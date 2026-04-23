Costa Rica: El expresidente Carlos Alvarado afirma que la transición energética debe basarse en consenso

El expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, enfatizó en Quito que la transición energética requiere entendimiento y colaboración para evitar la polarización. (Cortesía: Revista Estrategia y Negocios)

El expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, defendió este miércoles en Quito que la transición energética no debe convertirse en un proceso polarizante, sino en un acto de entendimiento y colaboración. Durante su intervención en la III Kumbre de Sostenibilidad, Alvarado destacó que Ecuador le genera esperanza por su papel en la conservación ambiental y subrayó que las políticas climáticas requieren sentido y conexión con la vida cotidiana de las personas. Según informó EFE, el exmandatario insistió en que los cambios hacia la descarbonización solo resultan viables si la ciudadanía comprende su alcance y transformación.

Frente a un público diverso, que incluyó a la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y a la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Laura Melo, Alvarado repasó los logros de Costa Rica en materia ambiental. Detalló que el país produce cerca del 99 % de su electricidad a partir de fuentes renovables y logró aumentar su cobertura forestal del 20 % al 60 % en tres décadas. EFE reportó que el expresidente también defendió el plan de descarbonización nacional, diseñado como una política pública integral que abarca sectores como transporte, electricidad, comercio, industria, residuos y agricultura.

El exgobernante costarricense afirmó que ese modelo influyó incluso en la cuarta economía mundial, haciendo referencia a California. Además, recordó que Costa Rica, Ecuador, Colombia y Panamá se ubicaron entre los primeros países en anunciar ampliaciones de la protección oceánica con el objetivo de avanzar hacia la meta global de conservar el 30 % de los océanos.

“Sí pueden coexistir el bienestar y el crecimiento económico con la sostenibilidad”, aseguró Alvarado en declaraciones recogidas por EFE. Explicó que la acción climática y las políticas públicas enfocadas en sostenibilidad impulsan industrias verdes y el ecoturismo.

Por su parte, la canciller Sommerfeld señaló que la actual edición de la cumbre apunta a transformar el diálogo en acciones concretas para el desarrollo sostenible. La funcionaria afirmó que la sostenibilidad ya no es opcional, sino un requisito indispensable para la supervivencia y la competitividad en el mercado global. Según EFE, “la descarbonización no solo es necesaria, sino también económica y operativamente factible”, sostuvo Sommerfeld.

Carlos Alvarado destacó el rol de Ecuador en la conservación ambiental y la necesidad de conectar las políticas climáticas con la vida cotidiana. EFE/Jeffrey Arguedas

La III Kumbre de Sostenibilidad se desarrolla hasta el jueves 23 de abril en el Centro de Convenciones de Quito e incluye una feria con entidades y empresas comprometidas con el medioambiente, entre ellas las fundaciones Cóndor, Pachamama y Mateus.

Carlos Alvarado y su carrera pos presidencial

Carlos Alvarado, durante su mandato presidencial, combinó su participación en actos nacionales con una activa presencia en eventos internacionales, tanto presenciales como virtuales, enfocados en posicionar a Costa Rica como un referente mundial en sostenibilidad, energía y mitigación del cambio climático. Fue invitado por organizaciones de prestigio como Chatham House, Atlantic Council y los Diálogos de DC, estos últimos moderados por el profesor de la Universidad Columbia y columnista de CNN en Español, Geovanny Vicente Romero.

Al concluir su gestión, Alvarado continuó desarrollando una agenda académica relevante, actuando como orador principal en instituciones como la Universidad de Harvard y en el Foro Interamericano de Inversión y Naturaleza, organizado por el Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, donde compartió escenario con líderes internacionales como Claudia S. de Windt. Actualmente, se desempeña como profesor en la Graduate School of Global Affairs de la Universidad de Tufts, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos.