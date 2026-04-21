Salud

El impacto del clima y la humedad en el dolor articular, según la ciencia

Estudios recientes confirman que la presión barométrica, la temperatura y la humedad pueden agravar algunos síntomas en pacientes con artritis y osteoartritis. Qué tener en cuenta

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Mujer joven sentada en una cama, sujetándose la cadera con expresión de dolor visible en su rostro.
Las variables climáticas como la presión barométrica, la temperatura y la humedad influyen en la percepción del dolor articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que padecen artritis y osteoartritis suelen vincular los cambios del clima con un aumento en la intensidad de su dolor articular. Según informó el portal médico WebMD, la creencia de que el frío, la humedad o la lluvia agravan el dolor en las articulaciones cuenta con sustento en estudios recientes, aunque los mecanismos detrás de este fenómeno continúan siendo objeto de debate en la comunidad médica.

El vínculo entre el clima y el dolor articular persiste como uno de los enigmas en medicina, y las investigaciones hablan de una relación leve pero perceptible en ciertos pacientes. En ese sentido, un metaanálisis publicado en el International Journal of Rheumatic Diseases confirmó que factores como la humedad y la presión barométrica tienen una correlación estadísticamente significativa con la exacerbación del dolor en pacientes con enfermedades crónicas.

De acuerdo con WebMD y el mencionado estudio, los científicos han documentado que variables como la presión barométrica, la temperatura y la humedad influyen en la percepción del dolor. Algunas investigaciones sugieren que una caída en la presión barométrica podría originar la expansión de los tejidos corporales, lo que genera presión en las articulaciones inflamadas y aumenta el dolor. Pese a estas observaciones, otros trabajos no logran establecer una correlación definitiva entre el clima y el dolor articular, enfatizando la complejidad del fenómeno.

Un hombre joven de piel clara con camisa vaquera se dobla, agarrándose la rodilla izquierda con ambas manos, que muestra un efecto de luz roja.
El clima y la humedad figuran entre los factores que pueden influir en la intensidad del dolor articular en personas con artritis y osteoartritis, según investigaciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

WebMD puntualizó que enfermedades como la artritis reumatoide y la osteoartritis tienden a estar asociadas con una mayor sensibilidad frente a las variaciones climáticas. Las personas afectadas por estas patologías suelen informar que los síntomas empeoran durante los días fríos y húmedos. Los expertos consultados por el medio advierten, sin embargo, que la experiencia del dolor resulta muy variable y depende de factores individuales como el estado emocional, la actividad física y el entorno.

Pacientes entrevistados por el medio estadounidense expresaron su convicción de que pueden anticipar la llegada de tormentas debido al incremento del dolor en rodillas, caderas o manos. “Siento que puedo predecir la lluvia por el dolor en mis articulaciones”, relató una paciente citada por WebMD. Los especialistas indican que estas percepciones son frecuentes, pero no todos los pacientes experimentan el mismo efecto ante las modificaciones climáticas.

Según los especialistas consultados por WebMD, si bien los tratamientos tradicionales como los antiinflamatorios y la fisioterapia siguen siendo la base del abordaje del dolor articular, prestar atención a las condiciones ambientales puede ayudar a algunas personas a anticipar y controlar mejor sus síntomas. Entre las recomendaciones más habituales figuran mantener la actividad, abrigarse apropiadamente y consultar al profesional de la salud si el dolor se vuelve persistente.

El debate científico continúa, pero la percepción de los pacientes y cierta evidencia coinciden en señalar que el clima podría tener un papel en la vida cotidiana de quienes sufren dolor articular. Los expertos recalcan la importancia de la adaptación individual ante los cambios meteorológicos.

Cómo influye el clima en la percepción del dolor

Hombre adulto con camiseta gris se sostiene el hombro izquierdo con expresión de dolor en una sala iluminada.
Especialistas señalan que una disminución de la presión barométrica puede aumentar el dolor por expansión de los tejidos en articulaciones inflamadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión barométrica y la humedad, junto con la temperatura, conforman las variables climáticas más relacionadas con el dolor articular. Según los estudios recopilados por WebMD, una disminución en la presión puede expandir los tejidos, aumentando la tensión en articulaciones inflamadas.

La literatura médica recoge desde hace décadas observaciones sobre pacientes con artritis reumatoide y osteoartritis que presentan mayor sensibilidad ante cambios atmosféricos. El impacto se manifiesta, sobre todo, en días de frío y humedad. Las diferencias individuales, no obstante, persisten como un factor clave en la percepción del dolor.

Los especialistas señalan que la ausencia de pruebas concluyentes para una causa directa entre el clima y el dolor no descarta que, en muchos casos, los síntomas sí se agraven bajo ciertos contextos. El fenómeno sigue sin una explicación única, pero los registros empíricos fortalecen su validez en la práctica clínica.

Las investigaciones prosiguen en busca de los mecanismos biológicos implicados. Entre las hipótesis se cuentan la influencia sobre tejidos inflamados y la alteración en la circulación sanguínea local.

Recomendaciones y testimonios de pacientes

Mujer adulta de cabello gris sentada junto a una ventana con gotas de lluvia. Toca su rodilla izquierda, que muestra una zona rojiza. Taza humeante en el alféizar, ciudad de fondo.
Los expertos aconsejan mantener la actividad física, abrigarse adecuadamente y consultar al médico ante dolor persistente o agravado por el clima - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los testimonios compilados por WebMD reflejan la creencia extendida entre pacientes de que es posible prever lluvias o tormentas a partir del incremento del dolor en articulaciones afectadas. El fenómeno aparece especialmente en quienes padecen patologías inflamatorias crónicas.

Especialistas consultados por el medio remarcan que mantenerse activos y protegidos ante los cambios térmicos forma parte de las recomendaciones básicas. La consulta médica resulta clave en casos de persistencia o agravamiento de los síntomas.

Entre los tratamientos convencionales predominan los antiinflamatorios y la fisioterapia, estrategias que aportan alivio mientras se ajustan a las necesidades individuales del paciente. La personalización de las medidas según el contexto meteorológico es sugerida para quienes notan una relación clara entre el clima y sus síntomas.

Más allá de las presunciones, lo cierto es que para quienes aseguran que el clima agrava su dolor articular, la adaptación y el consejo profesional constituyen el mejor recurso disponible, en una línea de abordaje que combina evidencia científica y experiencia personal.

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