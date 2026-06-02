Salud cardiovascular más óptima vinculada a un menor riesgo de COVID-19 grave

VIERNES, 29 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Durante los tres primeros años de la pandemia de COVID-19, una salud cardiovascular más óptima (CVH) se asoció con un menor riesgo de eventos graves de COVID-19, según un estudio publicado en línea el 27 de mayo en el Journal of the American Heart Association.

Timothy B. Plante, M.D., del Larner College of Medicine de la Universidad de Vermont en Burlington, y sus colegas examinaron si la métrica Life's Essential 8 (LE8) de la American Heart Association y sus componentes estaban asociados con COVID-19 grave en el consorcio Collaborative Cohort of Cohorts for COVID-19 Research (C4R). En modelos ajustados de riesgo específico por causa, se evaluaron asociaciones de incidencia de COVID-19 grave con LE8 continuo, LE8 categórico (bajo [<50], moderado [50 a <80] y alto [≥80] CVH) y componentes individuales de LE8.

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Se incluyeron datos para 29.740 participantes en nueve cohortes. Los investigadores identificaron 681 casos graves de COVID-19 entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2023. Por cada desviación estándar mayor de LE8, el riesgo de COVID-19 grave fue un 20 por ciento menor (razón de riesgo ajustada, 0,80). Una CVH alta, pero no moderada, se asoció con un menor riesgo de COVID-19 grave en comparación con una CVH baja (razón de riesgo ajustada, 0,54). Se observaron asociaciones para componentes LE8 de mejor actividad física, índice de masa corporal, presión arterial y sueño con un menor riesgo de COVID-19 grave.

"Nuestros resultados destacan que una mejor salud cardíaca, algo en lo que las personas pueden trabajar, probablemente te prepara mejor para pruebas de esfuerzo reales como enfermedades infecciosas como la COVID-19", dijo la autora principal Elizabeth C. Oelsner, M.D., Dr.P.H., del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia en Nueva York, en un comunicado.

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