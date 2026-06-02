Trastornos alimentarios: cuáles son las señales de alerta y los riesgos para la salud a largo plazo

Los trastornos de la conducta alimentaria pueden atravesar todas las edades, géneros y situaciones sociales, afectando la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) provocan una relación conflictiva con la comida y distorsionan la percepción del propio cuerpo. Estas condiciones afectan la salud física y mental y atraviesan todas las edades, géneros y situaciones sociales. Los síntomas resultan difíciles de identificar y, muchas veces, quienes los atraviesan los ocultan por miedo, vergüenza o desconocimiento.

Cada 2 de junio se conmemora el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, una jornada que invita a visibilizar el impacto duradero de estas condiciones y a promover la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento integral.

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¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria y cuáles son sus síntomas más frecuentes?

Según Cleveland Clinic, los trastornos de la conducta alimentaria incluyen condiciones como anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, pica, rumiación y trastorno de evitación/restricción de la ingesta. Todas afectan la relación con la comida y la imagen corporal, y pueden poner en riesgo la vida.

Los síntomas físicos más habituales abarcan cambios inexplicables de peso, fatiga, mareos, caída del cabello, sudoración inusual y pérdida de menstruación en mujeres. Además, se observan complicaciones digestivas, dolor abdominal, náuseas, daños en dientes y encías, y desmayos.

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Muchas personas ocultan los síntomas de los TCA por miedo, vergüenza o desconocimiento, lo que dificulta la identificación temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel conductual, aparecen señales como comer en secreto, evitar ciertos alimentos, saltarse comidas, uso forzado del baño tras comer, rituales extraños con la comida y aislamiento social. Los cambios en el ánimo incluyen irritabilidad, depresión, ansiedad y culpa tras comer.

Cada TCA presenta sus propias características. Por ejemplo, la anorexia nerviosa se caracteriza por una restricción extrema de alimentos, miedo intenso a engordar y una visión distorsionada del cuerpo. La bulimia nerviosa alterna episodios de ingesta excesiva de comida con conductas como vómitos o abuso de laxantes. El trastorno por atracón implica el consumo rápido y descontrolado de grandes cantidades de comida, seguido de sentimientos de culpa, pero sin conductas purgativas.

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Efectos persistentes: ¿por qué los TCA afectan durante años?

Diversas investigaciones coinciden en que los TCA tienen efectos a largo plazo. Un estudio liderado por científicos de la Universidad de Mánchester y publicado en la revista científica BMJ Medicine revela que quienes reciben diagnóstico presentan un riesgo mucho mayor de problemas físicos y mentales, así como de muerte prematura, especialmente durante el primer año y hasta diez años después.

El riesgo de fallo renal se multiplica por seis y el de enfermedad hepática casi por siete durante los primeros doce meses, según el análisis. El riesgo de desarrollar osteoporosis es 6,1 veces mayor cinco años después del diagnóstico, y la probabilidad de sufrir fracturas por fragilidad aumenta hasta siete veces, con efectos que pueden persistir durante más de una década. Los riesgos de diabetes y problemas cardiovasculares también permanecen elevados durante al menos diez años.

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La anorexia nerviosa implica restricción extrema de alimentos y una visión distorsionada del propio cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital Clínic de Barcelona subraya que los efectos físicos pueden continuar durante décadas, incluso después de la recuperación clínica. El sistema cardiovascular, el sistema óseo y los riñones son los más afectados.

El riesgo de insuficiencia cardíaca se mantiene 1,8 veces más alto cinco años después del diagnóstico y la osteoporosis puede volverse irreversible, sobre todo cuando el TCA comenzó en la adolescencia. El riñón continúa vulnerable a daños y el riesgo de insuficiencia renal puede ser hasta 2,2 veces mayor cinco años después.

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El estudio también demuestra que la salud mental se ve afectada a largo plazo: las tasas de depresión y autolesiones son significativamente más altas durante el primer año tras el diagnóstico y permanecen elevadas hasta cinco años después, aunque disminuyen con el tiempo.

Cuáles son los factores de riesgo de los trastornos alimentarios

Las causas de los trastornos de la conducta alimentaria son múltiples y complejas. No existe un único desencadenante; más bien, intervienen factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Según la Cleveland Clinic y la Mayo Clinic, la predisposición genética puede aumentar la probabilidad de desarrollar un TCA, ya que estos trastornos tienden a repetirse en familias.

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La presión social por ideales de belleza poco realistas puede fomentar conductas alimentarias dañinas en personas vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, alteraciones en los niveles de ciertos neurotransmisores como la dopamina y la serotonina pueden influir en la aparición de estas condiciones. También intervienen cambios en la química cerebral y la presencia de otras condiciones de salud mental, como ansiedad o depresión.

A nivel social y cultural, la presión por cumplir con ideales de belleza poco realistas y el uso frecuente de redes sociales pueden fomentar conductas alimentarias dañinas. La American Psychiatric Association menciona que la adolescencia y la juventud representan las etapas de mayor vulnerabilidad, pero cualquier persona puede verse afectada. Factores como el acoso por el peso, experiencias traumáticas, la participación en deportes donde el aspecto físico es relevante y el perfeccionismo también aumentan el riesgo de desarrollar un TCA.

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La importancia de la detección temprana y el seguimiento integral

Tanto Mayo Clinic como la American Psychiatric Association coinciden en que el tratamiento temprano ofrece mejores perspectivas de recuperación. Sin embargo, la recuperación de un TCA no implica la desaparición total de los riesgos físicos ni psicológicos. El Hospital Clínic de Barcelona subraya la necesidad de seguimiento médico multidisciplinario incluso cuando la persona ya no presenta síntomas activos, para detectar y tratar complicaciones persistentes.

Ante la sospecha de un trastorno de la conducta alimentaria, es fundamental consultar a un equipo de salud. Buscar ayuda resulta especialmente importante si la relación con la comida genera angustia, interfiere en la vida diaria o aparecen síntomas físicos o emocionales. El abordaje suele involucrar a profesionales de la medicina, la salud mental y la nutrición, que trabajan de manera coordinada para diseñar un tratamiento personalizado que incluya terapia psicológica, orientación nutricional y control médico periódico.

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La American Psychiatric Association enfatiza que los TCA pueden afectar a cualquier persona y que no es posible identificar a quienes los sufren solo por su aspecto físico. Es fundamental abordar los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en su aparición y evolución. La prevención es limitada, pero el acompañamiento profesional y el apoyo del entorno familiar y social resultan determinantes en el proceso de recuperación y en la reducción de riesgos a largo plazo.