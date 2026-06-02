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El perfeccionismo entre los estudiantes universitarios alcanza niveles históricos, alimentando la ansiedad

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LUNES, 1 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Los estudiantes universitarios están bajo más presión que nunca para ser perfectos, y ese perfeccionismo está impulsando el aumento de las tasas de trastornos mentales, según una nueva revisión de evidencias.

Los estudiantes se volvieron cada vez más perfeccionistas entre 1989 y 2024, informaron recientemente investigadores en la revista Psychological Bulletin.

Esto se ha alimentado en parte de factores sociales y económicos como el aumento de la desigualdad de ingresos y la desaceleración del crecimiento económico, según los investigadores.

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"El perfeccionismo es un riesgo para la salud pública: está asociado con un aumento de la depresión y la ansiedad", dijo el investigador principal Thomas Curran, profesor asociado de psicología social en la London School of Economics and Political Science.

"Si queremos abordar la crisis de salud mental juvenil, debemos centrarnos en estos factores culturales y económicos", dijo en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores agruparon datos de 307 estudios realizados durante un periodo de 35 años con casi 83.000 estudiantes universitarios estadounidenses, canadienses y británicos.

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No solo está aumentando el perfeccionismo, según el estudio, desde principios de los 2000, sino que los comportamientos más pesados derivados del perfeccionismo se han vuelto cada vez más comunes.

Las "preocupaciones perfeccionistas" --miedo al fracaso, indecisión y miedo a ser juzgados por otros-- aumentaron mucho más rápido que la motivación para establecer altos estándares y trabajar duro para alcanzarlos, según los investigadores.

También descubrieron que tasas más altas de perfeccionismo se solapaban con la desaceleración de las condiciones económicas en una nación.

Del mismo modo, el aumento de la desigualdad económica se asoció a incrementos más pronunciados de las preocupaciones perfeccionistas.

"Cuando hay falta de oportunidades económicas, los jóvenes parecen compensar con esfuerzo", dijo Curran. "Y cuando la desigualdad crece, lo que ves es que el miedo y la preocupación por cometer errores y las opiniones de los demás empiezan a convertirse en una característica más central de la psicología de los jóvenes."

También existe una relación estable entre el perfeccionismo y trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad, según el estudio. Cuanto mayor es el perfeccionismo de una persona, más probable es que tenga síntomas asociados.

"Estos hallazgos proporcionan contexto adicional para los debates recientes sobre la salud mental juvenil", concluyó. "Los teléfonos y las redes sociales han recibido gran parte de la culpa, pero el aumento del perfeccionismo precede a las redes sociales. Este estudio sugiere que hay algo más profundo en juego."

Más información

La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales tiene más información sobre la crisis de salud mental juvenil.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Asociación Americana de Psicología, 28 de mayo de 2026

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