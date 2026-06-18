Salud

5 hábitos saludables para evitar los calambres

Hábitos cotidianos, alimentación equilibrada y algunos cuidados simples pueden marcar la diferencia en la frecuencia y severidad de estas molestias musculares que afectan a personas de todas las edades. Diversos factores y enfoques son clave para mantener el bienestar físico

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Ilustración estilizada de una pierna humana de perfil con el músculo de la pantorrilla rojo intenso y exagerado, sujetado por formas geométricas azules y grises sobre un fondo azul claro.
Los calambres musculares son contracciones involuntarias que pueden aparecer durante el ejercicio, el descanso o el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentar un calambre muscular es una situación común que afecta tanto a quienes practican deporte como a aquellos que llevan una vida sedentaria. Se trata de una contracción involuntaria y repentina de uno o más músculos, que genera un dolor intenso y, en algunos casos, puede interrumpir el ejercicio, el descanso o incluso el sueño. Aunque suelen durar apenas unos segundos o minutos, la zona afectada puede quedar dolorida durante horas o incluso días.

El origen de los calambres no está completamente esclarecido, pero existen diversas teorías que buscan explicar este fenómeno. De acuerdo con especialistas citados por Sport Life, la acumulación de ácido láctico en el músculo, los desequilibrios en los niveles de minerales como potasio, magnesio y calcio, y la sobreestimulación nerviosa desempeñan un papel importante. Por su parte, la Clinic Barcelona plantea que aspectos como deshidratación, esfuerzo físico extremo, estrés y una dieta inadecuada pueden incrementar la frecuencia y gravedad de estos espasmos.

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Los calambres pueden manifestarse en diversas situaciones, desde la práctica deportiva hasta momentos de descanso o durante el sueño, conocidos como nocturnos. Incluso es posible experimentar “calambres fantasmas”, aquellos que surgen sin causa aparente o tras jornadas especialmente exigentes. Aunque la mayoría de los episodios no revisten gravedad y suelen desaparecer con medidas de autocuidado, en ocasiones pueden indicar la presencia de otros problemas médicos subyacentes, como alteraciones vasculares, neurológicas o metabólicas, indica la Mayo Clinic.

5 hábitos saludables para evitar los calambres

1. Mantener una hidratación adecuada

Beber suficiente agua a lo largo del día es fundamental para el correcto funcionamiento muscular. Tanto Mayo Clinic como Clinic Barcelona recomiendan consumir entre dos y tres litros diarios y evitar esperar a sentir sed para hidratarse. Se trata de una de las causas más frecuentes, ya que afecta el equilibrio de los electrolitos y dificulta la función muscular normal. Durante la actividad física, se aconseja ingerir líquidos regularmente y continuar haciéndolo tras finalizar el ejercicio.

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Tomar agua hidratación
La deshidratación y el déficit de potasio, magnesio y calcio aumentan el riesgo de calambres musculares (Imagen ilustrativa Infobae)

2. Seguir una dieta rica en minerales esenciales

Una alimentación equilibrada, con suficiente potasio, magnesio y calcio, ayuda a prevenir los calambres. Según Sport Life y Clinic Barcelona, intervienen en la contracción y relajación muscular. Incorporar alimentos como frutos secos, legumbres, verduras, bananas, paltas y productos lácteos es clave para mantener niveles adecuados de electrolitos y evitar deficiencias que puedan desencadenar espasmos.

3. Realizar estiramientos antes y después del ejercicio

El estiramiento de los músculos, tanto antes como después de la actividad física, reduce la posibilidad de calambres al mejorar la flexibilidad y disminuir la fatiga muscular. Mayo Clinic y Clinic Barcelona sugieren dedicar unos minutos a estirar los grupos musculares principales, especialmente si se va a realizar ejercicio intenso o actividades no habituales. Los estiramientos suaves también pueden ser útiles antes de dormir para reducir los calambres nocturnos.

4. Planificar la actividad física y evitar el sobreesfuerzo

Una correcta planificación del ejercicio ayuda a evitar el sobreesfuerzo y la fatiga excesiva, factores que favorecen la aparición de calambres, según expertos citados por Sport Life. Es recomendable aumentar la intensidad y duración del entrenamiento de forma progresiva, permitiendo que el cuerpo se adapte gradualmente. Alternar ejercicios de bajo y alto impacto, y respetar los descansos, protege la musculatura y disminuye el riesgo de espasmos.

Un atleta visiblemente adolorido se sienta en una pista de atletismo roja, sosteniendo su pantorrilla. Viste camiseta amarilla y hay una botella de agua a su lado.
Los estiramientos antes y después del ejercicio reducen la fatiga muscular y ayudan a evitar calambres (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Consultar a un profesional si los calambres son frecuentes

Si los calambres se presentan de manera recurrente, es aconsejable acudir a un fisioterapeuta o a un médico especialista. Sport Life destaca la importancia de recibir orientación profesional para identificar posibles causas subyacentes y aplicar técnicas de masaje o tratamientos específicos que reduzcan la recurrencia de los episodios. Además, un profesional puede indicar ajustes en la dieta, el entrenamiento o recomendar pruebas adicionales si se sospecha de un trastorno médico.

Qué provoca los calambres

Las causas que pueden provocar calambres musculares son diversas y, en muchos casos, se combinan varios factores. Según Mayo Clinic, los principales desencadenantes incluyen:

Un hombre con atuendo deportivo se sienta en un sendero de tierra, agarrándose la pantorrilla derecha que muestra un efecto de calambre muscular en rojo.
Planificar el entrenamiento y evitar el sobreesfuerzo disminuye la aparición de espasmos musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Sobreesfuerzo muscular: realizar ejercicio intenso, prolongado o no habitual puede fatigar el músculo y favorecer la aparición de espasmos.
  • Deshidratación: la pérdida de líquidos, especialmente por sudoración abundante, afecta el equilibrio de electrolitos y dificulta la función muscular normal.
  • Déficit de minerales: niveles bajos de potasio, magnesio o calcio aumentan la probabilidad de calambres, ya que estos minerales son esenciales para la contracción y relajación muscular.
  • Acumulación de ácido láctico: durante el ejercicio, el ácido láctico puede acumularse en los músculos y facilitar la fatiga y los espasmos involuntarios.
  • Sobreestimulación nerviosa: alteraciones en el sistema nervioso, por ejercicio prolongado o factores externos, pueden desencadenar contracciones involuntarias.
  • Mala postura o inmovilidad prolongada: mantener una posición durante mucho tiempo, de pie o sentado, puede provocar calambres por falta de circulación o fatiga muscular localizada.
  • Edad avanzada: las personas mayores pierden masa muscular y sus músculos se fatigan más fácilmente, aumentando el riesgo de calambres.
  • Estrés y fatiga general: el estrés cotidiano y la acumulación de cansancio físico o mental pueden contribuir a la aparición de espasmos, incluso en reposo o durante el sueño.

Qué alimentación tener para evitar los calambres

Adecuar este hábito desempeña un papel central en la prevención de los calambres musculares. Mantener un equilibrio correcto de minerales como potasio, magnesio y calcio es esencial para el buen funcionamiento muscular, ya que estos nutrientes intervienen directamente en los procesos de contracción y relajación. Según Sport Life y Clinic Barcelona, la carencia puede aumentar la frecuencia e intensidad, por lo que su presencia en la dieta diaria es clave.

Vista superior de plátanos, aguacate, espinacas, kale, legumbres, frutos secos, avena, lácteos y agua en recipientes sobre una mesa de madera.
Una dieta con bananas, paltas, legumbres, frutos secos y lácteos aporta minerales clave contra los calambres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para asegurar un aporte suficiente de potasio, se recomienda incorporar alimentos como bananas, paltas, legumbres y verduras de hoja verde, todos ellos ricos en este mineral. El magnesio, por su parte, se encuentra en frutos secos, semillas, cereales integrales y espinaca. El calcio, otro mineral importante, está presente en productos lácteos como leche, yogur y quesos, así como en algunas verduras y pescados.

Además, es fundamental mantener una hidratación constante, ya que el agua contribuye al equilibrio de electrolitos y facilita la función muscular normal. Se aconseja beber entre dos y tres litros de agua al día, sin esperar a sentir sed, y complementar la hidratación con bebidas que contengan carbohidratos de absorción rápida durante el ejercicio intenso, aunque estas no sustituyen la necesidad de descanso si el calambre ya ha aparecido.

Una dieta variada, que incluya frutas, verduras, legumbres, frutos secos y productos lácteos, reduce el riesgo de deficiencias y ayuda a prevenir los espasmos musculares. En casos de necesidades específicas o si existen restricciones alimentarias, puede ser útil consultar a un especialista para valorar la conveniencia de suplementos bajo supervisión médica.

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