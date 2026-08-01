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Rutina diaria clave para una buena salud, según un estudio

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VIERNES, 31 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Encontrar un horario diario cómodo y constante podría ser crucial para mejorar tu salud mental y física, según un nuevo estudio.

Las personas que mantienen una rutina constante tienden a tener niveles más bajos de dolor y depresión, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Behavioral Medicine.

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Hay una razón sólida: "Si somos constantes en el momento en que nos despertamos, comemos, trabajamos o estudiamos, interactuamos con otros y nos acostamos, esas señales de tiempo ayudan a sincronizar nuestro reloj biológico interno. A largo plazo, eso parece estar vinculado a una mejora en los resultados de salud", según el investigador principal del estudio, Eunjin Tracy. Es profesora adjunta de desarrollo humano en la Universidad de Missouri, en Columbia.

Los investigadores señalaron que el aumento de salud de mantener una rutina se activó incluso si el sueño no mejoraba.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 67 adultos mayores con una edad media de 68 años, incluidos 37 que sufrían insomnio. Los participantes rellenaron cuestionarios relacionados con sus actividades diarias, peso, síntomas depresivos y dolor.

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Los resultados mostraron que todo el mundo sentía menos dolor y depresión si mantenía un horario regular, incluso si tenía insomnio. Las personas que seguían una rutina también tendían a tener un peso corporal más saludable en comparación con quienes no lo hacían.

Como explicó Tracy en un comunicado de prensa, incluso pequeñas interrupciones en los horarios diarios pueden interferir con el reloj interno de una persona, un fenómeno conocido como "jet lag social".

Por ejemplo, la gente se está perjudicando si se queda despierta hasta más tarde los fines de semana, en lugar de cumplir con su horario entre semana, dijo Tracy.

"Como alguien que se despierta y se acuesta a la misma hora todos los días, creo que una rutina diaria puede ser útil para personas de todas las edades a lo largo de su vida", dijo.

"Hay una creciente conciencia sobre el concepto de jet lag social -- despertarse e irse a la cama en diferentes horas los fines de semana que entre semana -- y las interrupciones que causa en nuestro ritmo circadiano, así que esperamos que esta investigación ayude a más personas a considerar los beneficios para la salud de una rutina diaria", continuó Tracy.

"Dado que un tercio de nuestras vidas se pasará durmiendo, creo que la investigación en salud y bienestar debería analizarse de forma holística desde una perspectiva de 24 horas y no solo centrarse en cuando estamos despiertos", concluyó Tracy.

Más información

Mental Health America tiene más información sobre cómo crear rutinas saludables.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Missouri, 28 de julio de 2026

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