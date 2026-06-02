Mentir en la infancia es normal y rara vez señala preocupaciones de comportamiento, según un estudio

LUNES, 1 de junio de 2026 (HealthDay News) -- El perro no se comió tus deberes. Tú empezaste, no tu hermana. Tu móvil no se murió cuando intentaba localizarte.

Las mentiras de los niños pueden enfadar a los adultos, sin duda.

Pero la mayoría de los niños que mienten no crecerán con antecedentes penales ni con ciertos diagnósticos de salud mental, según un nuevo estudio.

Las mentiras ocasionales son comunes entre los niños y no hay motivo de alarma, según informaron los investigadores el 27 de mayo en la revista Development and Psychopathology.

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Los únicos niños que mienten con frecuencia o cuya mentira aumenta con el tiempo tienen más probabilidades de mostrar agresividad y comportamiento impulsivo temprano, escribieron los investigadores. Estos niños tienen un mayor riesgo de personalidad antisocial y condenas penales cuando son jóvenes adultos.

"Los niños no siguen todos el mismo patrón de desarrollo de mentir", dijo la investigadora principal Victoria Talwar, profesora de psicología educativa y de la orientación en la Universidad McGill de Montreal.

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"La mayoría de los niños en nuestro estudio mostraron niveles bajos o decrecientes de mentiras con el tiempo", dijo en un comunicado de prensa. "Para la mayoría, mentir no es un comportamiento problemático."

Para el nuevo estudio, su equipo siguió a más de 3.000 niños francófonos que formaban parte de un proyecto de investigación a largo plazo. Asistieron a la educación infantil en Quebec entre 1986 y 1988.

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Como parte del proyecto, padres y profesores informaron datos sobre las mentiras y otros comportamientos de los niños desde los 6 hasta los 19 años.

Los investigadores utilizaron esos datos para clasificar a los niños en grupos con patrones similares de mentir a lo largo del tiempo, ocasionalmente, con frecuencia, aumentando o disminuyendo.

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El equipo comparó entonces estas "trayectorias de mentiras" con rasgos negativos de la infancia como la agresión. Los niños fueron seguidos hasta los 25 años para comprobar si tenían diagnósticos de salud mental o antecedentes penales siendo adultos jóvenes.

"Este estudio nos ayuda a empezar a entender y distinguir entre el desarrollo normal y los patrones que pueden beneficiarse de una ayuda temprana", dijo Talwar. "También nos ayuda a reducir el estigma sobre mentir y a mejorar la prevención de resultados negativos a largo plazo.

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"La mentira persistente y creciente a lo largo del tiempo - especialmente cuando se combina con agresividad e impulsividad - podría señalar la necesidad de apoyo e intervención temprana; en lugar de un castigo reactivo", añadió.

Más información

La Universidad de Utah tiene más información sobre por qué mienten los niños pequeños.

FUENTES: Universidad McGill, comunicado de prensa, 27 de mayo de 2026; Desarrollo y Psicopatología, 27 de mayo de 2026