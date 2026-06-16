Los riesgos de usar aceites esenciales para tratar las alergias, según especialistas

La Cleveland Clinic advirtió que los riesgos de usar aceites esenciales para tratar alergias superan sus posibles beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente popularidad de los aceites esenciales para tratar alergias generó preocupación entre expertos de la Cleveland Clinic, que advirtieron que los riesgos de su uso superaron cualquier beneficio potencial.

Estas sustancias (extractos concentrados, por lo general aromáticos, obtenidos de distintas partes de plantas: flores, hojas, cáscaras, resinas, raíces o cortezas) pueden causar reacciones en la piel y trastornos respiratorios o digestivos, además de agravar síntomas y complicar otras afecciones. Los especialistas recomendaron recurrir a tratamientos probados y consultar a un profesional.

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La Cleveland Clinic alertó que, pese al atractivo de las opciones “naturales” para la congestión nasal, las irritaciones cutáneas o las molestias gastrointestinales, los aceites esenciales pueden empeorar el cuadro en lugar de aliviarlo.

Según reportes médicos recabados por la institución, estos productos se asociaron con irritación de la piel, molestias en las vías respiratorias y efectos digestivos, además de posibles interacciones con tratamientos convencionales. Por eso, los médicos aconsejaron limitarse a métodos seguros y validados, bajo supervisión profesional.

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La Cleveland Clinic desaconsejó ingerir aceites esenciales porque pueden ser letales y no sirven para tratar una reacción alérgica ni una anafilaxia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué advierten los especialistas y por qué preocupa su uso

El empleo de aceites esenciales se expandió en tendencias de bienestar y redes sociales sin respaldo clínico para tratar alergias. Aunque muchas personas atribuyen alivio a la aromaterapia o a la aplicación tópica, la evidencia disponible resultó insuficiente para sostener eficacia o seguridad. También persiste la idea de que lo “natural” es inocuo, pese a efectos adversos posibles y a la falta de regulación oficial.

La doctora Melissa Young, especialista en medicina integrativa de la Cleveland Clinic, recalcó que “los riesgos de los aceites esenciales superan sus posibles beneficios en el contexto de las alergias”. También advirtió sobre reacciones cruzadas: una persona alérgica a plantas como la ambrosía podría reaccionar ante el aceite de manzanilla por la similitud entre especies.

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Los especialistas señalaron que no existe respaldo clínico suficiente para sostener la eficacia y la seguridad de los aceites esenciales contra las alergias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque algunos estudios describieron beneficios puntuales, los médicos mantuvieron la advertencia. Las complicaciones se concentraron en la piel, las vías respiratorias y el aparato digestivo, con mayor impacto en personas con predisposición a alergias graves o antecedentes clínicos delicados.

Riesgos comprobados en piel, vías respiratorias y aparato digestivo

El contacto directo con la piel puede causar dermatitis o empeorar cuadros como urticaria y eccema, sobre todo si se aplica en zonas irritadas. Según la institución, estos productos pueden aumentar la sensibilidad solar e incrementar el riesgo de quemaduras. Incluso personas sin antecedentes alérgicos pueden presentar sequedad, tirantez y descamación.

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En alergias alimentarias, la advertencia fue más estricta. La doctora Young enfatizó: “No debe ingerirse aceites esenciales bajo ninguna circunstancia. Algunos pueden ser letales si se tragan y ninguno sirve para tratar una reacción alérgica”.

Los aceites esenciales pueden causar irritación en la piel, trastornos respiratorios y efectos digestivos, además de agravar síntomas de alergias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas como hinchazón de labios, diarrea o urticaria pueden avanzar hacia la anafilaxia, una emergencia médica en la que estos compuestos no solo resultan ineficaces, sino que pueden agravar la situación. Demorar la consulta elevó el riesgo de complicaciones serias. Además, la ingesta puede intensificar la irritación digestiva, desencadenar nuevas reacciones y dificultar el abordaje clínico durante una urgencia.

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También pueden interactuar con medicamentos indicados para tratar diabetes o depresión, al modificar su efecto terapéutico y el pronóstico. De acuerdo con la Cleveland Clinic, estas interacciones añadieron un riesgo adicional en personas bajo tratamiento.

Un dato relevante añadido por los expertos: “Los aceites esenciales son venenosos para los animales, incluso cuando se usan en difusores para aromaterapia”, alertó el centro médico.

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Poblaciones con mayor vulnerabilidad

Se desaconsejó el uso en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ya que ciertas variedades pueden alterar el equilibrio hormonal, causar complicaciones gestacionales o afectar la producción de leche. Consultar a un obstetra resultó indispensable antes de usar estos productos en esa etapa.

En los niños, los riesgos son mayores. Aceites como el de abedul y gaulteria, ricos en salicilato de metilo, pueden ser mortales en menores de dos años. Otras variedades pueden provocar alteraciones hormonales en adolescentes. Por ese motivo, la Cleveland Clinic aconsejó consultar con pediatras o alergistass antes de exponer a menores.

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El uso de aceites esenciales implica mayores riesgos en embarazadas, niños y personas con asma o EPOC, incluso cuando se usan en difusores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) también enfrentan un riesgo especial. La exposición, incluso mediante difusores, puede agudizar síntomas como broncoespasmos, tos persistente y dificultad para respirar.

Falta de regulación, etiquetado incierto y riesgos asociados

A diferencia de los medicamentos, los aceites esenciales no cuentan con supervisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ni de organismos similares en otros países. Esta carencia implica que no existen garantías de pureza, concentración ni calidad.

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De acuerdo con la Cleveland Clinic, productos etiquetados como “puros” pueden contener adulterantes o ingredientes no declarados. La falta de estándares oficiales impide conocer la dosis real o anticipar el comportamiento del producto, lo que eleva la posibilidad de toxicidad o reacciones adversas graves.

Las personas pueden adquirir sustancias demasiado concentradas, contaminadas o mal etiquetadas, lo que dificulta la prevención de incidentes. La incertidumbre sobre autenticidad y seguridad añadió un riesgo considerable, sobre todo en quienes sufren alergias.

Alternativas seguras recomendadas para aliviar síntomas

Ante estos riesgos, la recomendación médica fue optar por opciones con respaldo científico. El lavado nasal con solución salina ayuda a eliminar alérgenos y mucosidad, y ofrece alivio rápido y seguro.

Las gárgaras con agua tibia y sal pueden reducir la irritación de garganta producida por el goteo nasal. Tomar infusiones calientes con miel suaviza la garganta y favorece la hidratación de las mucosas. Mantener una buena hidratación contribuye a la salud de las membranas respiratorias, el sistema digestivo y la piel, y ayuda a eliminar alérgenos presentes en el organismo.

Los expertos recomendaron alternativas seguras para las alergias, como solución salina, hidratación, gárgaras con agua tibia y sal, e inhalación de vapor con control profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos de congestión, la inhalación de vapor puede ser una opción temporal si se realiza de forma correcta y con control profesional. La Cleveland Clinic subrayó que estos métodos no reemplazan tratamientos convencionales ni la atención de urgencias.

Si los tratamientos habituales y los cambios de hábitos no alivian los síntomas, es fundamental buscar el consejo de un especialista. Solo así se podrá diagnosticar y tratar el problema con la seguridad que requiere cada caso.