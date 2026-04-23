La siesta está relacionada con un mayor riesgo de muerte entre mayores, según un estudio

MIÉRCOLES, 22 de abril de 2026 (HealthDay News) -- El abuelo dormitando en un sillón reclinable es un recuerdo imborrable para muchas familias, pero podría haber un lado oscuro en esas siestas diurnas, según un nuevo estudio.

Demasiadas siestas están relacionadas con un mayor riesgo de muerte entre las personas mayores, informaron los investigadores el 20 de abril en JAMA Network Open.

Cada siesta extra y cada hora adicional de siesta está relacionada con un riesgo de muerte cada vez mayor, según han comprobado los investigadores al seguir a cientos de personas mayores durante casi dos décadas.

Los médicos pueden utilizar los patrones de siesta para monitorizar la salud de los mayores, según los investigadores.

"El exceso de siestas en la edad adulta se ha relacionado con neurodegeneración, enfermedades cardiovasculares y aún mayor morbilidad, pero muchos de esos hallazgos se basan en hábitos autoinformados y omiten métricas como cuándo y cuán regulares son esas siestas", dijo el investigador principal Chenlu Gao, investigador en medicina del sueño en Mass General Brigham en Boston.

"Nuestro estudio es uno de los primeros en mostrar una asociación entre los patrones de siesta medidos objetivamente y la mortalidad, y sugiere que tiene un enorme valor clínico rastrear los patrones de siesta para detectar condiciones de salud a tiempo", afirmó en un comunicado de prensa.

Entre el 20% y el 60% de los adultos mayores hacen siestas, según los investigadores en notas de fondo.

Para comprobar si las siestas pueden predecir enfermedades y muertes, los investigadores rastrearon a 1.338 personas mayores hasta 19 años. Los mayores llevaban monitores de actividad en la muñeca durante unos 10 días al entrar en el estudio, para medir sus patrones de sueño y siestas.

Casi todos los participantes (99%) tomaron siestas usando sus monitores de actividad. Las siestas diurnas se definían como dormir entre las 9 a.m. y las 7 p.m.

Los resultados mostraron que:

Cada hora adicional de siesta diurna se asociaba con un 13% más de riesgo de muerte. Cada siesta extra al día aumentaba el riesgo de muerte en un 7%. Las siestas matutinas se asociaron a un riesgo de muerte un 30% mayor en comparación con las siestas vespertinas.

"La siesta matutina es sorprendente", dijo el Dr. Seymour Huberfeld, especialista en neumología y sueño en Northwell Health en New Hyde Park, Nueva York. "Has dormido bien. Deberías sentirte descansado por la mañana."

La somnolencia matutina debe evaluarse, dijo Huberfeld, quien revisó los hallazgos.

"Si la gente tiene sueño durante el día, ese es un asunto que debe ser comunicado al médico", dijo. "Necesita una evaluación y un estudio."

Sin embargo, Huberfeld señaló que no todas las siestas deben considerarse un signo de mala salud.

"La siesta por la tarde es en realidad algo normal tanto biológica como culturalmente. Todos nos sentimos un poco somnolientos después de comer. Eso es normal. Muchas culturas hacen siesta por la tarde para aprovecharlo", dijo Huberfeld.

"Biológicamente, ese es un momento natural de somnolencia inherente. Así que no es tan sorprendente que alguien se sienta un poco cansado por la tarde y se tome una siesta corta", añadió.

Los investigadores señalaron que, al tratarse de un estudio observacional, no se podía establecer una relación directa de causa y efecto entre la siesta y el riesgo de muerte, sino solo mostrar una asociación.

"Una siesta excesiva probablemente indica una enfermedad subyacente, enfermedades crónicas, alteraciones del sueño o desregulación circadiana", dijo Gao. "Ahora que sabemos que existe una fuerte correlación entre los patrones de siestas y las tasas de mortalidad, podemos argumentar la implantación de evaluaciones de siestas diurnas portátiles para predecir condiciones de salud y evitar un mayor deterioro."

Huberfeld dijo que lo primero que hace cuando un paciente se queja de somnolencia excesiva durante el día es revisar sus recetas para asegurarse de que sus medicamentos no le causan somnolencia.

Después de eso, empieza a buscar problemas de salud que puedan estar interfiriendo con un buen sueño.

"Definitivamente podría haber una variedad de problemas de salud que puedan contribuir a esto. Podría ser una enfermedad cardiovascular, podría ser una enfermedad pulmonar subyacente, podría ser apnea del sueño no diagnosticada, podría ser la polifarmacia [uso de múltiples medicamentos] lo que está contribuyendo a esto", dijo Huberfeld.

Más información

El Consejo Nacional sobre el Envejecimiento tiene más información sobre las siestas y los mayores.

FUENTES: General Brigham, comunicado de prensa, 20 de abril de 2026; Dr. Seymour Huberfeld, médico pulmonar y del sueño, Northwell Health, New Hyde Park, Nueva York