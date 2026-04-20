Por qué preocupa la obesidad infantil en Argentina: riesgos y el rol de los alimentos ultraprocesados

Argentina lidera el ranking regional de obesidad infantil, según Daniela Blanco, quien alertó sobre los riesgos de los ultraprocesados en la infancia

En su columna semanal en Infobae al Mediodía, Daniela Blanco –directora editorial de Infobae– sostuvo que Argentina encabeza el ranking regional de obesidad infantil, advirtió sobre los riesgos de los ultraprocesados y reclamó políticas de educación alimentaria.

Subrayó que el fenómeno en el país no solo responde a hábitos alimentarios, sino a un entramado de factores sociales y educativos. La periodista propuso incorporar educación alimentaria como materia obligatoria.

El rol de los ultraprocesados en la dieta infantil argentina

“Argentina lidera el ranking de obesidad infantil en la región, junto con México y Chile”, afirmó Daniela Blanco al abrir su columna semanal, y advirtió: “Esto genera situaciones muy concretas en términos de salud pública”.

Según la directora editorial, la obesidad y el sobrepeso deben entenderse como problemas de salud y no solo una cuestión estética: “La obesidad siempre va relacionada con comorbilidades, con enfermedades crónicas, que son muy difíciles de desterrar y te van a acompañar a lo largo de tu vida, por lo tanto, te van a impactar en tu calidad de vida cotidiana”.

Blanco pidió que la educación alimentaria sea materia obligatoria, para abordar el fenómeno de la obesidad infantil en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su participación en Infobae al Mediodía, en diálogo con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Blanco subrayó que “el territorio de la alimentación de los gen Z está apesadumbrado: lideramos el podio de obesidad infantil y eso implica un piso de sociedades futuras con más diabetes, más hipertensión”.

Explicó que un estudio sueco publicado en The Lancet siguió durante veintitrés años a jóvenes de diecisiete a veintinueve años y encontró que “la obesidad temprana es sinónimo de mayor riesgo de mortalidad: 69% en hombres y 71% por ciento en mujeres”.

Educación alimentaria: el desafío de transformar hábitos desde la infancia

“Me gustaría militar hoy desde este programa que educación alimentaria sea una materia obligatoria en la currícula escolar”, propuso Blanco, y remarcó: “El patrón de los primeros quince años de vida es la base para el resto”. Según la periodista, resulta muy difícil revertir el sobrepeso adolescente en la adultez: “Es mucho mejor si ya arrancamos con verdura y fruta en el querido quiosco escolar, que todavía sigue plagado de ultraprocesados”.

Referenciando el trabajo de especialistas como Sergio Britos (CEPEA), la doctora Mónica Katz y el doctor Alberto Cormillot, Blanco destacó que en la Argentina existe una comunidad científica activa dedicada a transformar conductas alimentarias. Sin embargo, lamentó la falta de estadísticas actuales y reclamó a las autoridades sanitarias nacionales y jurisdiccionales: “Tenemos que producir números. En salud pública, con datos veraces sobre qué comen los argentinos y cómo se alimentan, se pueden tomar estrategias más específicas para mejorar la salud de la población”.

Es difícil revertir el sobrepeso adolescente en la adultez, por eso Blanco propone incorporar más frutas y verduras en los quioscos escolares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el intercambio con el equipo del programa, Blanco valoró el incipiente intento de los colegios por ofrecer frutas en los quioscos, aunque consideró que la oferta sigue siendo limitada frente al dominio de los productos envasados.

El impacto de las etiquetas y la cantidad: claves para una alimentación saludable

Consultada sobre la implementación de los octógonos en los envases, Blanco consideró que la medida “no se hizo para demonizar, sino para empoderar al consumidor”. Insistió en la necesidad de una intervención para que la información sea accesible. “Uno puede comerse una galletita o varias, lo que no se puede comer es todo el paquete, porque no sería una conducta saludable”, explicó.

La directora editorial de Infobae citó al doctor Cormillot y su ejemplo de moderación: “Él se come dos Oreo a las cuatro de la tarde y una cucharadita de dulce de leche a la noche”. Para Blanco, disfrutar de alimentos ultraprocesados en pequeñas cantidades puede ser parte de una alimentación equilibrada: “Se puede disfrutar, pero en su justa medida”.

Insistió en la importancia de involucrar a los chicos en la manipulación de los alimentos: “En la educación alimentaria tiene que ver con el quehacer. Si te vinculás con el alimento, le vas a encontrar una vuelta de tuerca; manotear el paquete es muy atractivo, pero sepamos que el ultraprocesado tiene un rol adictivo”.

La alimentación de la generación Z preocupa, por el aumento de diabetes e hipertensión ligados al sobrepeso infantil en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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