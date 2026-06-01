El Salvador

Más de 1,5 millones de salvadoreños usan DoctorSV para atención médica digital gratuita

La aplicación promovida ha integrado inteligencia artificial y nuevas funciones para pacientes con enfermedades crónicas, reportando un índice de satisfacción del 98 por ciento, según información de la administración central

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Con tres millones de citas gestionadas y un índice de satisfacción del 98%, la plataforma DoctorSV permite el acceso ágil a consultas, medicamentos y diagnósticos médicos de manera gratuita y accesible para todos los ciudadanos (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Con tres millones de citas gestionadas y un índice de satisfacción del 98%, la plataforma DoctorSV permite el acceso ágil a consultas, medicamentos y diagnósticos médicos de manera gratuita y accesible para todos los ciudadanos (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El sistema de salud digital DoctorSV registró en seis meses más de 1.5 millones de usuarios, marcando un crecimiento sin precedentes en la atención médica asistida por inteligencia artificial en El Salvador, según informó este domingo el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a través de sus redes sociales.

La plataforma, impulsada por el gobierno de El Salvador, ofrece servicios de salud pública gratuitos apoyados en tecnología avanzada. Desde su lanzamiento, DoctorSV ha gestionado más de 3 millones de citas médicas y ha emitido más de 2 millones de recetas de medicamentos, según la imagen con datos difundida por el mandatario.

Además, se indica que el sistema procesó más de 1.3 millones de exámenes de laboratorio e imágenes médicas para la población salvadoreña. Según datos difundidos por la administración central, el índice de satisfacción alcanza el 98%, lo que demuestra la aceptación del sistema entre los usuarios.

La aplicación, disponible para descarga en App Store, Google Play y AppGallery, permite a los ciudadanos acceder a consultas médicas, recibir medicamentos, realizarse exámenes diagnósticos y recibir seguimiento para enfermedades crónicas. Entre las novedades recientes, DoctorSV incorporó un programa específico para pacientes crónicos, ampliando la cobertura de servicios de salud digital.

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El servicio de salud digital gratuita impulsado por el gobierno ha emitido más de dos millones de recetas y procesado 1,3 millones de exámenes, según datos oficiales, ampliando el acceso a consultas y seguimiento para enfermedades crónicas.
El servicio de salud digital gratuita impulsado por el gobierno ha emitido más de dos millones de recetas y procesado 1,3 millones de exámenes, según datos oficiales, ampliando el acceso a consultas y seguimiento para enfermedades crónicas.

El presidente Nayib Bukele destacó en sus redes sociales el alcance de la plataforma: “¡Ya llegamos a 1.5 millones de usuarios!”. El objetivo, según el mandatario, es garantizar el acceso universal a la salud pública con apoyo de inteligencia artificial, facilitando la atención médica y agilizando la gestión de recetas, citas y resultados de laboratorio.

Con este ritmo de expansión, DoctorSV se posiciona como una de las iniciativas de salud pública digital más avanzadas de la región. El sistema busca responder a la demanda creciente de servicios médicos y optimizar los recursos disponibles, manteniendo altos niveles de satisfacción y cobertura para la población.

Atención a pacientes crónicos también se accede desde la aplicación

El nuevo programa incorporado a DoctorSV introduce un seguimiento digital específico para enfermedades crónicas, reforzando el objetivo del gobierno de El Salvador de garantizar una atención médica universal y más personalizada (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El nuevo programa incorporado a DoctorSV introduce un seguimiento digital específico para enfermedades crónicas, reforzando el objetivo del gobierno de El Salvador de garantizar una atención médica universal y más personalizada (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

En abril, El Salvador activa la segunda etapa de Doctor SV, que utilizará la Inteligencia Artificial (IA) para el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. Así lo anunció el presidente Nayib Bukele, este martes, en una cadena nacional.

El mandatario salvadoreño precisó que la población con enfermedades crónicas se beneficiará con los nuevos servicios de la aplicación. El segmento incluye a quienes padecen enfermedades como: hipertensión, diabetes y afecciones renales, que requieren un seguimiento médico especializado.

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La política de salud impulsada con Doctor SV responde a una realidad estructural: solo seis de cada diez pacientes con hipertensión conocen su diagnóstico y, en el caso de enfermedad renal, la cifra desciende a uno de cada diez, según afirmó en dicho anuncio el doctor y asesor científico de DoctorSV, Edgardo Von Euw.

Este sistema permite que el médico disponga de un panorama integral y detallado de cada caso antes de la consulta, facilitando la toma de decisiones clínicas fundamentadas y precisas. La integración de la IA en el proceso de atención médica busca optimizar la identificación, diagnóstico y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas a través de Doctor SV.

Doctor SV ofrece atención médica asistida por Inteligencia Artificial para todos los salvadoreños. Foto Secretaría de Prensa Presidencia
Doctor SV ofrece atención médica asistida por Inteligencia Artificial para todos los salvadoreños. Foto Secretaría de Prensa Presidencia

La aplicación de Doctor SV está disponible para su descarga desde Google Play, App Store y la AppGallery y permite a cada usuario tener abierta más de una sesión, en el caso de las familias que compartan el mismo dispositivo móvil.

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