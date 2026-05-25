Lula da Silva inició un tratamiento de radioterapia preventivo tras una lesión de cáncer de piel retirada de su cabeza

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene indicado usar sombrero como medida de protección (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El Hospital Sirio-Libanés confirmó que Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, comenzó un tratamiento preventivo de radioterapia superficial en el cuero cabelludo para disminuir el riesgo de recurrencia de un cáncer de piel extraído recientemente. “El presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuvo hoy, 25/05, en el Hospital Sirio-Libanés, unidad Brasilia. Tras la extracción de la lesión basocelular el 24/04/24, se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva en el cuero cabelludo, que comenzó este lunes”, señala el boletín médico.

Lula da Silva recibe este tratamiento porque en abril se le realizó una cirugía para extraer un carcinoma basocelular, el tipo de cáncer de piel más común, localizado en la cabeza. Los médicos indican que la medida busca reducir la probabilidad de que la enfermedad regrese, permitiendo al presidente mantener su agenda bajo control especializado y recomendaciones dermatológicas precisas.

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Detalles del tratamiento de radioterapia preventiva

El protocolo aplicado consiste en radioterapia superficial preventiva para fortalecer la protección del área tratada tras la remoción del carcinoma basocelular, según el equipo médico que atiende al presidente. Esta estrategia encuentra su justificación en la intención de limitar cualquier posibilidad de que queden células cancerosas residuales.

El equipo recomendó precauciones como el uso continuo de sombrero, protector solar y un vendaje en la cabeza durante el proceso, como parte fundamental del cuidado posoperatorio. El boletín precisó que tales indicaciones buscan maximizar la seguridad y no alteran la rutina diaria del presidente.

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El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, gesticula mientras sale del Hospital Sirio-Libanés (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

No se han reportado secuelas que limiten las funciones de Lula da Silva. Los especialistas afirman que puede continuar con sus actividades públicas, aunque bajo vigilancia médica y siguiendo instrucciones específicas de protección cutánea.

Qué pasó en abril con la primera intervención a Lula da Silva

El 24 de abril, Lula da Silva fue sometido a una cirugía programada en la sede de São Paulo del Hospital Sirio-Libanés para extraer una lesión localizada en el cuero cabelludo. El procedimiento duró cerca de una hora y no presentó complicaciones, según el equipo médico.

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Finalizada la intervención, el presidente recibió el alta hospitalaria el mismo día y regresó a su domicilio en el barrio de Pinheiros, mientras esperaba el resultado de la biopsia. Los análisis de laboratorio confirmaron que se trataba de un carcinoma basocelular, el tumor cutáneo más frecuente y asociado con la exposición solar acumulada.

Los especialistas aclararon que esta lesión era localizada y no presentaba indicios de propagación. Además, le realizaron una infiltración para tratar una tendinitis en el pulgar derecho, sin consecuencias graves. El equipo enfatizó que el uso de sombrero, protector solar y vendaje sería clave en la recuperación inmediata y evitaría nuevas complicaciones.

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Lula da Silva utiliza productos para cubrir la lesión en el cuero cabelludo (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

En el tejido extraído, también se identificó una lesión de tipo actínico, considerada precancerosa y susceptible de derivar en tumores cutáneos si no es tratada oportunamente. Los controles dermatológicos periódicos forman parte esencial del seguimiento para prevenir riesgos futuros.

Antecedentes de salud y agenda política de Lula da Silva

A lo largo de su carrera, el presidente de Brasil ha enfrentado diversos problemas de salud: en 2011 superó un cáncer de laringe, fue operado de la cadera por artrosis y padeció una hemorragia intracraneal por un accidente doméstico.

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Según el equipo médico, estos antecedentes no interfieren en la recuperación actual ni impiden que Lula da Silva continúe con su agenda política y pública. Sólo debe atender recomendaciones puntuales relacionadas con el cuidado dermatológico y el control posterior a la cirugía.

Las evaluaciones médicas periódicas son esenciales, especialmente mientras el presidente equilibra su agenda de campaña de cara a la reelección con los cuidados vinculados a su historial clínico. El desafío consiste en conjugar la exigencia de la actividad pública con la atención médica necesaria, garantizando así la continuidad de su labor política.

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