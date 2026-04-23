Yanina Latorre confesó su ritual más íntimo: “Lo hago cuando nadie me ve”

La conductora sorprendió a sus seguidores al compartir cómo enfrenta los momentos de tristeza lejos de la mirada pública (Video: Yanina 1079/ El Observador)

Yanina Latorre sorprendió a su audiencia al confesar uno de sus rituales más íntimos durante su programa en su ciclo en El Observador. Con voz serena, admitió: “Lloro sola en el auto”.

Aunque muchos la ven como una figura fuerte, la conductora detalló que los momentos de vulnerabilidad llegan en soledad, lejos de la mirada ajena. “Hay cosas que me emocionan y lloro”, explicó. “Y yo tengo un tema, cuando en el auto voy sola manejando y me acuerdo de cosas, lloro sola”, compartió en plena transmisión.

La mediática describió su método para enfrentar la tristeza: “Cuando yo estoy muy mal, como soy muy orgullosa, y no me gusta que me vean vencida, yo lloro sola en el auto, seriamente. Me pongo un tema bien para abajo, tipo Montaner, ‘Me va a extrañar’”.

Yanina Latorre confesó que su ritual para canalizar la tristeza es llorar sola en el auto, lejos de miradas ajenas (Instagram)

En ese mismo sentido, reveló que suele mostrarse entera ante los demás, incluso frente a sus propios hijos, pero que la verdadera catarsis ocurre en privado. “Por Lola y Dieguito, que, cuando estoy muy mal, voy, bárbaro, estoy en el programa, acá, hablo con Dora, Diego, y subo al auto y empiezo a recordar la miseria de mi casa. Porque yo también tengo problemas”, reconoció.

Desde la percepción pública, Latorre suele ser vista como alguien inquebrantable. “Porque da la sensación que no me importa nada, que nada me lastima y que no me entran las balas”, reflexionó. Pero en la intimidad del vehículo encuentra una especie de refugio: “En el auto me siento protegida. Nadie me ve”.

A veces, en medio de esos episodios, la conductora ha decidido compartir su dolor. “En esos llantos le he mandado audios desgarradores a Diego, reprochativos”, confesó, dejando ver su costado más humano.

La mediática compartió que suele enviar audios desgarradores a Diego Latorre tras sus episodios de llanto personal

Hace pocos días la revelación de Yanina Latorre de un mensaje privado enviado en la madrugada por el periodista Nicolás Luaces sumó un nuevo capítulo inesperado a la historia que ya era viral por el coqueteo entre el cronista y una hincha de Boca Juniors.

En el centro de la polémica, Latorre sorprendió al público de su programa radial cuando decidió compartir en vivo el contenido del mensaje que Luaces le había enviado años atrás. Frente a sus compañeros, leyó desde su celular: “Sos el sueño de mi vida”. La reacción en el estudio fue inmediata, entre risas y sorpresa.

Latorre admitió que su imagen pública de fortaleza contrasta con su vulnerabilidad cuando enfrenta momentos difíciles en soledad

La secuencia original que disparó la viralidad ocurrió a la salida de La Bombonera, luego de un triunfo de Boca sobre Barcelona Sporting Club por la Copa Libertadores. Allí, Luaces entrevistó a Daniela, una joven estudiante de psicología, y la química entre ambos saltó a la vista. El intercambio se volvió rápidamente tendencia, especialmente cuando la hincha sugirió, con picardía, que prefería el Instagram personal del periodista antes que el de su medio.

Después de aquel cruce televisivo, Daniela vio cómo su número de seguidores en redes sociales crecía de forma vertiginosa. La situación llevó a ambos protagonistas a reaparecer en un programa para hablar sobre la repercusión y confirmar que existió una “conexión genuina” durante la entrevista.

En medio de la exposición mediática, Yanina Latorre explicó su decisión de revisar si el periodista alguna vez se había contactado con ella por redes sociales. “Yo lo busqué a ver si alguna vez me había escrito”, reconoció la conductora, quien relató que la curiosidad la llevó a descubrir un mensaje fechado el 5 de abril de 2020, pasadas las cuatro de la mañana.

La conductora reveló que solo en la intimidad de su vehículo logra expresar sus emociones más profundas

Lo que comenzó como un coqueteo espontáneo durante una entrevista futbolera derivó así en una ola de comentarios, memes y debates en redes sociales. Latorre no dudó en bromear sobre la diferencia de edad entre ambos y el horario insólito del mensaje. “¡Mirá el horario!”, exclamó, antes de agregar, entre carcajadas: “Soy la abuela”.

La historia del mensaje privado cobró fuerza al exponer una faceta distinta de Luaces, quien ya era tendencia por su simpatía y desparpajo en la entrevista con Daniela. Ahora, el periodista quedaba también bajo el foco por un intento de conquista anterior a una de las panelistas más conocidas del espectáculo argentino.

El episodio que tuvo lugar en La Bombonera fue el desencadenante: la conversación entre Luaces y Daniela transitó de los temas futbolísticos —como el rendimiento del equipo y rumores sobre posibles refuerzos, incluyendo la mención de Paulo Dybala— a referencias personales cargadas de complicidad.