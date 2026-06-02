La marihuana se relaciona con niveles más altos de testosterona en hombres jóvenes

LUNES, 1 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- La marihuana podría aumentar los niveles de testosterona en los hombres jóvenes, según un nuevo estudio.

Sin embargo, los investigadores afirman que no está claro qué significa esto para el efecto de la marihuana en la fertilidad masculina.

Los investigadores encontraron niveles elevados de testosterona en un pequeño grupo de consumidores suizos de marihuana, en comparación con no consumidores de edad similar, según informaron recientemente en la revista Communications Medicine.

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"Nuestros resultados muestran que el consumo de cannabis provocaría un aumento de aproximadamente un 23% de testosterona en hombres jóvenes", dijo el investigador senior Serge Rudaz, profesor en la Universidad de Ginebra en Suiza.

El análisis de las siete principales hormonas sexuales mostró que este aumento de testosterona está relacionado con los testículos, según los investigadores.

''Al examinar más de cerca todas las hormonas sexuales masculinas -- los andrógenos -- pudimos localizar la fuente de este aumento específicamente en los testículos. Los andrógenos producidos por las glándulas suprarrenales no se vieron afectados por este aumento", dijo Rudaz en un comunicado de prensa.

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Por tanto, el cannabis parece tener un efecto directo sobre los testículos y, más concretamente, sobre las células de Leydig, que producen testosterona, concluyeron los investigadores.

Pero que la marihuana pueda aumentar la testosterona no descarta posibles efectos negativos que pueda tener en la fertilidad, dijeron.

"Ahora es esencial investigar más a fondo cómo este perfil hormonal se relaciona con la calidad del semen en el contexto de la exposición al cannabis", escribieron en su informe.

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Estudios previos han indicado que la marihuana podría dañar la fertilidad al reducir el recuento, la concentración y la motilidad de espermatozoides. Se cree que estos efectos están relacionados con una red de receptores en el cerebro y órganos reproductores que responden a compuestos del cannabis, conocidos como el sistema endocannabinoide, dijeron en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores tomaron muestras de sangre de 94 hombres suizos reclutados para el ejército, la mitad de los cuales eran consumidores confirmados de marihuana y la otra mitad no consumidores.

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El equipo realizó un análisis profundo de las hormonas sexuales encontradas en el torrente sanguíneo de los hombres y descubrió que la marihuana estaba relacionada con un aumento de los niveles de testosterona.

Podría ser que el cannabis fomente la producción de testosterona en los testículos, según los investigadores.

Sin embargo, "otra posibilidad es la causalidad inversa, que los hombres con testosterona inherentemente alta podrían ser más propensos al consumo de cannabis debido a un mayor comportamiento de riesgo", escribió el equipo.

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Los investigadores también pudieron identificar dos posibles nuevos biomarcadores (o características medibles en el cuerpo) del consumo de cannabis: hidroxiprogesterona (11B-OHP4) y dihidroprogesterona (5B-DHP4).

"Estos son dos metabolitos derivados de la progesterona, otra hormona sexual importante", dijo el investigador principal Mathieu Galmiche, investigador postdoctoral en el Instituto Karolinska de Estocolmo.

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"El aumento de su concentración entre los usuarios es tan alto que podrían usarse para monitorizar alteraciones endocrinas relacionadas con la exposición regular al cannabis", dijo Galmiche en el comunicado. "Por encima de todo, este descubrimiento debería animar a la comunidad científica a ampliar los estudios hacia nuevas hormonas que hasta ahora han pasado desapercibidas, y que también pueden desempeñar un papel en el sistema reproductor masculino."

Más información

La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva tiene más información sobre el consumo de tabaco o marihuana y la infertilidad.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Ginebra, 28 de mayo de 2026; Medicina de la Comunicación, 16 de abril de 2026