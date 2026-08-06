Un Tribunal Federal de Texas declaró culpable a Fred Machado por lavado de dinero y fraude electrónico

Fred Machado fue detenido en la Argentina y a continuación extraditado a Texas, adonde fue encontrado culpable por la justicia de Estados Unidos

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Un Tribunal Federal de Texas declaró culpable al empresario argentino Federico “Fred” Machado de haber cometido los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico, en una decisión procesal firmado por el magistrado Amos Mazzant.

El 18 de mayo de 2026, ante el juez Don Bush, Machado admitió su responsabilidad penal para negociar una reducción de condena con los fiscales federales.

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Asesorado por su abogado Alex Spiro -muy conocido en la barra de New York-, Machado aceptó haber accedido a millones de dólares de inversores a través de la supuesta venta de aviones que nunca tuvo en su poder. Todo era una operación fraudulenta.

La maniobra era encabeza por las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, que operaban junto a una sociedad en Oklahoma City.

De esta manera, Machado y sus socios en Estados Unidos captaron millones de dólares de un puñado de inversores legales que muy tarde comprendieron que habían sido estafados.

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Fred Machado fue condenado por un tribunal federal de Texas, (Estados Unidos)

Si bien el fallo establece que la justicia de Texas aceptó la declaración de culpabilidad de Machado -hecho clave del juicio penal-, resta determinar la dimensión de la condena que le recaerá por su conducta criminal.

No hay fecha prevista para conocer este aspecto fundamental del fallo, y tiene su lógica procesal: el monto de la pena dependerá de los antecedentes de Machado, y la posibilidad de su reincidencia como delincuente.

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Si el tribunal no cree en la redención de Machado, la condena será alta.

Machado fue extraditado desde Argentina en noviembre de 2025, y al principio se declaró inocente ante los tribunales de Texas. Pero el abogado Spiro fue claro y simple con su cliente: si no aceptado un acuerdo, se pasaba 30 años en prisión.

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Fred Machado cuando fue extraditado desde la Argentina a Estados Unidos

Ahora, Machado saca las cuentas en Texas.

Su equipo de abogados apuestan a que el Tribunal Federal de Texas compute sus años de prisión de Oklahoma y el tiempo de detención domiciliaria en Viedma.

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Se trata de una decisión del magistrado Mazzant, que firmó la sentencia que declaró culpable a Machado por los delitos de fraude electrónico y lavado de dinero.

El caso de Machado cobró relevancia cuando Juan Grabois denunciara ante la Justicia argentina presuntos aportes irregulares a campañas políticas.

La investigación halló una transferencia no declarada de 200 mil dólares al economista José Luis Espert durante su campaña de 2019, además de 36 vuelos realizados por el político en aviones pertenecientes al empresario.

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Espert negó haber recibido dinero ilegal y aseguró que se trató de un pago por una consultoría minera en Guatemala, vinculada a Minas del Pueblo, una de las compañías de Machado.