Mejor cognición vinculada a un mayor riesgo de recaída de depresión en remisión

MIÉRCOLES, 20 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- La depresión en remisión (RD) se asocia con un mayor riesgo de depresión futura, con un mayor rendimiento cognitivo vinculado a un mayor riesgo, según un estudio publicado en línea el 6 de mayo en BMJ Mental Health.

Angharad N. de Cates, D.Phil., de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, y sus colegas examinaron si la cognición está asociada con la depresión posterior en un estudio que involucró a 1.862 participantes del Biobanco del Reino Unido con antecedentes de RD que tenían emparejamiento de edad y sexo con 1.862 participantes sin antecedentes de depresión ni uso actual de antidepresivos.

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Los investigadores encontraron que los participantes con RD tenían un mayor riesgo de depresión futura que los controles (33 frente a 13 %), incluyendo cuando se tenían en cuenta las diferencias temporales en la evaluación longitudinal (razón de riesgo, 3,16). En los controles, el rendimiento cognitivo compuesto se asoció inversamente con el riesgo futuro de depresión (0,25 por ciento a −1 desviación estándar [DS], 0,20 por ciento a la media y 0,15 por ciento a +1 DS). Esta relación se invirtió en la RD (0,74 por ciento en −1 de Día Este, 0,90 por ciento en media y 1,10 por ciento en +1 Día Este). Se observaron contribuciones en las puntuaciones de tareas de función ejecutiva, velocidad de procesamiento y razonamiento. Hubo una asociación con mayor materia gris en regiones de red por defecto con un mejor rendimiento cognitivo concurrente entre todos los participantes, pero no con el riesgo futuro de depresión.

"Entre las personas con depresión previa, las que tenían puntuaciones cognitivas más altas tenían más probabilidades de experimentar un episodio depresivo adicional que aquellas con puntuaciones más bajas, el patrón opuesto al observado en los controles", dijo de Cates en un comunicado.

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