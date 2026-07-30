Quién era la joven argentina de 18 años que encontraron muerta en Punta del Este tras ser buscada por días

La familia de Pepa Almendra Vergara di Benedetto aseguró que la joven argentina amaba la vida y dijo no tener explicación sobre lo ocurrido

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Pepa Almendra Vergara di Benedetto, una joven argentina de 18 años que se había radicado en Uruguay, fue encontrada sin vida en la zona de la parada 5 de la Playa Mansa de Punta del Este. La adolescente estaba desaparecida desde hace tres días y el hallazgo de su cuerpo puso fin a una desesperada búsqueda por parte de las autoridades y familiares.

La noticia provocó conmoción en la zona y dejó consternados a los familiares, tristes por la pérdida. El caso es investigado como un suicidio, según informaron fuentes del Ministerio del Interior de Uruguay a Infobae. Sin embargo, sus familiares la describían como alguien que amaba la vida.

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Su tía, en diálogo con el medio uruguayo Montevideo Portal, la definió como una “gurisa buena y simple”. Dijo que era una chica de espíritu reservado, que prefería guardar sus problemas para sí misma, pero que al mismo tiempo irradiaba algo difícil de explicar.

Placa de búsqueda de la joven publicada por el Ministerio del Interior

“Era de esa gente que vos nunca pensabas que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería. Pero no sabemos qué pasó. No tenemos explicación en este momento”, declaró la familiar.

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Almendra había nacido en Córdoba, donde vivió durante varios años junto a su madre y su abuela en la localidad de San Javier. Tiempo después se instaló en Uruguay, país donde construyó su rutina cotidiana: estudiaba, compartía sus ratos libres con amigos y llevaba una vida tranquila.

Su tía la recordó ante Montevideo Portal como alguien con “un espíritu único”, una persona que no exteriorizaba sus conflictos internos, pero que, para quienes la rodeaban, era impensable que pudiera hacerse daño.

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Esa percepción familiar chocó de frente con las imágenes que la Policía de Maldonado recopiló durante la búsqueda. Los investigadores, que desde el inicio trataron el caso como una desaparición por voluntad propia, rastrearon cámaras de seguridad públicas y privadas para dar con su paradero.

De acuerdo con la placa oficial que publicó el Ministerio del Interior de Uruguay para aportar datos durante la búsqueda de la joven argentina, se encontraba vestida con un “suéter beige, pantalón jean claro, championes celestes con negro y blanco”. Además, aseguraron que llevaba un bolso floreado.

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En cuanto a sus características físicas, en el aviso especificaron que “mide 1,70 m, es de complexión delgada, tez blanca, ojos verdes y cabello castaño”.

En esas grabaciones, según transmitió la Policía a la familia, la joven parecía estar desorientada. “La Policía nos decía que en las imágenes parecía que estuviera delirando, pero a nosotros eso no nos cerraba”, relató la tía a Montevideo Portal.

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La Policía de Maldonado trató el caso como una desaparición por voluntad propia y rastreó cámaras de seguridad públicas y privadas durante la búsqueda

El seguimiento de las cámaras permitió reconstruir parte de los últimos movimientos de Vergara di Benedetto. La noche del lunes la pasó en Maldonado y al día siguiente tomó un ómnibus hacia Punta del Este. El chofer que la transportó, al reconocerla como persona buscada, aportó esa información a las autoridades.

La última pista que recibió la Policía la ubicaba en las inmediaciones del Hotel Enjoy —el antiguo Conrad—, a pocas cuadras del lugar donde finalmente apareció su cuerpo. Las cámaras de los edificios de la rambla costanera captaron su imagen mientras caminaba cerca de la playa.

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Cuando los efectivos encontraron el cuerpo, las pericias forenses determinaron que la joven había fallecido hacía pocos minutos. La Policía de Maldonado solicitó entonces dejar sin efecto la búsqueda, al confirmar que la joven ausente había sido “encontrada sin vida en una zona de playa del departamento”.

Para su familia, la noticia llegó como un golpe imposible de procesar. En medio del shock, su tía admitió que en ningún momento perdieron la esperanza de encontrarla con vida.

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