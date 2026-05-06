Salud

El ranking de los 10 frutos secos con más proteína, según la ciencia

Con grasas saludables, fibra y micronutrientes esenciales en una sola porción, cada uno de estos alimentos brinda beneficios documentados para la salud cardiovascular, la función cognitiva y el control del peso corporal

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Ilustración estilo sketch con diez tipos de frutos secos, como almendras y cacahuetes, y ejemplos de su uso en platos como cereales, ensaladas y cremas.
El consumo regular y moderado de frutos secos aporta proteínas, grasas saludables y micronutrientes esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos son una de las fuentes de proteína vegetal más completas y accesibles dentro de una dieta equilibrada. De acuerdo a diversos estudios científicos, estos alimentos con un perfil nutricional que combinan proteínas, grasas saludables, fibra y micronutrientes esenciales, aportan beneficios documentados para la salud cardiovascular, la función cognitiva y el control del peso, según un artículo publicado por la revista española de salud SportLife. Además, la Clínica Mayo señala que el consumo regular de estos alimentos mejora la salud arterial y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, gracias a su combinación única de proteínas, fibra y grasas insaturadas.

El maní encabeza la lista con 26 gramos de proteína por cada 100 gramos. Aunque técnicamente son legumbres, sus propiedades nutricionales los equiparan a los frutos secos. De acuerdo con la publicación española y el mencionado trabajo, son ricos en grasas monoinsaturadas y contienen resveratrol, un antioxidante con efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. Se pueden consumir en mantequilla sin azúcar añadida, en ensaladas, batidos o tostados sin sal.

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Las almendras ocupan el segundo lugar con 21 gramos de proteína por cada 100 gramos. El estudio destacó su contenido en vitamina E, fibra y grasas saludables, que favorecen la salud de la piel, ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre y contribuyen a la salud cardiovascular. Se pueden incorporar como leche vegetal, harina para postres o como complemento en cereales y yogures.

Los pistachos aportan 20 gramos de proteína por cada 100 gramos y son una fuente destacada de antioxidantes y fibra dietética. De acuerdo con la revista española, contienen luteína y zeaxantina, compuestos que promueven la salud ocular y contribuyen a reducir el colesterol LDL. Resultan versátiles como aperitivo, en ensaladas, platos con arroz o en postres caseros.

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Proteínas intermedias con alto valor nutricional

Mujer sonriente de mediana edad come frutos secos en una cocina. Frente a ella hay tazones con nueces, almendras, pistachos y semillas variadas
El maní proporciona 26 gramos de proteína por cada 100 gramos y las almendras 21, destacando como importantes fuentes de proteína vegetal (Gemini)

Las nueces aportan 18 gramos de proteína por cada 100 gramos. Son ricos en magnesio, zinc y hierro, minerales que mejoran la salud ósea y favorecen la formación de colágeno. Se pueden incorporar en salsas como la crema de anacardo, como snack sin sal o en mezclas de frutos secos, afirma el trabajo.

Ofrecen 15 gramos de proteína por cada 100 gramos y destacan por su alto contenido en ácidos grasos omega-3, que mejoran la salud cardiovascular, tienen propiedades antiinflamatorias y contribuyen a la función cognitiva. Asimismo, se pueden consumir en ensaladas, postres, panes saludables o como complemento en batidos.

Las avellanas y las nueces de Brasil comparten un aporte de 14 gramos de proteína por cada 100 gramos, aunque con perfiles nutricionales distintos. Las avellanas destacan por su contenido en vitamina E y grasas saludables, que promueven la salud de la piel y el cabello. Las nueces de Brasil, por su parte, son una de las mejores fuentes alimentarias de selenio, un mineral clave para la función inmunológica y la salud tiroidea. Ambas se pueden incorporar en batidos, yogures, cremas o granolas caseras.

Los piñones aportan 13 gramos de proteína por cada 100 gramos y son ricos en grasas saludables y antioxidantes. Según la investigación, mejoran la salud cardiovascular, ayudan a reducir el apetito y aportan minerales esenciales como el magnesio y el zinc. Se pueden usar en pestos, salsas, ensaladas o tostados como snack.

Los frutos secos con menor contenido proteico

Fotografía cenital de un bowl blanco con granola, nueces, semillas, pasas y coco, junto a una cuchara, yogur, frutillas, arándanos y banana en una mesa de madera.
Los pistachos aportan antioxidantes que protegen la visión, mientras que las nueces ofrecen minerales que mejoran la salud de los huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las castañas y las macadamias cierran el ranking con valores proteicos más bajos, pero con perfiles nutricionales igualmente valiosos. Las castañas aportan 4 gramos de proteína por cada 100 gramos y destacan por su riqueza en carbohidratos saludables, fibra y vitamina C. De acuerdo con la publicación española, mejoran la digestión, son bajas en grasa y se pueden consumir asadas, en purés, sopas o como base para harinas.

Las macadamias cierran la lista con 3 gramos de proteína por cada 100 gramos, pero compensan ese valor con un alto contenido en grasas saludables y antioxidantes. Según el trabajo científico, favorecen la salud cardiovascular, mejoran la función cerebral y tienen propiedades antiinflamatorias. Se pueden incorporar en postres, chocolates, cremas vegetales o como snack saludable.

De acuerdo con la revista española, la clave para aprovechar los beneficios de los frutos secos está en la variedad y la moderación. Combinar distintas variedades a lo largo de la semana permite obtener un espectro más amplio de nutrientes.

Una porción de entre 25 y 30 gramos diarios resulta suficiente para incorporar sus beneficios sin exceder el aporte calórico recomendado. Los frutos secos sin sal añadida, sin azúcar y sin procesar representan siempre la opción más recomendable para maximizar su valor nutricional.

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