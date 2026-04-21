Salud

Claves para prevenir y eliminar callosidades en los pies: consejos de expertos para una piel sana

La identificación correcta de cada lesión y una rutina de cuidado diario permiten reducir molestias y evitar infecciones. Cuáles son los errores comunes y cuándo acudir con un profesional

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Una podóloga con bata blanca y guantes azules examina el pie derecho de un paciente masculino acostado en una silla de examen en una clínica.
Los expertos recomiendan elegir siempre calzado cómodo y bien ajustado para prevenir la aparición de zonas endurecidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las callosidades en los pies aparecen como respuesta de la piel a la fricción o presión prolongada. Expertos citados por el New York Times advierten que, aunque su prevención es sencilla, ignorar estas zonas endurecidas puede derivar en molestias, grietas y riesgo de infecciones.

Eliminar y prevenir las callosidades requiere una rutina de cuidado diaria, el uso de calzado adecuado y la consulta a un especialista si existen molestias intensas o problemas de salud como diabetes. Las recomendaciones incluyen evitar andar descalzo, emplear cremas con urea y usar plantillas ortopédicas, según los expertos consultados.

Entre las causas más comunes de las callosidades figuran acciones cotidianas como caminar sin zapatos, correr largas distancias o usar calzado apretado, informa el medio citado.

Una mano aplica crema blanca en la planta de un pie. Un frasco de crema hidratante Loos con etiqueta visible se encuentra en un fondo gris claro.
La hidratación diaria y el uso de cremas con urea ayudan a mantener la piel de los pies suave y libre de callosidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La podóloga Sari Priesand, de la Universidad de Salud de Míchigan, explica que la “piel se engrosa como respuesta” para protegerse de la irritación continua. Estas áreas suelen notarse más en los meses cálidos debido al uso frecuente de sandalias y a una mayor actividad física.

El dermatólogo Jacob Beer, de West Palm Beach, destaca que las callosidades pueden formarse en cualquier parte sometida a presión habitual, como los talones o los dedos de los pies, y que anomalías como juanetes o pies planos aumentan su aparición. No todas las callosidades son problemáticas, pero si crecen en exceso, llegan a causar dolor o fisuras.

Diferencias entre callosidades y helomas

Con frecuencia se confunden callosidades y helomas. Chang Son, dermatólogo de Nueva York, señala en el medio que, pese a ser ambos engrosamientos de la piel, los helomas suelen ser más pequeños, circulares, dolorosos y con un núcleo endurecido. Por el contrario, las callosidades tienden a cubrir áreas más amplias y, por lo general, resultan menos dolorosas.

Familia en sala de estar. Hombre en sofá, mujer leyendo, niña jugando con bloques y niño dibujando, todos llevan pantuflas coloridas.
El uso de pantuflas con soporte adecuado en casa contribuye a prevenir la formación de callosidades y protege la piel de los pies frente a la fricción diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sari Priesand subraya que identificar adecuadamente la lesión es fundamental, ya que cada caso demanda una estrategia de tratamiento diferente. Los helomas requieren atención especializada, mientras que las callosidades suelen mejorar con cuidados habituales.

Consejos para prevenir las callosidades en los pies

Para reducir el riesgo de callosidades, los expertos resaltan la importancia de elegir zapatos bien ajustados y cómodos, evitando modelos que provoquen presión localizada o resulten demasiado holgados. Jacob Beer recomienda colocar plantillas ortopédicas para mejorar el soporte y emplear calcetines adecuados que no se deslicen ni se amontonen, lo que ayuda a impedir la formación de zonas endurecidas.

La podóloga Priesand aconseja no andar descalzo en ningún entorno y optar por calzado de casa con soporte. Además, hidratar los pies diariamente contribuye a evitar acumulaciones de piel engrosada, según indica Son.

Un hombre en bata de laboratorio blanca señala una tableta digital que muestra diagramas de callosidades y helomas a una mujer sentada frente a él en una consulta.
Consultar a un podólogo o dermatólogo es fundamental ante molestias intensas o cambios en la piel de los pies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En zonas propensas, se puede recurrir a almohadillas adhesivas para reducir la fricción. Beer y Priesand coinciden en que estos pequeños gestos diarios son determinantes para la salud de la piel de los pies.

Cómo eliminar las callosidades de manera segura

Cuando una callosidad genera molestias, suele poder reducirse en un plazo de dos a cuatro semanas si se siguen las indicaciones adecuadas. Los expertos consultados por el New York Times recomiendan remojar los pies antes de limar suavemente la zona afectada con una piedra pómez o una lima de uñas, pero sin retirar demasiada piel para evitar dolor o sangrado.

Priesand insiste en evitar limas muy abrasivas, similares a ralladores, ya que pueden cortarte los pies y aumentar el riesgo de infección. En personas con diabetes o neuropatía, Beer aconseja consultar siempre al médico antes de cualquier procedimiento en casa, pues la sensibilidad reducida incrementa la posibilidad de lesiones inadvertidas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Caminar descalzo o usar zapatos apretados son acciones que favorecen la formación de callosidades, según los especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras limar, Son sugiere aplicar cremas hidratantes con un contenido de urea entre 10 y 40% para suavizar las áreas ásperas. Estos productos están disponibles en farmacias o tiendas en línea, y Priesand recomienda ponerse calcetines luego de la aplicación para conservar la humedad.

El uso de exfoliantes con ácido salicílico es menos recomendable, según Son, ya que solo actúan sobre la capa más superficial y, en ocasiones, contienen alcohol que puede resecar la piel y empeorar las callosidades. Beer destaca que las pedicuras agresivas pueden producir lesiones e infecciones y sugiere optar por métodos suaves.

Cuándo buscar atención médica para las callosidades

Si las callosidades persisten, aumentan su grosor o provocan dolor, los especialistas citados por el New York Times recomiendan acudir a un dermatólogo o podólogo. Entre los procedimientos médicos específicos se encuentra el empleo de una cuchilla quirúrgica para retirar la acumulación de piel.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una rutina de cuidado constante y la atención temprana a los síntomas garantizan la salud y el bienestar de los pies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, la callosidad o el heloma puede ocultar otras afecciones más graves, como verrugas o lesiones que requieren diagnóstico diferencial. Solo la valoración profesional determina si una zona endurecida es benigna o si necesita atención médica inmediata, resaltan los expertos consultados.

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