros están en lugares que uno no puede ver. No hay que esperar los síntomas. Si el test da positivo, la penicilina cura la infección. Es gratuita y está cubierta por todos los subsistemas de salud en Argentina”.

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El impacto de la caída en el uso de preservativos

Solo el 15 por ciento de la población declara usar preservativo, el descenso en su utilización agrava la expansión de infecciones de transmisión sexual(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el intercambio, Cahn alertó sobre la disminución en el uso del preservativo, especialmente entre jóvenes: “En 2025, el Ministerio de Salud de la Nación no distribuyó preservativos. Sólo entregó 832 unidades en todo el país. Este año compró más, pero la oferta sigue en baja”. Detalló que el látex, la materia prima de los preservativos, es importado y que la cantidad de unidades disponibles cayó sistemáticamente en los últimos años.

Sobre la sífilis congénita, Cahn señaló: “Se transmite de la madre al bebé durante el embarazo o la lactancia. Es clave tratar a la madre, pero aun así los casos siguen creciendo”. El equipo periodístico resaltó el impacto del hate que recibió la joven del video viral: “Ella lo que está haciendo es concientizar, no debería dar vergüenza hablar de esto”.

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Estrategias de prevención y desafíos actuales

El test rápido dúo permite detectar sífilis y VIH en quince minutos, es gratuito y está disponible en múltiples centros del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación giró hacia la percepción del riesgo y los cambios culturales: “La sexualidad sigue siendo un tema tabú, más allá de los cambios en las formas de expresarse. El VIH ya no es mortal, pero aún detectamos la mitad de los casos en forma tardía”, apuntó Cahn. Recordó que, en Argentina, “uno de cada dos diagnósticos de VIH se hace cuando la persona ya tiene el sistema inmunológico deteriorado”.

Respecto a la prevención combinada, mencionó la PrEP (profilaxis pre exposición), que “es sumamente efectiva para evitar el VIH, pero no previene otras infecciones de transmisión sexual”. Insistió en la importancia de la vacuna contra el VPH a los once años: “Es gratuita, está en el calendario y se simplificó a una sola dosis. Sin embargo, cayeron las coberturas de vacunación”.

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En cuanto al sexo oral y el uso de preservativo, Cahn afirmó: “Solo el 15 % de la población declara usarlo. El peor error es mantener el silencio y el estigma. Si el preservativo compite con el pan, la gente prioriza la comida y deja de cuidarse”.

Cahn concluyó con un llamado a testearse: “El próximo 27 de junio es el día de la prueba de VIH y lo que hicimos desde Fundación Huésped es una trivia mundialista, ”Testeá tu pasión”, con diez preguntas hechas por distintas personalidades y referentes del fútbol. Si tenemos cinco minutos para testear la pasión, tenemos que tener quince para testear la salud. En quince minutos, un pinchacito en el dedo da un resultado preliminar para VIH y sífilis. Es gratuito en muchísimos lugares del país. Es clave testearse al menos una vez al año”.

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La entrevista completa a Leandro Cahn

Según Cahn, el éxito de los tratamientos llevó a una falsa sensación de seguridad, la mitad de los diagnósticos de VIH se realiza en forma tardía en Argentina

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