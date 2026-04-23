La formación en videojuegos agudiza las decisiones de los médicos de urgencias en una fracción de segundo

MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Imagina si "The Pitt" - un drama de alta intensidad de HBO Max sobre la vida y la muerte en una sala de urgencias de Pittsburgh - se convirtiera en un videojuego.

Ya ha ocurrido, de alguna manera, y ese juego está ayudando a los médicos de urgencias a perfeccionar su capacidad para tomar decisiones rápidas que salvan vidas, según un nuevo estudio.

El juego basado en tableta, Night Shift, pone a los jugadores en el papel de un joven médico de urgencias que tria a pacientes con traumatismos, incluyendo puzles que deben resolverse en menos de 90 segundos con información clínica limitada.

Los médicos de urgencias que jugaron el juego hicieron un mejor trabajo que otros médicos a la hora de evaluar con precisión la atención necesaria de adultos mayores gravemente lesionados, informaron investigadores el 20 de abril en el Journal of the American Medical Association.

"Una proporción creciente de pacientes gravemente heridos tiene más de 65 años y, desafortunadamente, cuando llegan al servicio de urgencias, están subevaluados porque sus lesiones son más insidiosas", dijo la investigadora principal , la Dra. Deepika Mohan, cirujana de trauma en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

"Puede que la gente no piense que una fractura de costilla es algo grave", dijo en un comunicado de prensa. "Pero si una persona mayor cae y sufre cuatro fracturas de costillas, su riesgo de morir es el mismo que el de un joven que le dispara en el hígado."

El triaje de pacientes gravemente heridos en urgencias implica decisiones en fracciones de segundo, como puede atestiguar cualquiera que haya visto "The Pitt".

Los médicos evalúan rápidamente todo lo que saben sobre un paciente y sus lesiones, y luego deciden el nivel adecuado de atención, según los investigadores.

Esa decisión podría implicar dar el alta a pacientes para que se recuperen en casa, llevarlos a una mesa de operaciones o incluso llamar a un helicóptero para trasladarlos a otro hospital con mejor experiencia en trauma.

Los investigadores indicaron que los mayores están subevaluados al menos el 70% del tiempo, es decir, su condición se considera menos grave de lo que realmente es.

Mohan creó la primera versión de Night Shift - ahora disponible como app para Apple - en 2016 con Schell Games, una empresa de desarrollo de juegos educativos y de entretenimiento con sede en Pittsburgh.

El juego está dirigido a ayudar a los médicos de urgencias a aprender de forma subconsciente de decisiones buenas y malas sin afectar a los pacientes reales, según los investigadores.

Para probar su efectividad, Mohan y sus colegas reclutaron a 800 médicos de urgencias y asignaron aleatoriamente a la mitad de ellos para jugar al turno de noche: al principio durante dos horas y luego trimestralmente durante 20 minutos. La otra mitad recibió las sesiones regulares de formación continua que todos los médicos de urgencias necesitan para mantener su certificación.

Los médicos que jugaron al juego tuvieron tasas más bajas de subtriaje de personas mayores gravemente heridas en los servicios de urgencias reales -- 49%, frente al 57% de quienes solo reciben formación continua, según los resultados.

Al mismo tiempo, ambos grupos tenían la misma tasa de sobreclasificación, es decir, de tratar una lesión como algo más grave de lo que realmente es, encontraron los investigadores.

En general, los resultados indican que el juego no solo aumentó la disposición de los médicos a transferir pacientes lesionados, sino que podría haber mejorado sus capacidades diagnósticas.

La forma en que el juego utiliza la narrativa para conectar con emociones y puzles y influir en la toma de decisiones podría estar reescribiendo los comportamientos arraigados de los médicos y mejorando su juicio, dijo Mohan.

Sin embargo, señaló que los médicos que jugaban tomaban sus mejores decisiones en 30 días, con el efecto disminuyendo hasta que retomaban el Turno de Noche.

"La exposición trimestral de 20 minutos puede no ser la mejor 'dosis'", dijo Mohan. Quizá jugar más a menudo y durante menos tiempo sería mejor - quizá incluso una 'microdosis' de 90 segundos cada semana."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre lesiones comunes durante la edad.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Pittsburgh, 20 de abril de 2026