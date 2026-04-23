Infertilidad masculina vinculada al riesgo de cáncer

MIÉRCOLES, 22 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La infertilidad masculina podría ser una señal de advertencia para ciertos tipos de cáncer, según un nuevo estudio.

Los hombres con fertilidad severamente reducida tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de colon o de tiroides, según informaron los investigadores en el European Journal of Epidemiology.

"Se encontró que tenían casi el doble de riesgo de desarrollar cáncer colorrectal y tres veces mayor riesgo de cáncer de tiroides en comparación con los hombres que se convierten en padres de forma natural", dijo el investigador Michael Kitlinski en un comunicado de prensa. Es estudiante de medicina en la Universidad de Lund, en Suecia.

Los resultados se suman a estudios previos que han relacionado la menor fertilidad masculina con una amplia variedad de problemas de salud, según los investigadores.

Los hombres sin esperma en su semen son de los que tienen mayor riesgo de padecer enfermedades graves, mientras que los hombres con buena calidad espermática tienden a vivir más tiempo de media, según los investigadores.

"La capacidad reproductiva está vinculada a la composición genética de un individuo", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Angel Elenkov, docente de medicina reproductiva en la Universidad de Lund. "Una teoría es que si algo falla a nivel genético --lo que puede manifestarse como una reducción en la calidad del esperma-- otros sistemas del cuerpo también pueden verse afectados, aumentando el riesgo de enfermedad."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 1,1 millones de hombres suecos que tuvieron su primer hijo entre 1994 y 2014.

El equipo comparó la salud de más de 14.500 hombres que se convirtieron en padres con la ayuda de la reproducción asistida con aquellos que lograron el embarazo de forma natural.

Los investigadores señalaron que, aunque el riesgo relativo de cáncer era mayor en hombres con mala calidad espermática, el cáncer seguía siendo raro en general entre padres jóvenes.

"La mayoría de los hombres que se someten a pruebas de fertilidad tienen entre 30 y 35 años", dijo Elenkov. "El objetivo es ayudarles a convertirse en padres, y no hay ningún seguimiento posterior sobre su salud."

Los hallazgos son significativos, afirmó.

"Estos hallazgos son importantes desde una perspectiva de salud pública, dado que los cánceres de colon y recto, así como el de tiroides, están aumentando entre los jóvenes", dijo Elenkov. "Estos cánceres podrían prevenirse mediante un cribado temprano."

El equipo recalcó que los tratamientos de fertilidad no contribuyen al cáncer, sino que son simplemente un signo de otros problemas de salud.

Los investigadores planean profundizar en el riesgo de cáncer de estos hombres, buscando los factores exactos que podrían hacerles susceptibles a tipos específicos de cáncer.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la infertilidad masculina.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Lund, 16 de abril de 2026

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