Llamas de 20 metros y una columna de humo negro: los videos del incendió en la fábrica de colchones de Tigre

El hecho sucedió en General Pacheco, donde los bomberos lograron controlar las llamas y analizan las estructuras. El siniestro también afectó a casas linderas y un supermercado (Video: Pacheco Informa)

Guardar

Un incendio se desató el jueves al mediodía en una fábrica de colchones ubicada en la intersección de Las Heras y México, en General Pacheco, partido de Tigre, y se propagó hacia un galpón lindero con materiales de papel antes de que los Bomberos Voluntarios de General Pacheco lograran controlar las llamas pasadas las 14 horas. El fuego, que comenzó alrededor de las 11 de la mañana, alcanzó casi 20 metros de altura y dejó estructuras con riesgo de derrumbe, aunque sin víctimas fatales.

El siniestro tomó por sorpresa a los trabajadores del establecimiento. Minutos antes de que se iniciara el fuego, el dueño había dado la orden de cerrar y retirarse a almorzar. Fue esa circunstancia la que evitó que hubiera personas dentro del predio cuando las llamas se extendieron.

PUBLICIDAD

Uno de los trabajadores que brindó su testimonio en forma posterior, con veinte años de antigüedad en la empresa, se enteró del incendio cuando ya estaba de camino a su casa, a cinco cuadras del lugar, luego de haberse retirado para almorzar.

El fuego no se limitó a las instalaciones de la colchonería. Según confirmaron los Bomberos Voluntarios de General Pacheco, las llamas se propagaron desde el depósito de colchones hacia un galpón de documentación y papeles ubicado en el mismo predio.

PUBLICIDAD

El hecho sucedió en General Pacheco, donde los bomberos lograron controlar las llamas y analizan las estructuras. El siniestro también afectó a casas linderas y un supermercado (Video: Pacheco Informa)

El jefe del cuerpo de bomberos precisó ante la consulta de TN que la fábrica de colchones ocupaba un espacio de 15 por 40 metros, mientras que el galpón de papeles medía 40 por 50 metros.

“La situación se encuentra controlada, fue un incendio desarrollado sobre un depósito de colchones y se propagó hacia un depósito de documentación, de papeles”, afirmó el oficial ante TN.

PUBLICIDAD

Pasadas las 14 horas, los efectivos lograron controlar el avance del fuego y pasaron a tareas de remoción y enfriamiento. No obstante, el jefe de los bomberos advirtió sobre el peligro de derrumbe en partes de la construcción de la colchonería, aunque descartó ese riesgo para las casas contiguas.

“En este momento está controlado el fuego y estamos haciendo tareas de remoción, enfriamiento y el análisis interior de los posibles derrumbes que pueda llegar a tener el galpón”, señaló el oficial ante TN.

PUBLICIDAD

El hecho sucedió en General Pacheco, donde los bomberos lograron controlar las llamas y analizan las estructuras. El siniestro también afectó a casas linderas y un supermercado

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad y difundidas por el sitio Pacheco Informa en Instagram mostraron las llamas por encima de los 15 metros de altura de la fachada del edificio. Por sobre el fuego, una densa columna de humo negro se elevó y fue visible desde varios kilómetros a la redonda.

Los materiales propios de la producción de colchones —en su mayoría plásticos— alimentaron la toxicidad del humo. Tres personas debieron recibir atención médica por inhalación de humo.

PUBLICIDAD

El operativo de emergencia incluyó la evacuación de viviendas cercanas como medida preventiva y el corte total del tránsito en la zona, lo que afectó la circulación sobre las calles principales del barrio y generó demoras tanto para residentes como para usuarios del transporte público.

Los servicios de emergencia montaron un perímetro de seguridad y coordinaron la asistencia a los afectados. Las autoridades recomendaron a la población evitar el área.

PUBLICIDAD

El hecho sucedió en General Pacheco, donde los bomberos lograron controlar las llamas y analizan las estructuras. El siniestro también afectó a casas linderas y un supermercado

El predio afectado se encuentra próximo a la estación de tren El Talar. General Pacheco es uno de los aglomerados urbanos del área metropolitana de Buenos Aires, con más de 50.000 habitantes, y está a 18 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta el momento no se registraron víctimas fatales, aunque las pérdidas materiales son considerables. Las estructuras de caño y chapas de la fábrica de colchones sufrieron un daño total.

PUBLICIDAD

El origen del incendio aún no fue determinado; se espera que peritos realicen las investigaciones correspondientes una vez que las condiciones del lugar lo permitan.