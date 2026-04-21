Mirtha Legrand despidió a Luis Brandoni: “Jamás lo olvidaremos”

Mirtha Legrand expresó su dolor por la muerte de Luis Brandoni con un sentido mensaje en sus redes sociales

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino y entre las figuras más emblemáticas que se expresaron en las últimas horas apareció Mirtha Legrand, quien eligió sus redes sociales para dedicarle un mensaje breve pero cargado de emoción. Fiel a su estilo directo y elegante, la conductora sintetizó en pocas palabras el respeto y la admiración que sentía por el actor, con quien compartió años de televisión, debates y momentos memorables.

“Ha partido todo un señor que trabajó y dedicó su vida a lo que lo hacía feliz. Jamás lo olvidaremos. ¡Adiós, Beto querido! Q.E.P.D.”, escribió en su cuenta de X, acompañando el texto con una imagen en blanco y negro del actor y las fechas que enmarcan su vida. El mensaje, que rápidamente se viralizó, se sumó a una catarata de despedidas de artistas, colegas y personalidades que quisieron rendirle homenaje a una de las figuras más influyentes del cine, el teatro y la televisión argentina.

La despedida de Luis Brandoni generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino y provocó homenajes públicos

La relación entre Mirtha Legrand y Luis Brandoni estuvo atravesada por el respeto mutuo, pero también por momentos de tensión que reflejaban el carácter frontal de ambos. Uno de los episodios más recordados ocurrió en noviembre de 2024, en una de las últimas visitas del actor al ciclo, cuando protagonizaron un intercambio en vivo a partir de declaraciones públicas sobre el financiamiento del cine nacional. Legrand, sin rodeos, lo interpeló: “Luis, ¿a vos te molestó que en los Martín Fierro mencionara al INCAA y pidiera que no lo cierren?”. Brandoni negó sentirse molesto y respondió: “No… No, es que yo no creo que lo vayan a cerrar”. Sin embargo, ella no dudó en insistir, señalándole que se enteró de sus comentarios al respecto. “Mirá mi dedito, yo te leí que criticabas que lo mencionara. Era simplemente para que no lo hagan”, expresó, con un tono jocoso, ante su invitado.

En ese marco, el exfuncionario político intentó relativizar el tema: “Es que no creo que ocurra”, a lo que Mirtha añadió: “No, simplemente dan menos créditos. Por suerte, todavía no lo han cerrado”. Si bien la propia animadora intentó aliviar la tensión, su cruce marcó las diferencias de opinión entre ambos, con ella defendiendo la necesidad de proteger a la institución frente a posibles recortes y su comensal minimizando los riesgos de su cierre, aunque admitió que el instituto ha enfrentado reducciones en su presupuesto.

El cruce entre Mirtha Legrand y Brandoni en 2024 sobre el financiamiento del cine nacional se convirtió en un momento recordado de la televisión (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

Ese vínculo, construido a lo largo de décadas, le permitió a la conductora ser testigo privilegiada de la evolución de Brandoni como artista. Desde sus primeros trabajos hasta su consolidación como uno de los grandes referentes de la escena nacional, “Beto” fue una presencia constante en la cultura argentina, algo que Mirtha destacó implícitamente en su despedida al remarcar que “dedicó su vida a lo que lo hacía feliz”.

La noticia de su fallecimiento, confirmada en la madrugada del lunes tras varios días de internación en el Sanatorio Güemes a raíz de un hematoma subdural, provocó un impacto inmediato. En paralelo al velatorio que se realiza en la Legislatura porteña, donde colegas, amigos y admiradores se acercan a darle el último adiós, las redes sociales se transformaron en un espacio de homenaje colectivo.

Diversas figuras del espectáculo, como Susana Giménez, destacaron el talento de Brandoni y su pasión por el trabajo durante toda su vida

La conductora no fue la única gran figura en despedirlo. Otras personalidades como Susana Giménez también expresaron su dolor, destacando su talento y su incansable dedicación al trabajo. “Qué tristeza tan grande, se nos fue Beto Brandoni, un grande, un actor maravilloso que toda su vida trabajó sin parar, porque era feliz haciéndolo. Hemos perdido un irrepetible. Por suerte pude verlo en casi todas sus obras de teatro, magníficas, por cierto. Y hacer una peli con él, ‘Esa maldita Costilla’, con Loles Leon y Rossi de Palma. Te extrañaremos siempre, Beto querido, Descansa en paz”, escribió la diva en redes sociales.