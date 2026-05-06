El ranking de los 10 frutos secos con más proteína, según la ciencia

Los frutos secos son una de las fuentes de proteína vegetal más completas y accesibles dentro de una dieta equilibrada. De acuerdo a diversos estudios científicos, estos alimentos con un perfil nutricional que combinan proteínas, grasas saludables, fibra y micronutrientes esenciales, aportan beneficios documentados para la salud cardiovascular, la función cognitiva y el control del peso, según un artículo publicado por la revista española de salud SportLife. Además, la Clínica Mayo señala que el consumo regular de estos alimentos mejora la salud arterial y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, gracias a su combinación única de proteínas, fibra y grasas insaturadas.
El maní encabeza la lista con 26 gramos de proteína por cada 100 gramos. Aunque técnicamente son legumbres, sus propiedades nutricionales los equiparan a los frutos secos. De acuerdo con la publicación española y el mencionado trabajo, son ricos en grasas monoinsaturadas y contienen resveratrol, un antioxidante con efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. Se pueden consumir en mantequilla sin azúcar añadida, en ensaladas, batidos o tostados sin sal.
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Las almendras ocupan el segundo lugar con 21 gramos de proteína por cada 100 gramos. El estudio destacó su contenido en vitamina E, fibra y grasas saludables, que favorecen la salud de la piel, ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre y contribuyen a la salud cardiovascular. Se pueden incorporar como leche vegetal, harina para postres o como complemento en cereales y yogures.
Los pistachos aportan 20 gramos de proteína por cada 100 gramos y son una fuente destacada de antioxidantes y fibra dietética. De acuerdo con la revista española, contienen luteína y zeaxantina, compuestos que promueven la salud ocular y contribuyen a reducir el colesterol LDL. Resultan versátiles como aperitivo, en ensaladas, platos con arroz o en postres caseros.
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Proteínas intermedias con alto valor nutricional
Las nueces aportan 18 gramos de proteína por cada 100 gramos. Son ricos en magnesio, zinc y hierro, minerales que mejoran la salud ósea y favorecen la formación de colágeno. Se pueden incorporar en salsas como la crema de anacardo, como snack sin sal o en mezclas de frutos secos, afirma el trabajo.
Ofrecen 15 gramos de proteína por cada 100 gramos y destacan por su alto contenido en ácidos grasos omega-3, que mejoran la salud cardiovascular, tienen propiedades antiinflamatorias y contribuyen a la función cognitiva. Asimismo, se pueden consumir en ensaladas, postres, panes saludables o como complemento en batidos.
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Las avellanas y las nueces de Brasil comparten un aporte de 14 gramos de proteína por cada 100 gramos, aunque con perfiles nutricionales distintos. Las avellanas destacan por su contenido en vitamina E y grasas saludables, que promueven la salud de la piel y el cabello. Las nueces de Brasil, por su parte, son una de las mejores fuentes alimentarias de selenio, un mineral clave para la función inmunológica y la salud tiroidea. Ambas se pueden incorporar en batidos, yogures, cremas o granolas caseras.
Los piñones aportan 13 gramos de proteína por cada 100 gramos y son ricos en grasas saludables y antioxidantes. Según la investigación, mejoran la salud cardiovascular, ayudan a reducir el apetito y aportan minerales esenciales como el magnesio y el zinc. Se pueden usar en pestos, salsas, ensaladas o tostados como snack.
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Los frutos secos con menor contenido proteico
Las castañas y las macadamias cierran el ranking con valores proteicos más bajos, pero con perfiles nutricionales igualmente valiosos. Las castañas aportan 4 gramos de proteína por cada 100 gramos y destacan por su riqueza en carbohidratos saludables, fibra y vitamina C. De acuerdo con la publicación española, mejoran la digestión, son bajas en grasa y se pueden consumir asadas, en purés, sopas o como base para harinas.
Las macadamias cierran la lista con 3 gramos de proteína por cada 100 gramos, pero compensan ese valor con un alto contenido en grasas saludables y antioxidantes. Según el trabajo científico, favorecen la salud cardiovascular, mejoran la función cerebral y tienen propiedades antiinflamatorias. Se pueden incorporar en postres, chocolates, cremas vegetales o como snack saludable.
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De acuerdo con la revista española, la clave para aprovechar los beneficios de los frutos secos está en la variedad y la moderación. Combinar distintas variedades a lo largo de la semana permite obtener un espectro más amplio de nutrientes.
Una porción de entre 25 y 30 gramos diarios resulta suficiente para incorporar sus beneficios sin exceder el aporte calórico recomendado. Los frutos secos sin sal añadida, sin azúcar y sin procesar representan siempre la opción más recomendable para maximizar su valor nutricional.
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