Cómo el estilo de vida puede superar a los genes en el riesgo de diabetes tipo 2, según un estudio

Una mujer sonriente prepara una comida saludable en la cocina, con un teléfono mostrando una app de salud y personas ejercitándose al fondo, simbolizando los hábitos esenciales para el control y prevención de la diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los casos de diabetes tipo 2 podría evitarse con cambios de estilo de vida, según un análisis de cohorte con más de 332.251 adultos sin diabetes al inicio y un seguimiento mediano de 13,6 años.

El estudio, publicado en Diabetes, evaluó cómo se combinan el riesgo genético y factores modificables como IMC, actividad física, tabaquismo y calidad de la dieta. En paralelo, guías clínicas de la American Diabetes Association y el programa National Diabetes Prevention Program de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) coinciden en que intervenciones estructuradas con metas de pérdida de peso de 5% a 7% y al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada pueden reducir de manera marcada el riesgo en población con prediabetes.

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En ese sentido, el estudio realizado durante casi 14 años advirtió que, durante ese período, 13.128 participantes desarrollaron la enfermedad (4,0%). Asimismo, los autores estimaron que si quienes tenían patrones “intermedios” o “no saludables” pasaran a un perfil “saludable”, se podría prevenir más del 55 % de los nuevos diagnósticos observados.

Qué midió el estudio y cómo llegó a la estimación de “más del 55 %”

La investigación subraya que combinar peso saludable, ejercicio regular, no fumar y mejorar la dieta reduce significativamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, incluso en personas con predisposición genética - Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación, basada en el UK Biobank y liderada por un equipo de la Universidad de Massachusetts Amherst, construyó un puntaje de riesgo genético con 783 variantes asociadas a diabetes tipo 2 y clasificó a las personas en tres niveles. Luego definió el estilo de vida como “saludable”, “intermedio” o “no saludable” a partir de cuatro componentes: IMC, actividad física, dieta y tabaquismo.

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Durante el seguimiento, tanto el riesgo genético como el estilo de vida se asociaron de manera independiente con el desarrollo de diabetes tipo 2. Pero el peso del comportamiento fue determinante: comparadas con un perfil “saludable”, las personas con un estilo de vida “no saludable” tuvieron un aumento sustancial del riesgo en todos los estratos genéticos. Aun en el grupo con menor riesgo genético, el estilo de vida “no saludable” se vinculó con una mayor incidencia.

Con ese marco, los autores realizaron un ejercicio de prevención “teórica” (fracción atribuible poblacional) para estimar qué pasaría si quienes estaban en categorías “intermedia” o “no saludable” pasaran a la categoría “saludable”. El resultado fue consistente a través de los niveles de genética: más del 55 % de los nuevos casos podría haberse evitado bajo esa hipótesis.

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Qué recomiendan las guías y qué límites tiene extrapolar el hallazgo

Incluso quienes presentan bajo riesgo genético mostraron mayor incidencia de diabetes tipo 2 si mantenían hábitos poco saludables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la estimación “más del 55 %” surge de un modelo y no de un ensayo de intervención, el mensaje se condice con las recomendaciones vigentes: la American Diabetes Association, en sus estándares de atención, sugiere derivar a personas con alto riesgo a programas de prevención con objetivos de pérdida de peso de 5% a 7% y patrones alimentarios con evidencia para reducir riesgo, junto con actividad física regular.

En la práctica comunitaria, el National Diabetes Prevention Program del CDC resume la evidencia del ensayo Diabetes Prevention Program (DPP): una intervención estructurada centrada en dieta y movimiento, con meta de 5% a 7% de reducción del peso inicial y 150 minutos semanales de actividad moderada, redujo el riesgo de progresión a diabetes tipo 2 en adultos con alto riesgo y mostró beneficios sostenidos en seguimientos prolongados.

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El límite principal del estudio de cohorte es que se basa en datos observacionales y en variables autorreportadas al inicio, por lo que no prueba causalidad con el mismo nivel de certeza que un ensayo aleatorizado. Aun así, su escala y el seguimiento prolongado aportan un mensaje operativo: incluso con predisposición genética, la combinación de peso saludable, actividad física, no fumar y mejor calidad de dieta se asocia con una reducción marcada del riesgo.