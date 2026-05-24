Salud

La ciencia detrás de la plancha abdominal: eficacia, riesgos y el dilema del tiempo óptimo

Relevantes investigaciones internacionales subrayan la necesidad de repensar la ejecución y la duración de este popular ejercicio para maximizar beneficios además de mitigar riesgos derivados de una práctica inadecuada

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Un hombre realiza una plancha abdominal en el suelo, con una capa visual que resalta los músculos implicados en el tronco y las extremidades.
Los especialistas recomiendan mantener la plancha abdominal entre 10 y 30 segundos por serie, priorizando la calidad sobre la cantidad de tiempo para evitar lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plancha abdominal es reconocida como uno de los ejercicios más eficaces para el fortalecimiento del core (conjunto de músculos que estabilizan la zona media del cuerpo), los glúteos y los hombros, siendo recomendada tanto por entrenadores personales como por especialistas en medicina deportiva. Su popularidad radica en la capacidad de activar múltiples grupos musculares mediante una postura estática, sin necesidad de equipamiento adicional.

Sin embargo, la clave para obtener beneficios reales y evitar lesiones reside en la duración adecuada del ejercicio y en la correcta ejecución técnica. Diversos expertos coinciden en que no existe un estándar universal sobre el tiempo exacto que debe mantenerse la plancha abdominal; la recomendación varía según el nivel de acondicionamiento físico, la edad y los objetivos individuales.

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Según el artículo publicado por el sitio español La Razón, el rango óptimo para la mayoría de las personas está entre los 10 y 30 segundos por serie, priorizando siempre la calidad del movimiento sobre la cantidad de tiempo. Esta perspectiva es compartida por instituciones internacionales como Harvard Health Publishing, que enfatiza la importancia de realizar repeticiones cortas y controladas, en lugar de intentar alcanzar tiempos prolongados y comprometer la técnica.

¿Cuánto tiempo es recomendable mantener la plancha abdominal?

Vista lateral de una mujer realizando una plancha abdominal sobre una colchoneta en el suelo de un gimnasio, con pesas al fondo.
Harvard Health Publishing aconseja a los principiantes comenzar con intervalos de 10 a 20 segundos y aumentar la duración de forma progresiva para desarrollar fuerza de manera segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor Stuart McGill, referente mundial en biomecánica de la columna y profesor emérito de la Universidad de Waterloo, sostiene que realizar varias repeticiones de 10 segundos resulta más efectivo y seguro para fortalecer el core y minimizar el riesgo de lesiones lumbares.

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En declaraciones recogidas por The New York Times, McGill advierte que las planchas de larga duración pueden generar fatiga muscular, lo que conduce a una pérdida de la postura adecuada y aumenta el riesgo de sobrecarga en la zona lumbar.

Por su parte, el portal Harvard Health Publishing recomienda que los principiantes inicien con intervalos de entre 10 y 20 segundos, incrementando gradualmente el tiempo a medida que desarrollan fuerza y resistencia.

Este enfoque progresivo permite adaptar el ejercicio a las capacidades individuales y reducir el riesgo de lesiones asociadas a la fatiga o a una técnica incorrecta. Además, el consejo de “calidad antes que cantidad” es reiterado por Mayo Clinic, que subraya que una postura adecuada, con alineación neutral de la espalda y activación consciente del core, es fundamental para maximizar los beneficios del ejercicio.

Beneficios, frecuencia y respaldo científico

Infografía ilustrada que muestra una mujer realizando planchas abdominales, gráficos del core, la columna vertebral, un reloj y un calendario con texto explicativo.
El profesor Stuart McGill sostiene que varias repeticiones de 10 segundos en la plancha abdominal reducen el riesgo de fatiga muscular y lesiones en la zona lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plancha abdominal, más allá del fortalecimiento muscular, aporta mejoras en la estabilidad, la postura y la coordinación corporal general. Según Mayo Clinic, esta práctica ayuda a prevenir lesiones en la región lumbar y favorece el equilibrio muscular, siendo especialmente útil en programas de rehabilitación y entrenamiento funcional.

Estudios publicados en el British Journal of Sports Medicine indican que la integración de planchas en la rutina semanal, con una frecuencia de entre tres y cinco veces por semana, contribuye a mejorar la resistencia muscular y la salud postural a largo plazo.

Adicionalmente, los expertos recomiendan alternar la plancha tradicional con variaciones —como plancha lateral o con apoyo alternado de brazos y piernas— para trabajar diferentes grupos musculares y evitar la monotonía en el entrenamiento.

La combinación de intervalos cortos y repeticiones múltiples, sugerida tanto por Harvard Health Publishing como por The New York Times, ha demostrado ser más efectiva para evitar la fatiga excesiva y mantener la técnica adecuada durante toda la sesión.

Entre las fuentes consultadas para respaldar estas recomendaciones figuran Mayo Clinic y el British Journal of Sports Medicine, que aportan evidencia científica y opiniones de especialistas internacionales en salud y acondicionamiento físico.

La convergencia de estas voces refuerza la importancia de priorizar la ejecución técnica y la progresión gradual en la práctica de la plancha abdominal, asegurando así resultados efectivos y sostenibles.

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