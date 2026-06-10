Por qué comer menos no garantiza perder peso: la biología detrás del mito

La ciencia advierte que comer menos no siempre garantiza la pérdida de peso porque el cuerpo ajusta el metabolismo y protege sus reservas energéticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, perder peso se explicó con una fórmula simple: comer menos y moverse más. La lógica parecía inapelable. Si el cuerpo gasta más energía de la que recibe, adelgaza. El problema es que esa ecuación, aunque matemáticamente correcta, ignora casi todo lo que ocurre dentro del organismo cuando se intenta aplicarla en la vida real.

Un número creciente de investigaciones en nutrición, endocrinología y medicina de la obesidad está cuestionando los pilares sobre los que se construyó ese consejo. No porque la biología haya cambiado, sino porque la ciencia empezó a mirar con más detalle lo que el cuerpo hace cuando recibe menos comida de la que necesita, y las respuestas no son las que se esperaban.

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Fatima Cody Stanford, médica e investigadora en medicina de la obesidad del Hospital General de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard, lo resume con una frase que condensa el cambio de perspectiva: “Jamás les diría a mis pacientes que coman menos calorías. Les recomiendo que coman alimentos de mejor calidad”. Esa distinción, aparentemente sutil, tiene consecuencias profundas para la forma en que se entiende, se trata y se vive el proceso de perder peso.

Por qué comer menos no garantiza bajar de peso

Reducir la cantidad de comida sin cambiar el tipo de alimentos puede desacelerar el adelgazamiento porque el cuerpo reacciona ajustando su metabolismo y resguardando sus reservas energéticas. Según expertos de la Universidad de Harvard y la Universidad de Copenhague, limitar de forma continua la ingesta puede generar más hambre, pérdida de músculo y deterioro metabólico, lo que puede llevar a un estancamiento del peso. Para tener éxito, la evidencia destaca la importancia de priorizar alimentos con baja densidad energética y establecer hábitos duraderos.

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La fórmula tradicional de reducir porciones está siendo cuestionada. Investigaciones citadas por National Geographic señalan que solo limitar las cantidades, sin considerar el tipo de alimentos, suele dejar a las personas insatisfechas e incrementar el apetito.

Reducir porciones sin cambiar el tipo de alimentos puede aumentar el hambre, favorecer la pérdida de músculo y provocar un estancamiento del peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora Barbara Rolls, de la Universidad Estatal de Pensilvania, sostiene que la percepción del volumen es clave en la regulación del hambre: “La gente suele tener una idea muy arraigada de la cantidad de comida adecuada”.

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National Geographic y Medical News Today destacan que los alimentos ultraprocesados, ricos en calorías pero con bajo volumen, favorecen la ingesta excesiva antes de que el organismo registre saciedad. Por su parte, LA Times advierte que la restricción calórica sostenida puede ralentizar el metabolismo, haciendo que el cuerpo queme menos calorías en reposo y dificultando así la reducción de peso.

Según exertos consultados por The Independent, el cuerpo humano conserva una “memoria de la obesidad” y, al detectar una pérdida significativa de peso, responde aumentando las señales de hambre para intentar recuperar el peso anterior. El profesor Christoffer Clemmensen, de la Universidad de Copenhague, recalca: “Perder peso no es cuestión de fuerza de voluntad”.

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Las proteínas actúan sobre el apetito a través de un mecanismo hormonal preciso. Elevan los niveles de hormonas anorexígenas y suprimen la grelina, la hormona que activa el hambre. “La grelina nos indica que debemos comer”, explica Fátima Cody Stanford, del Hospital General de Massachusetts. “Se encuentra en el estómago y en el cerebro, y estimula el apetito”.

Además, una restricción constante puede afectar la salud metabólica; los niveles de cortisol aumentan, la sensibilidad a la insulina disminuye y el metabolismo favorece la acumulación de grasa. Por lo tanto, buscar la reducción de peso solo reduciendo la ingesta puede activar mecanismos biológicos de defensa que complican alcanzar el objetivo.

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Estrategias efectivas para perder peso según la evidencia científica

Las proteínas y los alimentos ricos en fibra mejoran la saciedad, reducen la grelina y ayudan a consumir menos calorías durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia recomienda alternativas más sostenibles que solo reducir las calorías. La Mayo Clinic indica que elegir alimentos de baja densidad energética permite consumir grandes cantidades sin superar las calorías recomendadas. Medical News Today menciona que quienes optan por platos ricos en fibra y proteína alcanzan mayor saciedad y tienden a ingerir menos calorías durante el día. Rolls señala que la clave está en cambiar las proporciones del plato, con abundancia de alimentos bajos en calorías y ricos en agua o fibra.

Sustituir parte de las proteínas animales por vegetales, incorporar cereales integrales o elegir refrigerios naturales en lugar de ultraprocesados ayuda a reducir la ingesta calórica total. Un estudio de 2020 respalda que una dieta enfocada en estos alimentos facilita el mantenimiento de hábitos alimentarios que, a largo plazo, evitan la necesidad de una restricción drástica.

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La planificación, la constancia en la actividad física y un enfoque flexible resultan esenciales para el éxito. The Independent aconseja establecer rutinas sostenibles que incluyan descanso adecuado, ejercicio y una dieta diversa. Los expertos coinciden en que el entorno y la calidad de los alimentos son más determinantes que el conteo estricto de calorías o el peso en sí mismo.

Una investigación publicada en la revista Appetite realizó un seguimiento a tres tipos de mujeres: algunas con sobrepeso sometidas a entrenamiento, otras con sobrepeso y sin ejercicio y un grupo de peso habitual sin actividad física. Durante cuatro semanas todas recibieron las mismas comidas con variaciones en el tamaño de las porciones. La conclusión fue directa: elegir alimentos saludables de menor densidad calórica resultó más eficaz y sostenible que intentar resistir porciones grandes de opciones más calóricas.

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Metabolismo, biología y nuevos enfoques en el control del peso

La obesidad activa mecanismos biológicos como la memoria del peso previo y señales de hambre que dificultan sostener la pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comprensión de la obesidad como un fenómeno multifactorial ha modificado las recomendaciones en nutrición. La denominada “memoria de la obesidad”, tal como la define Clemmensen en The Independent, implica que, tras una pérdida significativa de peso, muchas personas recuperan su peso anterior por mecanismos biológicos influenciados por genética, metabolismo y entorno.

LA Times advierte que ni el peso corporal ni el IMC bastan para medir la salud. La salud metabólica engloba factores como insulina, glucosa basal, triglicéridos, colesterol HDL y calidad del sueño. Cambios sutiles en estos parámetros pueden anticipar problemas antes de que se manifieste el aumento de peso.

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El auge de medicamentos como los agonistas del GLP-1 ha revelado que la biología es más relevante que la fuerza de voluntad. Sin embargo, su eficacia a largo plazo requiere combinarlos con cambios de hábitos y en el entorno.

La investigación impulsa la creación de condiciones sociales y ambientales que fomenten mejores decisiones alimenticias. Invertir en políticas de salud, educación y espacios que promuevan la actividad puede prevenir el sobrepeso desde la infancia. El equilibrio, la flexibilidad y el disfrute, junto con una atención integral a la salud, son la nueva guía para mantener un peso saludable.

A la hora de buscar una pérdida de peso duradera, la clave es adoptar una alimentación que, además de nutritiva, sea placentera. La sostenibilidad depende de que comer siga siendo un acto satisfactorio, incluso durante los cambios nutricionales.