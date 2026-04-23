Incendios forestales en El Salvador aumentan 108% en lo que va de 2026

El Salvador registró 166 incendios forestales entre enero y abril de 2026, un aumento del 108 % respecto al mismo periodo de 2025. (Cortesía: Bomberos de El Salvador)

El director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano, informó el miércoles que los incendios forestales han experimentado un incremento del 108 % en lo que va de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante su participación en el programa “En Directo con Ernesto López” de este miércoles, Solano detalló el impacto de este fenómeno y las acciones que la institución desarrolla para enfrentarlo.

Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 22 de abril de 2026 se han registrado un total de 166 incendios forestales, frente a 80 contabilizados en el mismo periodo de 2025. A esto se suma el aumento de incendios de maleza, que pasaron de 1,699 a 2,414, lo que representa un incremento del 42%.

De igual manera, Solano atribuyó este repunte a factores climáticos y a la acumulación de material combustible en distintas regiones del país.

Factores climáticos y la proliferación de vegetación contribuyen al auge de incendios forestales y de maleza en el territorio salvadoreño. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El informe realizado por Bomberos también da cuenta de la variación en otras emergencias atendidas.

En incendios estructurales, la institución reportó 405 incidentes en 2026, frente a 277 del año anterior. En cuanto a incendios en basureros, los casos subieron de 162 a 200, y en vehículos, de 135 a 164.

En total, la institución suma 3,349 incendios atendidos en lo que va de 2026, lo que supone un 42 % más que en 2025, cuando se registraron 2,353.

Las emergencias por incendios en El Salvador suman 3,349 casos hasta el 22 de abril de 2026, según datos oficiales de Bomberos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bomberos refuerza equipos, capacitación y certificaciones ante el aumento de emergencias

Ante esta situación, el director de Bomberos resaltó que la entidad ha reforzado su capacidad operativa y de respuesta. “Estamos preparados para atender emergencias por cualquier tipo de accidente y trabajamos de la mano con la Dirección General de Protección Civil”, explicó.

Solano indicó que han adquirido herramientas y equipos hidráulicos de alta tecnología para agilizar el rescate de personas atrapadas y mejorar la movilidad de las unidades en emergencias.

El funcionario también destacó la adquisición de equipo moderno para la atención de incidentes con materiales peligrosos, considerados entre los más complejos para el personal. Además, subrayó la importancia de la formación continua y el entrenamiento constante del equipo, ante el aumento de la demanda operativa en todo el territorio nacional.

“Ahora somos una entidad autónoma e incluso tenemos una carrera universitaria específica para la profesión de bomberos. Tenemos equipos hidráulicos, de protección y unidades nuevas”, expresó Solano al citado medio.

El director de Bomberos, Baltazar Solano, detalla la modernización de equipos y la capacitación del personal para enfrentar el aumento de incendios forestales en 2026. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

En el ámbito institucional, Bomberos cuenta con la certificación internacional ISO 37001, convirtiéndose en el primer cuerpo de bomberos de Centroamérica en obtener dicha acreditación bajo la norma antisoborno. Solano agregó que la institución dispone de técnicos y especialistas que imparten capacitaciones con validez internacional, lo que contribuye a la profesionalización y transparencia de la entidad.

El aumento de los incendios forestales marca un desafío para la gestión de emergencias en El Salvador. El trabajo coordinado entre Bomberos y Protección Civil se mantiene como la principal herramienta del Estado para responder a una temporada de incendios que supera en magnitud a la del año anterior, exigiendo una modernización constante de recursos y capacidades.