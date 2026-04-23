Después de 30 años inauguran en la frontera de Panamá con Colombia un Centro de Salud Materno Infantil

Autoridades de Salud y miembros de la comunidad durante la inauguración del Centro de Salud Materno Infantil Laura Pedroza Salas. (Cortesía)

Tuvieron que pasar 30 años para que en la frontera de Panamá con Colombia, en el apartado distrito de Sambú, que forma parte de la comarca indígena Emberá-Wounaan, se inaugurara por primera vez un Centro de Salud Materno Infantil.

La estructura tuvo un costo de más de $3.9 millones, y las autoridades de Salud proyectan que beneficiará a unos 5 mil residentes del mencionado distrito, así como a los habitantes de la comarca indígena Emberá Wounaan, al igual que a residentes de las comunidades campesinas ubicadas a lo largo de la carretera Sambú –Garachiné, incluyendo La Colonia Chiricana y Río de Jesús cabecera.

El Centro de Salud Materno Infantil Laura Pedroza Salas reemplaza a una antigua instalación, que de acuerdo con fuentes gubernamentales representaba un riesgo constante para pacientes y personal de salud, ya que se construyó en un área altamente inundable.

Debido a esta situación fueron incontables las ocasiones en que el antiguo centro se vio afectado por inundaciones que en la mayoría de los casos superaron el metro de altura. Ahora, la nueva infraestructura ofrece según las autoridades del ramo condiciones seguras, modernas y adecuadas para la prestación de servicios médicos.

Como entidad responsable de la atención sanitaria en la región, tanto para asegurados como no asegurados, el Ministerio de Salud refuerza de esta manera su compromiso con una provincia que incluye además dos comarcas indígenas, la Wargandí y la Emberá Wounaan, señala una nota ministerial.

Panamá inicia la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, para ampliar la cobertura de inmunización.

Recalca que el Centro de Salud Materno Infantil Laura Pedroza Salas es la única instalación en la provincia de Darién con capacidad para cubrir tanto el distrito de Chepigana, como el distrito comarcal de Sambú.

Para una mejor atención el Centro de Salud laborará 24/7, y para ello cuenta con una amplia cartera de servicios, que incluyen consulta externa, farmacia, control de peso y talla, vacunación, atención de enfermería, ginecología, medicina general, odontología y laboratorio clínico.

Igual dispone de un área de urgencias y hospitalización equipada con central de enfermería, salas diferenciadas para hombres, mujeres, niños y lactantes, así como una sala de aislamiento.

También destacan una sala de labor de parto, servicios de saneamiento ambiental, control de vectores y mantenimiento. Adicionalmente, el complejo incluye una casa materna con capacidad para cuatro habitaciones dobles y una residencia para el personal de salud con igual número de habitaciones.

Voceros del Ministerio de Salud recordaron a la población que inició la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, una jornada regional que busca ampliar la cobertura de inmunización y facilitar el acceso a servicios de salud en distintas poblaciones.

Comunidades indígenas se verán beneficiadas con la nueva instalación sanitaria. (AP Foto/Matías Delacroix)

Pese a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció la semana de vacunación del 26 de abril al 2 de mayo, Panamá la adelantó, debido al feriado nacional del 1 de mayo.

Bajo el lema "Tu decisión marca la diferencia" ayer en la Región de Salud de la provincia de Veraguas se preparaban para el lanzamiento de la Jornada de Vacunación en las Américas 2026, que también se desarrollará en todos los países del continente, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades a través de la inmunización.

Juana Bernal, subdirectora regional del Ministerio de Salud, destacó la importancia de esta estrategia y el compromiso del personal del ministerio y de la Caja de Seguro Social.

Resaltó la labor del equipo de enfermería, quienes según manifestó son el eje de esta estrategia, ya que llevarán las vacunas casa por casa, en todo el país.