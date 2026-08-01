Los niveles de nicotina están aumentando entre los adolescentes que vapean, advierte un nuevo estudio

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VIERNES, 31 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los dispositivos de vapeo están inundando el cuerpo de los adolescentes con dosis cada vez más elevadas de nicotina adictiva, según revela un nuevo estudio.

Los niveles medios en orina de un metabolito clave de la nicotina, la cotinina, casi se triplicaron entre los adolescentes en un periodo de pocos meses a finales de 2024, según informaron los investigadores el 29 de julio en JAMA Psychiatry.

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Los niveles de cotinina en los adolescentes parecieron aumentar junto con la evolución de los cigarrillos electrónicos. Como explicaron los investigadores, los dispositivos de vapeo más recientes basados en cápsulas llevan sales de nicotina de mayor concentración, mientras que los desechables cuentan con tanques de mayor capacidad.

"Este hallazgo sugiere nuevas exposiciones en esta población a productos con concentraciones más altas de nicotina o aditivos que hacen que la nicotina sea más biodisponible o que generan un mayor uso o una inhalación más profunda", concluyó el equipo de investigación liderado por la Dra. Sharon Levy, jefa de medicina de adicciones en el Boston Children's Hospital.

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La nicotina es un compuesto químico altamente adictivo que se encuentra en el tabaco, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Es la razón por la que fumar es adictivo y mantiene las mismas propiedades adictivas cuando se encuentra en otros tipos de productos.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los historiales médicos de más de 150 pacientes de entre 13 y 19 años. Todos fueron tratados en Boston Children's por trastorno por consumo de sustancias entre 2023 y 2025, incluyendo más de 1.900 resultados de análisis de orina para adolescentes.

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Los resultados mostraron que la concentración máxima media de cotinina en la orina de los adolescentes aumentó con el tiempo: de casi 1.062 nanogramos por mililitro (ng/mL) antes de octubre de 2024, a más de 2.959 ng/mL de cara a 2025.

Todos los adolescentes con niveles altos de cotinina usaban cigarrillos electrónicos, según los investigadores.

"Se ha identificado un aumento brusco y abrupto en la segunda parte del periodo que examinaron, concretamente después de octubre de 2024 -- casi triplicado -- que llevó a investigadores e investigadores a investigar esta alta cantidad de nicotina a la que están expuestos nuestros hijos", dijo la Dra. Manassa Hany en un comunicado de prensa.

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Los expertos médicos están preocupados por los efectos a largo plazo que estos altos niveles de nicotina podrían tener en el envejecimiento del cerebro de los adolescentes, dijo Hany, que no participó en el estudio. Dirige la psiquiatría de adicciones en los hospitales Zucker, Hillside y South Oaks de Northwell Health en Nueva York.

"No es que comieras comida mala, te da un virus estomacal y empiezas a tener síntomas gastrointestinales enseguida", dijo Hanny. "Es probable que el efecto y la influencia de esa sustancia psicoactiva nicotina en esa dosis alta se manifiesten en los próximos 10 años, y hay tantos factores que contribuyen y factores que confunden que olvides la razón por la que te encuentras mal."

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"Estamos hablando de una edad joven, en la que el cerebro aún no está completamente desarrollado con la capacidad de razonar completamente", añadió Heny. "Ahí es donde te preocupas tanto por lo que va a pasar en el futuro."

Los reguladores podrían ayudar imponiendo límites a los niveles de nicotina en los vapeadores y restringiendo el uso de agentes y tecnologías que faciliten el vapeo, dijo Henry.

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"En primer lugar, la dosis de nicotina en el producto es realmente alta, luego el sistema de administración podría promoverla aún más", dijo Henry. "También hay ciertos agentes refrescantes que eliminan el sabor negativo del alto nivel de nicotina.

"Piénsalo como un café muy amargo que, para que consumas un producto de cafeína muy concentrado, añades un poco de leche y azúcar", dijo Hanny. "Es más o menos igual que cuando entregas una alta concentración de nicotina, que el agente refrescante lo hará más digerible para quienes lo vayan a usar. Por tanto, todos estos métodos fomentarán el uso inmediato de la sustancia."

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Más información

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) tiene más información sobre la naturaleza adictiva de la nicotina.

FUENTES: JAMA Psychiatry, nota de prensa, 29 de julio de 2026; el Dr. Manassa Hany, director de psiquiatría de adicciones en los hospitales Zucker Hillside y South Oaks de Northwell Health en Nueva York; JAMA Psiquiatría, 29 de julio de 2026

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