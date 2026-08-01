La terapia con psilocibina ayuda a aliviar el TEPT severo en los veteranos, según un estudio piloto

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VIERNES, 31 de julio de 2026 (HealthDay News) -- El veterano del Ejército de EE. UU. Zachariah Collett cumplió un periodo de combate de 28 meses en Irak que dejó profundas cicatrices en su psique.

Tras su retiro médico a los 25 años, debido en parte a un trastorno de estrés postraumático (TEPT), Collett sufrió pesadillas y un temperamento corto. Se sentía constantemente en guardia y siempre enfadado.

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"Estaba absolutamente torturado por la lucha interna, el diálogo interno, el ruido dentro de mi cabeza y la incapacidad incluso de quedarme quieto", dijo Collett, desde Washington Court House, Ohio, en un comunicado de prensa.

Collett finalmente encontró ayuda de una fuente inesperada: la psilocibina.

El químico psicodélico encontrado en los "hongos mágicos" ayudó a Collett a recuperar su paz interior como parte de un ensayo clínico que probaba la eficacia del fármaco para tratar el TEPT severo entre veteranos militares.

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Para el nuevo ensayo piloto, los investigadores reclutaron a 12 veteranos con TEPT severo que no habían sido ayudados con psicoterapia ni antidepresivos.

El ensayo de 11 semanas combinó ocho horas de psicoterapia seguidas de dos dosis de psilocibina sintética, según informaron los investigadores el 30 de julio en la revista Communications Medicine. Después de las sesiones de psilocibina, de seis a ocho horas más de terapia.

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La terapia combinada provocó que los síntomas del TEPT se redujeran a más de la mitad, pasando de una media de casi 40 puntos a poco más de 12 puntos en una escala clínica, según informan los investigadores.

De los 12 veteranos que participaron en el ensayo clínico, nueve estaban en remisión del TEPT un mes después del final del estudio, según los investigadores.

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"Para una población con TEPT severo resistente al tratamiento, estos resultados son sorprendentes", afirmó la investigadora principal Stacey Armstrong en un comunicado de prensa. Es subdirectora del Centro de Investigación y Educación en Drogas Psicodélicas (CPDRE) en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus.

La psilocibina está siendo probada como un posible tratamiento para muchos problemas de salud mental diferentes, incluyendo la depresión y el TEPT, según los investigadores en notas de fondo.

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Los investigadores subrayaron que las mejoras observadas no dependían completamente de la psilocibina. Creen que el riguroso calendario de psicoterapia que cada veterano realizaba era clave, ya que los síntomas del TEPT empezaban a disminuir incluso antes de que los veterinarios tomaran la psilocibina.

"Ahora mismo hay una gran pregunta en el campo de la terapia psicodélica sobre cuánto de esto es un efecto de la droga, cuánto es un efecto terapéutico y cuánto es una combinación de ambos", dijo el investigador senior Alan Davis en un comunicado de prensa.

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Sin embargo, los síntomas del TEPT experimentaron una reducción mucho mayor tras las dos dosis de psilocibina, señaló Davis. Dirige el CPDRE y es profesor asociado de trabajo social en Ohio State.

"Este tratamiento es más que un simple fármaco", dijo Davis, "El propio fármaco es un catalizador para el trabajo profundo que abre una ventana para que las personas accedan a cosas a las que de otro modo no podrían acceder emocionalmente, y eso catalizan el proceso terapéutico posterior.

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"Ahí es donde ocurre la magia de verdad", continuó Davis. "Sucede en la terapia y en los cambios que la gente empieza a hacer en su vida después de que termina el tratamiento."

Tres años después del tratamiento, el veterano Collett afirma que la psilocibina tuvo un efecto profundo en él, en su familia y en su matrimonio.

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"Durante los primeros seis meses a un año, sentí que tenía un fantástico conjunto de ruedas de entrenamiento mientras reaprendía a comportarme en situaciones", dijo. "Eso es lo mejor de esta medicina. Es suave y me permitió el espacio para redescubrir, o descubrir, cosas que no sabía que podía hacer.

"Me permitió la oportunidad de crear paz, quietud, aceptación, perdón y gracia -- todas esas cosas opuestas al resentimiento, la ira y el odio", continuó Collett. "Es bastante bonito."

Los investigadores reconocieron que este tipo de estudios piloto a pequeña escala tienden a producir mayores beneficios que los ensayos clínicos estándar. Esperan hacer un seguimiento con un ensayo clínico más amplio.

"Reconocer que las herramientas que tenemos no funcionan tan bien y reconocer la importante carga del TEPT en Estados Unidos que soportan nuestros militares, mujeres y veteranos, parecía la dirección correcta", dijo Armstrong. "Demasiados veteranos están sufriendo ahora mismo a pesar de los tratamientos que recibimos, y por eso creemos que esta investigación es importante."

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la investigación de psicodélicos y la terapia con psilocibina.

FUENTES: Universidad Estatal de Ohio, comunicado de prensa, 30 de julio de 2026; Medicina de la Comunicación, 30 de julio de 2026