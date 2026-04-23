Traje biónico controlado mentalmente permite a los pacientes paralizados sentir cada paso

MIÉRCOLES, 22 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Para las personas que viven con parálisis, el sueño de volver a caminar a menudo parece imposible.

Ahora, un equipo de investigación ha probado con éxito la viabilidad de una interfaz cerebral bidireccional que permite a una persona controlar un traje biónico con sus pensamientos y también sentir el movimiento de caminar.

El estudio -- una colaboración entre la Universidad del Sur de California (USC), Caltech y la Universidad de California (UC) Irvine -- marca un cambio importante en la restauración cerebral.

La mayoría de las interfaces cerebro-ordenador solo envían señales desde el cerebro a un dispositivo. Este nuevo sistema crea un bucle de retroalimentación, enviando datos de vuelta al centro sensorial del cerebro para imitar la experiencia física de dar un paso.

Los hallazgos se publicaron recientemente en línea y aparecerán en el número de mayo-junio de la revista Brain Stimulation.

La tecnología cerebro-ordenador funciona colocando electrodos en dos regiones cerebrales específicas: la corteza motora, que controla el movimiento, y la corteza sensorial, que procesa el tacto.

Cuando un paciente piensa en caminar, un pequeño ordenador integrado decodifica esas señales y le dice a las piernas robóticas portátiles que se muevan. Mientras el robot da un paso, los sensores del traje envían una señal al cerebro, desencadenando una sensación que parece caminar.

"Lo realmente nuevo aquí es que los sensores en el esqueleto también activan la estimulación del cerebro, por lo que la persona puede sentir cada paso", dijo el Dr. Charles Liu, director del Centro de Neurorestauración de la USC en Los Ángeles.

"El plan es que la tecnología sea completamente implantable", añadió.

Para probar el sistema de forma segura, los investigadores trabajaron con un paciente que ya tenía electrodos cerebrales para el tratamiento de la epilepsia.

En una habitación de hospital, el paciente imaginaba caminar mientras un investigador llevaba el traje robótico. Incluso sin formación previa, el sistema fue aproximadamente un 92% preciso interpretando la intención del paciente de pasar por 10 pruebas diferentes.

Además, cuando el investigador se alejaba de la vista del paciente, éste podía sentir y contar los pasos realizados con un 93% de precisión, basándose únicamente en la estimulación cerebral que recibía.

Al restaurar el sentido del tacto, los investigadores predicen que los pacientes acabarán caminando con mucha más confianza y control. Sin sentir nada, los usuarios tienen que mirar sus pies para saber dónde están.

"Los sujetos parapléjicos que utilizan exoesqueletos deben actualmente depender de la retroalimentación visual, pero esta investigación abre una nueva vía para un uso más naturalista y eficaz de los exoesqueletos caminantes", señaló Richard Andersen, profesor de neurociencia en Caltech en Pasadena, California.

El equipo ha recibido ahora la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para comenzar ensayos clínicos con pacientes paralizados.

Su objetivo es reducir todo el sistema informático para que pueda ocultarse completamente dentro del cerebro, haciendo que el traje biónico se sienta menos como una máquina y más como una parte natural de la persona.

Más información

Infórmate más sobre la investigación del cerebro y el sistema nervioso en el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Ictus.

FUENTES: Keck School of Medicine of USC, nota de prensa, 16 de abril de 2026; Estimulación cerebral, mayo-junio 2026