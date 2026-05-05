Salud

Expertos revelaron la frecuencia exacta para lavarse la cara y evitar dañar la piel

Una rutina constante y el uso de productos adecuados estimulan el bienestar cutáneo al proteger frente a agentes urbanos y daños externos

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Ilustración detallada de un rostro dividido verticalmente; un lado tiene piel sana, el otro está rojo, seco y con escamas, con jabones y agua
La limpieza facial diaria recomendada por dermatólogos mejora la salud y el cuidado de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavarse la cara correctamente constituye un paso esencial para la salud y el cuidado de la piel. De acuerdo con recomendaciones de la Academia Americana de Dermatología (AAD) y la Asociación Británica de Dermatólogos (BAD), la práctica ideal es hacerlo dos veces al día: una por la mañana y otra por la noche. Este hábito, ajustado a cada tipo de piel, ayuda a eliminar impurezas, facilita la absorción de tratamientos y evita daños innecesarios en la barrera cutánea.

La limpieza facial matutina y nocturna, realizada con un limpiador adecuado al tipo de piel, previene la acumulación de suciedad, sudor y residuos de productos cosméticos. Especialistas advierten que el uso exclusivo de agua no es suficiente y recomiendan emplear productos específicos para mantener el equilibrio cutáneo y proteger la piel frente a irritaciones o exceso de grasa. Según la AAD y la BAD, lavar el rostro dos veces diarias es suficiente para la mayoría, siempre que se utilicen productos apropiados y se evite la fricción excesiva.

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Expertos señalan que es importante mantener esta rutina incluso cuando la piel parece limpia, y destacan la relevancia de la limpieza nocturna, especialmente tras la exposición a agentes ambientales.

Los riesgos de una limpieza insuficiente o excesiva

Omitir la limpieza facial diaria genera acumulación de residuos, grasa y células muertas. La AAD advierte que esto favorece la aparición de acné y brotes, así como irritación, inflamación y un aspecto apagado en la piel. La presencia de maquillaje, sudor y contaminantes complica el mantenimiento de una apariencia saludable.

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Un 43% de las personas en el mundo utiliza solo agua para lavarse la cara, método insuficiente según expertos dermatológicos (Freepik)
Un 43% de las personas en el mundo utiliza solo agua para lavarse la cara, método insuficiente según expertos dermatológicos (Freepik)

En contraste, la BAD señala que exceder la frecuencia recomendada puede afectar la barrera cutánea, esencial para mantener la hidratación natural. Limpiar el rostro en exceso puede eliminar los aceites naturales, lo que incrementa la sequedad, la sensibilidad y puede estimular una producción excesiva de sebo. Estudios internacionales indican que un 18% a nivel mundial se lava la cara tres veces o más al día y un 43% utiliza solo agua, lo cual puede resultar insuficiente.

Expertos subrayan que “el agua no es suficiente: las sustancias liposolubles no se eliminan solo con ella”, lo que puede ocasionar obstrucción de poros y agravar problemas como el acné.

Rutinas recomendadas según el tipo de piel

La pauta de dos limpiezas diarias es válida para la mayoría, según la AAD y la BAD. La adaptación depende principalmente del producto y del método elegido. En pieles secas o sensibles, se recomienda el uso de limpiadores cremosos con glicerina, ácido hialurónico y niacinamida, que ayudan a respetar el equilibrio natural de la piel. Se sugiere evitar el alcohol y optar por fórmulas suaves, acompañadas por humectantes tras cada lavado.

Primer plano de un hombre con cabello oscuro, ojos cerrados y expresión serena, masajeando su rostro cubierto de espuma blanca con ambas manos.
La AAD y la BAD recomiendan dos limpiezas faciales diarias adaptadas al tipo de piel y con productos específicos

Para pieles grasas o con acné, las guías internacionales aconsejan limpiadores suaves, sin aceites y con ingredientes no comedogénicos. No se debe aumentar la frecuencia de lavado ni emplear productos abrasivos, ya que esto puede intensificar la irritación y los brotes.

Los expertos indican que las personas con acné pueden beneficiarse de una limpieza adicional después de hacer ejercicio, utilizando agua micelar y una toalla suave, seguida de una crema hidratante ligera.

Claves para una limpieza facial segura

Las principales organizaciones de dermatología coinciden en la necesidad de utilizar un limpiador específico por la mañana y por la noche, evitando el uso exclusivo de agua. Se recomienda emplear agua tibia y productos sin fragancia ni alcohol para reducir riesgos. Se desaconseja el uso de esponjas, ya que pueden alojar microorganismos, y se aconseja secar el rostro “con pequeños toques, sin friccionar”.

La AAD recomienda completar la rutina con un humectante o emoliente adecuado para cada tipo de piel. Por la mañana, es aconsejable aplicar protector solar tras la limpieza. En entornos urbanos, se recomienda el uso de antioxidantes para contrarrestar los efectos de la contaminación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de limpiadores, agua tibia y protector solar, junto a la constancia, garantiza salud y aspecto saludable de la piel a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un error frecuente es limpiar el rostro solo con agua o hacerlo demasiado fuerte. Las organizaciones internacionales subrayan la importancia de la constancia, el uso de productos apropiados y la preservación de la barrera cutánea, especialmente en casos de piel sensible, con rosácea o irritación. La correcta elección de un limpiador facial y el establecimiento de una rutina regular determinan la apariencia y salud de la piel a largo plazo. Un cuidado diario adecuado es decisivo para el bienestar cutáneo.

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