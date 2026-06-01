Revelaron qué sucede en el cerebro durante un concierto en vivo y cómo se potencia la conexión con la música

La sincronización de fase entre ondas cerebrales y música aumenta especialmente en pasajes rápidos interpretados en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado en 21 personas demostró que las ondas cerebrales se sincronizan más fuertemente con la música durante conciertos en vivo que al escuchar grabaciones, lo que ayuda a explicar el placer característico de estas experiencias presenciales.

La investigación, realizada por científicos de la Northeastern University y el New England Conservatory, fue difundida por Medical Xpress y la revista Social Cognitive and Affective Neuroscience.

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Cuando una persona asiste a un concierto en vivo, su cerebro ajusta sus patrones eléctricos para acoplarse al ritmo de la música que se interpreta en el momento, según los autores. Esta sincronización de las ondas cerebrales ocurre de manera más intensa en presencia de los músicos y se relaciona con una mayor sensación de disfrute y conexión subjetiva respecto a la música grabada, según los datos recogidos.

Qué pasa en el cerebro durante un concierto en vivo

El experimento, desarrollado en la sala de conciertos del New England Conservatory, midió la actividad cerebral de 21 oyentes con formación musical mientras escuchaban al violinista Joshua Brown interpretar piezas tanto en vivo como grabadas. Los investigadores usaron electroencefalograma (EEG) para registrar cómo el cerebro respondía a los diferentes estímulos musicales.

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La investigación identificó que la llamada sincronización de fase, el alineamiento rítmico entre las ondas cerebrales y la música,. fue notablemente más alta durante interpretaciones rápidas y en directo. El valor de acoplamiento fue hasta un 31% mayor en conciertos presenciales en comparación con grabaciones, con picos en frecuencias asociadas a compases rápidos.

Este fenómeno, según explicó Arun Asthagiri, uno de los autores del estudio, puede compararse con dos corredores que mantienen una distancia constante en una pista: cuanto más sincronizados, más fuerte es el acoplamiento.

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La coherencia neuronal sugiere que el cerebro anticipa y acompaña el pulso musical en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta coherencia sugiere que el cerebro no solo escucha, sino que anticipa y acompaña el ritmo musical en tiempo real, facilitado por la inmediatez y el contexto social del concierto.

Diferencias entre música en vivo y grabada

En el estudio se emplearon movimientos rápidos y lentos de las Sonatas y Partitas para violín solo de J.S. Bach, interpretados por el mismo artista en el mismo lugar tanto en vivo como en grabación. El diseño experimental controló variables como el volumen y la ubicación del sonido, de modo que la única diferencia fuera la presencia del músico real.

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Tras cada interpretación, los participantes evaluaron su grado de atención, placer y distracción. De acuerdo con Medical Xpress, la profesora Psyche Loui, directora del laboratorio MIND, puntualizó: “La actuación en vivo ajusta las ondas cerebrales al ritmo de la música”. Los asistentes valoraron los conciertos en directo como más atractivos, más placenteros y menos distractores, una percepción que se vinculó directamente con valores superiores de sincronización neuronal.

Los resultados, además, destacaron que la diferencia observada no se debió al tipo de repertorio ni a los aspectos técnicos del sonido. La simple percepción de estar en presencia de un intérprete, junto a otros espectadores, fue suficiente para amplificar la experiencia.

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Por qué los conciertos en vivo generan más placer

Los autores plantean que el efecto podría extenderse a otros públicos y géneros, y proponen nuevos estudios con audiencias diversas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones del estudio señalan que el mayor disfrute en conciertos en vivo se debe tanto a la sensibilidad especial del cerebro para captar los ritmos musicales en ese contexto, como a la carga de interacción social. El hecho de presenciar a un músico tocar en tiempo real permite una mayor implicación afectiva y cognitiva de los asistentes, potenciando tanto el placer personal como el sentido de pertenencia grupal.

Según el artículo científico, el contexto del concierto y la percepción de la interpretación directa influyen en la capacidad cerebral para anticipar y acompasar la música, reforzando así la experiencia emocional y sensorial.

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Aunque la investigación se realizó con personas con formación musical, los autores aclaran que la tendencia observada podría extenderse a otros géneros y públicos. Se planean futuros estudios para analizar si similares beneficios se registran en audiencias más diversas.

La música en directo activa respuestas cerebrales dinámicas y profundas, proporcionando una base neurocientífica al atractivo universal de los conciertos más allá de la calidad de la reproducción sonora o los avances tecnológicos en el hogar.

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