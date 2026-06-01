Impacto en reservas: este lunes se pagan USD 1.000 millones por el bono con importadores

El Banco Central concreta este lunes el abono de USD 1.028 millones por el Bopreal Serie 3

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) enfrenta este lunes el vencimiento de USD 1.028 millones correspondiente a la Serie 3 2026 del Bono para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), un título diseñado durante la gestión de Javier Milei para reducir el atraso en los pagos a importadores que dejó el gobierno anterior. Esto impactará sobre las reservas internacionales brutas, que la semana pasada llegaron al nivel más alto desde octubre de 2019.

Esta operación se produce en un contexto en el que la entidad monetaria acumula una secuencia de 97 jornadas con saldo cambiario positivo. El jueves anterior, el BCRA concretó una adquisición de USD 447 millones, la segunda cifra diaria más alta registrada en el año, solo superada por los 457 millones obtenidos el 10 de abril.

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Esta dinámica permitió que el acumulado anual de compras supere los USD 9.600 millones, 96% de la meta de USD 10.000 millones establecida para todo el año. Desde la implementación del nuevo esquema monetario, en enero, el BCRA incorporó 9.751 millones de dólares a sus activos brutos.

Un cheque oportuno

A su vez, a semana pasada, la autoridad monetaria también recibió un desembolso de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que contribuyó a que las reservas internacionales brutas cerraran la semana en USD 48.191 millones. Este nivel representa el valor más alto alcanzado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. No se observaba un registro similar desde octubre de 2019.

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Sin embargo, el pago del Bopreal no implica que las reservas internacionales brutas vayan a caer USD 1.000 millones este lunes. Todo dependerá de cuánto de ese pago sea en el sistema financiero local (esta parte afecta menos las reservas porque parte queda por encaje) y cuánto en el exterior. La consulta a fuentes del BCRA sobre el efecto neto no tuvo respuesta al cierre de este nota.

“Hoy por ahí no nos acordamos lo que recibimos de Alberto, Cristina, Massa y Kicilof. Este es otro ejemplo: una deuda comercial de más de USD 25.000 millones con importadores, Argentina no podía importar un tornillo”, escribió en la red X el canciller y ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

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La expectativa por acumular

Durante abril, el mes de mayor actividad, el BCRA adquirió USD 2.769 millones, cifra que evidenció una aceleración en las operaciones vinculadas al ingreso de divisas. Solo el 2 de enero no hubo operaciones cambiarias, lo que refuerza la continuidad de la estrategia oficial para fortalecer la posición externa.

En los primeros días de mayo se encendieron alertas en el mercado porque las compras del BCRA estuvieron por debajo de los USD 100 millones diarios. Lo que generó la versión de que la entidad que conduce Santiago Bausili lo haya hecho para no generar presión sobre el tipo de cambio y con ello ayudar a la desaceleración de la inflación. Una teoría que con las compras de la última semana perdió sustento.

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Las reservas internacionales alcanzaron el nivel más alto en la gestión de Javier Milei y desde 2019

El pago del Bopreal Serie 3 se inscribe en este contexto de mejora patrimonial, en el que la autoridad monetaria busca consolidar la acumulación de reservas y atender las obligaciones del sector privado. Sin embargo, toda la expectativa esta en lo que pueda suceder a partir de julio cuando se den a conocer los mecanismo de financiamiento para el vencimiento por USD 4.200 millones.

Es que si bien el mercado festeja las compras de reservas por parte del BCRA, hasta el momento no pudo acumular gran parte de ellas. Y para fines de 2026 el equipo económico acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tener reservas internacional netas por USD 8.000 millones.

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En el staff report, el FMI reveló que reveló que para este año se concretarán garantías con instituciones internacionales por USD 3.000 millones, que luego aumentarán a USD 4.000 millones y se complementarán con colocaciones de bonos en dólares en el mercado local por hasta USD 5.000 millones como un puente para lograr salir al mercado internacional.

Otras fuentes de liquidez en divisas

Por las declaraciones del el viceministro de Economía, José Luis Daza, se sabe que la Argentina va a emitir préstamos con garantías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y, potencialmente, laCorporación Andina de Fomento (CAF). Daza precisó que,-hasta el momento-MIGA y el Banco Mundial otorgarán una garantía equivalente aUSD 2.000 millones.

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“Originalmente, nosotros habíamos pedido la garantía al BID, que tiene cierta limitación en los recursos, y por decisión de ellos decidieron subirse a esto con MIGA. Ellos tenían una restricción de solo dar una garantía a países que tuvieran una calificación de B- o más. Nunca en la historia dio garantías a países cuya calificación, de las tres agencias, fuera C. Por primera vez, por iniciativa de ellos, deciden romper con la historia”, sostuvo.